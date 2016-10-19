Команда сети «Даблби» победила в национальном чемпионате Russian Coffee Cup 2016. Об этом сообщается на странице во «ВКонтакте» международной выставки Moscow Coffee and Tea Expo, где проходил финал соревнования.

Второе место заняла команда Brew Bar Hand Made Coffee из Волгограда. Третье место у кафе Студии Артемия Лебедева. Также в финал прошли петербургские кофейни City Coffee и Impress, Bus Station Kld из Калининграда, «Академия кофе» из Новосибирска и Setterʼs из Ростова-на-Дону. Всего соревновались между собой более 50 команд.

Russian Coffee Cup — это первый в России чемпионат среди команд кофеен.