В здании Павелецкого вокзала открылась вторая в Москве кофейня израильской сети Cofix с фиксированной ценой в 50 рублей за все напитки и блюда меню. Об этом The Village сообщили представители заведения.

Cofix

В Cofix можно попробовать классические виды кофе, например эспрессо, капучино и латте, а также заказать ванильный карамельный или банановый капучино или латте. Также из напитков есть несколько видов чая, горячий шоколад, смузи, молочные коктейли и свежевыжатые соки.

В меню: пицца, выпечка, салаты, сырники, блины, каши, сэндвичи, роллы маффины и несколько видов десертов.

Первый московский Cofix находится на фуд-корте торгового центра «Охотный Ряд».