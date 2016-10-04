Новое в МосквеПоркеттерия от Ламберти, бар с паровыми булочками и еще 9 открытий сентября
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях прошедшего месяца
Рестораны и кафе
Кафе Bao + Bar
Адрес: ул. Садовая-Кудринская, 32, с. 1
Телефон: +7 (499) 347–30–01
Время работы: вс.-чт.: с 12:00 до 00:00,
пт.-сб.: с 12:00 до 02:00
Средний чек: 1 000 рублей
В сентябре недалеко от Патриарших открылось место с китайским стритфудом Bao + Bar. Здесь можно заказать паровую булочку с начинкой на выбор: от классической (с тушеной свиной грудинкой, огурцами, пудрой из арахиса и кориандром) до авторской (с мороженым соленая карамель и орехами). Помещение у Bao небольшое, здесь всего 64 посадочных места, но уютное: с узорами на стенах и светлой мебелью. Интерьером занималась Йова Ягер из бюро Kleydesign Studio.
Кто открыл: Bao + Bar — новый проект Тимура Абузярова и Романа Воротникова. До этого рестораторы работали вместе над пабом Beer Happens и кафе «Рулет». Стоит отметить, что московский Bao + Bar довольно сильно напоминает одноименное место в Лондоне, но напрямую никак с ним не связан.
Что заказывать: Стоит попробовать бао с курицей по-тайваньски с кимчи, кетчупом из сливы и майонезом (180 рублей) и бао с томленой свиной грудинкой, кимчи, хрустящим луком и соусом хайсин (160 рублей). Помимо бао, в меню есть несколько видов рамена (с мисо, тофу и печеными баклажанами; томленой свиной грудинкой; с курицей и хрустящим кальмаром) и закуски. Самый вкусный салат — запеченные баклажаны по-китайски, сметана и кориандр (390 рублей). Также здесь представлено 150 видов разливного и 16 видов бутылочного пива (в том числе азиатские сорта).
АДРЕС: Денисовский пер., 30
ТЕЛЕФОН: + 7 (926) 103–18–18
ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 11:00 до 23:00
СРЕДНИЙ ЧЕК: 500 рублей
В Денисовском переулке открылся ресторан быстрого питания Porketteria ZIZO. В основе меню — классическая итальянская поркетта (запеченный рулет из свинины). Причем в ресторане можно заказать поркетту не только из свинины, но и из баранины и курицы. Также в меню Porketteria — новое блюдо зизо (булочки с начинками и поркеттой), а еще кальцоне и традиционные итальянские десерты.
Кто открыл: Porketteria ZIZO стала совместным проектом бренд-шефов Уильяма Ламберти и Бруно Марино, они же и отвечают за кухню в ресторане.
Что заказывать: Тем, кто никогда не пробовал поркетту, лучше начать именно с нее и заказать, к примеру, ZIZO со свининой (220 рублей). В качестве горячего также можно взять кальцоне с курицей (150 рублей) или, допустим, поркетту из ягненка (50 и 100 грамм за 119 и 239 рублей соответственно). К поркетте на гарнир стоит заказать фасоль в томатном соусе (99 рублей), картофель со сливками (99 рублей) или жареную капусту (99 рублей). Любителям сладкого может понравиться овсяное печенье (60 рублей), муравейник (60 рублей) или тирамису (150 рублей).
Рестомаркет «ОбедБуфет»
Адрес: Лесная ул., 9
Телефон: +7 (499) 347–30–01
Время работы: с 08:00 до 00:00
Средний чек: 350 рублей
Четвертый ресторан сети «ОбедБуфет» открылся недалеко от станции метро «Белорусская». Как и в других заведениях сети, здесь представлены блюда семи кухонь мира и несколько позиций от шеф-повара. Помимо завтраков, которые подают с 08:00 до 11:30, посетители могут попробовать блюда, приготовленные на гриле и воке. А также поесть пиццу, пасту, суши и всевозможные холодные и горячие салаты.
Кто открыл: Сеть рестомаркетов «ОбедБуфет» — большой проект совладельцев ресторанных холдингов RestArt и Ginza Project Алексея Васильчука и Дмитрия Сергеева.
Что заказывать: «ОбедБуфет» отлично подойдет для быстрого завтрака, обеда или ужина. Каждое утро здесь предлагают 100 блюд: от творожной запеканки до омлета. С полудня начинает действовать основное меню, тоже достаточно обширное. В сети «ОбедБуфет» есть много акций и скидок. К примеру, после 22:00 на весь ассортимент салат-баров действует скидка 50 %.
Кафе Mitzva
АДРЕС: ул. Усачева, 26
ТЕЛЕФОН: + 7 (903) 117–22–74
ВРЕМЯ РАБОТЫ: c 11:00 до 21:00
СРЕДНИЙ ЧЕК: 300 рублей
На Усачевском рынке появилось новое заведение — кафе Mitzva. В основе концепции и меню — израильская кухня, так что владельцы называют заведение местом нового формата — «хумусией». В меню действительно много хумуса: его можно заказать в пите и добавить туда любые топпинги: оливки, соленые огурцы, лук, а также, за доплату, израильский салат или, например, курицу в соусе амба.
Кто открыл: Кафе стало новым проектом создателей Mitzva Bar. Главный ответственный за меню — Денис Макаренков, работавший заместителем бренд-шефа сети кафе «Му-му». Перед открытием Mitzva Макаренков прошел стажировку в Израиле и разработал собственные рецепты хумуса.
Что заказывать: В заведении можно заказать хумус (320 рублей) и выбрать к нему любые топпинги: жареный баклажан (30 рублей), для любителей мяса — говядину в томате и чили (50 рублей) или, например, курицу в соусе амба (50 рублей). Вместо хумуса или в дополнение к нему гостям предлагают фалафель с тхиной (шесть штук за 150 рублей).
Ресторан Grut
АДРЕС: Шипиловская ул., 28А
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 644–33–30
ВРЕМЯ РАБОТЫ: c 12:00 до 00:00
СРЕДНИЙ ЧЕК: 1 500 рублей
В районе «Домодедовской» открылся ресторан Grut с собственной пивоварней. Внутри заведения — лаконичный интерьер: бетон, дерево, металлические конструкции и необлицованные стены. В основе концепции ресторана — использование локальных и сезонных продуктов. Так, основной акцент в меню сделан на блюдах из воронежского и липецкого мяса, а также рыбе и морепродуктах, приготовленных в печи-хоспере.
Кто открыл: Шеф-поваром ресторана стал Иван Кравец. Ранее он работал в проектах Аркадия Новикова, а также поставил меню в санкт-петербургских «Кульке» и «Длинном хвосте».
Что заказывать: В Grut есть специальный раздел меню к пиву: оттуда можно заказать вяленое мясо (320 рублей), отварных раков (600 рублей) или, например, картофельные чипсы (150 рублей). Из основного раздела в качестве холодной закуски стоит взять салат с вялеными томатами, равиоли из свеклы с крем-сыром (350 рублей), а в виде горячей закуски — щучьи котлеты с картофельным пюре (380 рублей). Также можно попробовать антиризотто с уткой конфи (500 рублей) или, например, домашнюю пасту с копченым лососем (490 рублей). Завершить обед можно морковным тортом (300 рублей) или, для любителей всего шоколадного, шоколадным фонданом (300 рублей).
Ресторан «354»
АДРЕС: 1-й Красногвардейский пр-д, 21/2,
86-й этаж, небоскреб «Око», Москва-Сити
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 777–71–11
ВРЕМЯ РАБОТЫ: терраса: с 12:00 до 00:00,
пт.-сб.: с 12.00 до 02:00
СРЕДНИЙ ЧЕК: 3 000 рублей
В одном из небоскребов Москва-Сити, на 86-м этаже, появился ресторан «354». Пространство оформляли сразу несколько дизайнеров — Юна Мегре (Megre Interiors), Андрей Цыганков и Настя Колчина. По словам владельцев, ресторан стал самой высокой открытой верандой в Европе. От любой непогоды вроде дождя, ветра и слишком яркого солнца гостей защитит уникальный навес-трансформер.
Кто открыл: За меню заведения ответственны сразу три шеф-повара: австралиец Себби Кэньон, а также Сергей Сущенко и Константин Шатров. Совладельцы ресторана — Алексей и Дмитрий Васильчуки («Чайхона № 1», Ploveberry, «Пиццелов», ObedBufet), Дмитрий Сергеев (Twins, AQ Chicken, Calicano) и Илиодор Марач и Александр Кан («Никуда не едем», «Квартира», «Прожектор»).
Что заказывать: На закуску подойдет копченая рубленая буррата с муссом из свеклы и фризелле (570 рублей) или, например, паровая чечевица с овощами с копченым баклажаном и сыром страчателла (730 рублей). Продолжить можно марокканской кашей из булгура с осьминогом (830 рублей) или каре ягненка в трюфельной соли (430 рублей). Если останется место для десерта, то стоит завершить обед запеченным персиком на гренке в кокосовом молоке и с мороженым (570 рублей).
Ресторан Pho Bo
АДРЕС: Пушечная ул., 7/5, с. 2
ТЕЛЕФОН: +7 (926) 163–39–38
ВРЕМЯ РАБОТЫ: пн.-чт.: с 11:00 до 23:00, пт.-сб.: с 11:00 до 02:00
СРЕДНИЙ ЧЕК: 400 рублей
На Пушечной улице появился третий по счету ресторан сети PhoBo. Здесь также подают ханойский стритфуд, при этом теперь в новом заведении можно выпить крафтового пива: в барной карте его десять видов. В связи с этим в меню добавили закуски: креветочные чипсы, анчоусы и вяленую говядину. Заведение рассчитано на 30 посадочных мест. Внутри оно мало чем отличается от других кафе сети, зато для любителей уютно устроиться у окна на широком подоконнике в этой точке сети есть мягкие подушки.
Кто открыл: Основатель сети - Нгуен Чи Зунг, ранее запустивший «ВьетКафе». Он пригласил на должность бар-менеджера Федора Соловьева из крафтового бара Cans & Beer.
Что заказывать: Если решили пойти на обед в Pho Bo, то начать лучше всего с гой-том-га, спринг-роллов с креветками, курицей, рисовой лапшой и овощами (100 рублей за штуку). На горячее можно заказать, например, или классический фо-бо (с телятиной, 310 рублей) или, если фо-бо уже поднадоел, то фо-шот-ванг с тушеной говядиной (320 рублей). Вместо супа стоит попробовать ком-дуой-бо — говядину с овощами на выбор: с рисовой лапшой или с рисом (300 рублей) — или фо-чон-том на кокосовом молоке с креветками и овощами (330 рублей).
Бары и закусочные
Пивной паб «Сосна и Липа»
Адрес: ул. Покровка, 17
Телефон: + 7 (926) 159–86–28
Время работы: пн.-чт.: с 14:00 до 00:00;
пт., сб.: с 14:00 до последнего посетителя
Средний чек: 300 рублей
Меньше чем через месяц после закрытия паб «Сосна и Липа» вновь открылся, но уже по новому адресу — улица Покровка, 17. Дизайном здесь занималась команда Ostov Crew. Новое помещение выполнено из дуба и значительно просторнее предыдущего. В первый раз найти «Сосну и Липу» среди многочисленных Покровских двориков не так просто — для этого нужно пройти в арку и подняться по лестнице.
Кто открыл: Пивной паб принадлежит Санчиру Бадакову и Андрею Липе, которые открыли первую «Сосну и Липу» весной 2015 года. Собственно, в честь них заведение и названо. Это был первый опыт друзей в ресторанном бизнесе.
Что заказывать: За бар в «Сосне и Липе» отвечает совладелец заведения Андрей Липа. Здесь большой выбор крафтового пива российского производства, которое занимает 50 % в меню, остальное — шведское, датское, шотландское и американское. Попробовать стоит пряничный стаут (250 рублей), карамельный ламбик (200 рублей) и Петрюс Эйджд Ред (150 рублей).
Адрес: ул. Покровка, 21–23/25, стр. 1
Телефон: + 7 (967) 001–20–52
Время работы: пн.-чт.: с 12:00 до 00:00, пт.-сб.: с 15:00 до 03:00, вс.: с 15:00 до 00:00
Средний чек: 1 500 рублей
На Покровке в начале сентября появился бар Rumor Bar. Главные ответственные за барную карту — Анастасия Штерцер, ранее известная как бренд-бар-менеджер всех проектов Андрея Калагина, и бар-менеджер Никита Николаевский, который работал барменом в Lumberjack — еще одном заведении Калагина. В коктейльном меню — три части: регулярные «классика» и «модерн», а также постоянно меняющийся «авангард». Причем для «авангардных» коктейлей в заведении планируют выделить отдельный зал, где бармены смогут придумывать различные вкусы и тестировать их вместе с гостями. Наиболее удачные находки будут включаться в основное меню.
Кто открыл: Заведение открыл Андрей Калагин, а основное меню разработал Андрей Бова. Таким образом, в Rumor Bar можно заказать как барную еду (например, закуски под напитки), так и полноценные блюда. При этом в здешней еде нет заметного национального акцента. За кухню отвечает Сергей Акашев.
Что заказывать: В барной карте можно выбрать коктейли на любой вкус: сладкоежки наверняка оценят «Овсянки» (бурбон, карамель, корица, овсянка и сливки, 500 рублей), те, кто предпочитают классику, смогут заказать что-то вроде «Олд кубан» (темный ром, лайм, сахар, игристое вино, биттер и мята, 500 рублей), а многим любителям необычных сочетаний может прийтись по вкусу коктейль «Мечтатели» (франжелико, «Драй оранж», «Какао вайт», лимон, белок, 500 рублей). Из серьезной и сытной еды можно заказать густой мясной суп с белой фасолью и маслинами (250 рублей) или, допустим, мясное рагу с овощами и перцем чили в мексиканском стиле (380 рублей). В качестве закуски к коктейлям подойдет брускетта с томленой свининой, сливочным сыром, печеным перцем и сладкой горчицей (250 рублей).
АДРЕС: ул. Шаболовка, 29/2
ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 12:00 до 23:00
СРЕДНИЙ ЧЕК: 500 рублей
На Шаболовке открылась вторая по счету корейская закусочная K-Town Korean Noodle Bar (первое заведение работает в «Авилон Плаза»). Внутри ресторана — зал, рассчитанный на 36 посадочных мест. В меню K-Town Korean Noodle Bar — адаптированная корейская кухня. Основной акцент сделан на известном корейском блюде кукси, которое состоит из лапши с овощным бульоном. В меню также есть кимчи-бургер, несколько салатов и корейский паровой пирожок пегодя.
Кто открыл: Ответственные за кухню заведения — шеф-повар Александр Кан и Ник Кан.
Что заказывать: Стоит попробовать в первую очередь главное блюдо сети — кукси-суп (290 рублей). К нему подойдут пирожки пегодя (110 рублей) или, в качестве второго блюда, вок по-корейски с курицей и салатами (250 рублей). Альтернативный вариант — заказать жаренную с кунжутом скумбрию (390 рублей) или кимчи-бургер с картофелем фри (250 рублей). Из напитков лучше обратить внимание, например, на камди (рисовый эль, 80 рублей) или лимонад ромашка с алоэ (150 рублей).
Бар «Прогресс»
АДРЕС: ул. Пресненский Вал, 38
ТЕЛЕФОН: +7 (925) 888–13–16
ВРЕМЯ РАБОТЫ: пн.-пт.: с 09:00 до 23:00; сб.-вс.: с 11:00 до 23:00
СРЕДНИЙ ЧЕК: 500 рублей
На Пресненском Валу открылся бар «Прогресс». Там три раздела меню: завтраки (с 09:00 до 12:00), обеды (до 16:00) и так называемый all day вечер. То есть в баре можно позавтракать, пообедать днем, а вечером выпить пива в компании. Интересная особенность меню: каждый раздел так или иначе связан с цифрой 9. Тут девять сортов разливного пива, девять видов кофейных напитков и девять основных блюд. Позже обещают ввести в меню девять авторских закусок к пиву, а также сеты из блюд и напитков.
Кто открыл: Бар открыл Аркадий Зельцер, ранее известный по кафе Blum и бару «Продукты». За кухню отвечает Алексей Коляда, сооснователь стритфуд-проекта Foody. Главная по кофе — Дарья Бекасова, раньше работавшая в «Даблби», Good Enough и «Искре».
Что заказывать: На завтрак стоит заказать гранолу (179 рублей) и чашку капучино (179 рублей). Для быстрого перекуса отлично подойдет кесадилья (269 рублей), а на обед или ужин — чили кон карне на стауте (319 рублей).
Кроме того, в сентябре на Рогожском рынке запустился фуд-корт с кондитерскими, пловом и супом фо.
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Фотографии: Алена Винокурова
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