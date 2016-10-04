В сентябре недалеко от Патриарших открылось место с китайским стритфудом Bao + Bar. Здесь можно заказать паровую булочку с начинкой на выбор: от классической (с тушеной свиной грудинкой, огурцами, пудрой из арахиса и кориандром) до авторской (с мороженым соленая карамель и орехами). Помещение у Bao небольшое, здесь всего 64 посадочных места, но уютное: с узорами на стенах и светлой мебелью. Интерьером занималась Йова Ягер из бюро Kleydesign Studio.

Кто открыл: Bao + Bar — новый проект Тимура Абузярова и Романа Воротникова. До этого рестораторы работали вместе над пабом Beer Happens и кафе «Рулет». Стоит отметить, что московский Bao + Bar довольно сильно напоминает одноименное место в Лондоне, но напрямую никак с ним не связан.

Что заказывать: Стоит попробовать бао с курицей по-тайваньски с кимчи, кетчупом из сливы и майонезом (180 рублей) и бао с томленой свиной грудинкой, кимчи, хрустящим луком и соусом хайсин (160 рублей). Помимо бао, в меню есть несколько видов рамена (с мисо, тофу и печеными баклажанами; томленой свиной грудинкой; с курицей и хрустящим кальмаром) и закуски. Самый вкусный салат — запеченные баклажаны по-китайски, сметана и кориандр (390 рублей). Также здесь представлено 150 видов разливного и 16 видов бутылочного пива (в том числе азиатские сорта).