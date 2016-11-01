Новое в МосквеЗакусочная Nomi, китайско-корейская кухня в Wang & Kim и другие открытия октября
Главные гастрономические события прошедшего месяца
Бары и пабы
Паб «Брюссель»
АДРЕС ул. Малая Дмитровка, 18а/3
ТЕЛЕФОН +7 (475) 410–90–18
ВРЕМЯ РАБОТЫ с 12:00 до 02:00
СРЕДНИЙ ЧЕК: 1 500 рублей
На Малой Дмитровке открылся бельгийский гастрономический паб «Брюссель». Пространство разделено на два этажа, внутри — 200 посадочных мест, панорамные окна и высокие потолки. Снаружи — балкон-терраса, рассчитанный на 30 гостей. В барной карте — 120 сортов пива, многие из которых являются оригинальными, собранными владельцами по всей Бельгии за последние пять лет.
Кто открыл: Место открыли петербургские рестораторы Михаил Соколов и Тимур Дмитриев (Italy Group). На их счету уже 12 проектов, часть из которых — гастрономические пабы, названные в честь бельгийских городов Брюгге, Брюссель, Ватерлоо. В основе меню — традиционные бельгийские рецепты, его автор — шеф-повар Сергей Синявин.
Что заказывать: В качестве закуски к пиву можно заказать гренки с сырным соусом (290 рублей), форшмак (350 рублей) или салат «Льежский» (420 рублей).
В меню — блюда из коптильни: свиные ребра (790 рублей), мраморная грудинка (690 рублей), половинка фермерского цыпленка (610 рублей). Стоит обратить внимание также на рыбные блюда, среди которых лосось с печеным пореем и черри (820 рублей), таймырский муксун со шпротным пюре (750 рублей) и осьминог по-валлонски с томатами и чиабаттой (650 рублей).
Закусочная-бар Nomi
АДРЕС Калашный пер., 9
ТЕЛЕФОН +7 (968) 322–08–48
ВРЕМЯ РАБОТЫ с 12:00 до 00:00
СРЕДНИЙ ЧЕК 600 рублей
По соседству с рестораном Crabs Are Coming в Калашном переулке открылось новое заведение тех же владельцев — закусочная и бар Nomi. В основе концепции места — идея воссоздать атмосферу традиционной японской закусочной изакая. Внутри ресторана всего 17 посадочных мест и скромный интерьер с минималистичными столами из дерева.
Меню оформлено в виде карточек, на каждой из которых свой раздел. Основной акцент сделан на японских лепешках окономияки и мясе на шпажках. Все оборудование, в том чиле и теппаны (специальная широкая железная сковорода. — Прим. ред.) заказывали в Токио.
Кто открыл: Главный по кухне — шеф-повар Роман Квон, который также работает в соседнем заведении тех же владельцев Crabs Are Coming.
Что заказывать: Обед стоит начать с удона с говядиной (300 рублей), а продолжить окономияки — японской лепешкой на теппане, например с кальмарами (400 рублей). В качестве закуски подойдет куриная кожа
(100 рублей), устричный гриб (300 рублей) или баклажан (200 рублей).
Кафе и рестораны
Ресторан и бар Wang & Kim
АДРЕС ул. Тимура Фрунзе, 11
ТЕЛЕФОН + 7 (499) 130–81–71
ВРЕМЯ РАБОТЫ 12:00–00:00
СРЕДНИЙ ЧЕК 1 200 рублей
На улице Тимура Фрунзе, рядом с офисом компании «Яндекс», открылся ресторан китайской и корейской кухни Wang & Kim. Главное в концепции заведения — строго национальные китайские и корейские блюда, а также идея сделать Wang & Kim подобием гонконгского и сеульского бара, где можно весело провести время, послушав выступления приглашенных китайских и корейских исполнителей. Основной акцент в меню сделан на барбекю и гриль, а также на традиционных корейских и китайских закусках.
Кто открыл: Заведение открыл Станислав Лисиченко, владелец «Китайских новостей». Главные на кухне Wang & Kim — Денис Ким и Сергей Югай.
Что заказывать: В первую очередь стоит обратить внимание на закуску из черных древесных грибов (310 рублей) или тайваньские маринованные огурцы (310 рублей). Из основного раздела можно заказать половину утки барбекю
(1 450 рублей) или половину курицы барбекю (490 рублей), а любителям лапши понравится чапче (450 рублей).
Кафе «На чили»
АДРЕС ул. Покровка, 17/1
ВРЕМЯ РАБОТЫ 13:00–03:00
СРЕДНИЙ ЧЕК 400–600 рублей
На Покровке в пятницу, 21 октября, состоялось открытие кафе «На чили». Это заведение стало третьей точкой «На чили» в Москве: первая находится на корабле «Брюсов», вторая — в универмаге «Цветной». В отличие от этих двух мест, заведение на Покровке стало, наконец, просторным полноценным баром с едой и открытой кухней. Кроме буррито и тако, в меню есть салаты, супы и блюда на гриле. Оформлением интерьера в кафе занималась столярная мастерская «Дерево», а стены украсили работы дизайн-бюро «Щука».
Кто открыл: Место, как и другие точки сети, принадлежит Мите Крылову и Павлу Веникову. Основатели также ставят кухню и сами придумывают рецепты.
Что заказывать: Заказывать нужно суп чили кон карне (200 рублей) и буррито «Курица моле» (350 рублей), тако «Черная фасоль» (300 рублей) или «Утка с манго» (400 рублей) и, например, микс-салат с киноа и виноградом (300 рублей).
Бургерная BB & Burgers
АДРЕС ул. Маросейка 4/2, стр. 1
ТЕЛЕФОН +7 (925) 789–62–37
ВРЕМЯ РАБОТЫ с 11:00 до 00:00
СРЕДНИЙ ЧЕК 500 рублей
Вместо закрывшейся кондитерской «Волконский» на Маросейке появилась еще одна бургерная BB & Burgers, став восьмой по счету точкой сети. В меню — точно такие же восемь бургеров и пять сэндвичей, что и в остальных местах сети. В добавку к бургеру можно заказать картофель фри с сырным соусом или запеченные ребрышки черного быка. Кроме того, среди бургеров пополнение: теперь гости могут заказать бургеры «Машрум-бум», «Реал Мадрид» и «Легендарный каталонец».
Кто открыл: Заведение принадлежит Ивану Кукарских.
Что заказывать: Для обеда подойдет любой из бургеров, будь то «Классика» (380 рублей), «Пьяная бабушка» (380 рублей) с соусом блю-чиз и домашним клюквенным джемом или «Отвратительный мужик» с соусом «Сливочный хрен» (380 рублей).
Кроме бургеров. можно заказать сэндвич «Чикен-чирикен» на бездрожжевом хлебе (380 рублей), «Черный рубен» с пастрами (380 рублей) или «Бычий хвост» с салатом коул-слоу (380 рублей). В качестве гарнира подойдут печеные овощи с хрустящими гренками (119 рублей), романо по-японски (99 рублей) и пряные томаты (119 рублей).
Porketteria Zizo
АДРЕС ул. Ленинградская, 5/39
ТЕЛЕФОН + 7 (495) 221–13–90
ВРЕМЯ РАБОТЫ с воскресенья по четверг — с 10:00 до 23:00, в пятницу и субботу —
с 10:00 до 00:00
СРЕДНИЙ ЧЕК 500 рублей
Вторая в Москве Porketteria от Уильяма Ламберти открылась в «Мега Химки» (первая точка сети работает по адресу Денисовский переулок, 30). В основе меню заведения — итальянское блюдо поркетта, которое готовят из годовалого поросенка весом до центнера. Всего в меню открывшегося ресторана четыре вида поркетты — курица, свинина, ягненок и вегетарианская. Последняя поркетта — новинка, появившаяся пока только в Porketteria в Химках.
Кто открыл: ресторан стал совместным проектом бренд-шефов Уильяма Ламберти и Бруно Марино, они же отвечают за кухню.
Что заказывать: Тем, кто не знает, что такое поркетта, и никогда ее не пробовал, стоит заказать Zizo — булочку с топпингом и поркеттой. В меню есть зизо со свининой, с курицей и с ягненком. Если не хочется есть мучного, можно заказать просто поркетту — из курицы (219 рублей), свинины (199 рублей) или ягненка (239 рублей), а к ней взять гарнир: картофель со сливками (99 рублей), жареную капусту (99 рублей) или фасоль в томатном соусе (99 рублей).
Кроме этого, можно попробовать кальцоне с курицей (150 рублей), а также десерты: овсяное печенье (60 рублей) или, например, фруктово-ягодную панна-котту (150 рублей).
кафе Cofix
АДРЕС Манежная пл., 1, стр. 2
В торговом центре «Охотный Ряд» появилась первая в России кофейня израильской сети Cofix — вагончик с парой столиков, в основном работающий в формате «кофе навынос». Cofix — проект, в основном известный благодаря своим меню с фиксированной ценой на все блюда. В России Cofix установил единую цену в 50 рублей на все позиции: так, за 50 рублей можно будет купить как маффины, так и кофе, сырники и салаты.
Кто открыл: Владелец и основатель сети кофеен — Ави Кац, в том числе владеющий сетью магазинов «Все по доллару» и несколькими другими компаниями.
Кондитерские
Кондитерская L'Eclair de Génie
АДРЕС Цветной б-р, 15
ВРЕМЯ РАБОТЫ понедельник — суббота 10:00–22:00, воскресенье — 11:00–22:00
СРЕДНИЙ ЧЕК 350 рублей
На первом этаже торгового центра «Цветной» открылся бутик-кондитерская L'Eclair de Génie. В меню — эклеры всех видов и мастей, начиная от земляничного и заканчивая карамельным с солью. Гостям предлагают эклеры с мадагаскарской ванилью, со вкусом розы и конфет, с карамелизированным орехом пекан, с нугой и белым шоколадом. Раз в месяц меню будет меняться: какие-то эклеры будут появляться, а другие — исчезать из меню. Один эклер стоит 350 рублей.
Кто открыл: Автор концепции — Кристоф Адам, бывший креативный директор дома Fauchon. Кристоф Адам лично контролирует внешний вид эклеров и в том числе любит выпускать специальные серии сладостей.
Что заказывать: Попробовать стоит едва ли не все виды эклеров — каждый интересен по-своему. Самые необычные — «Карамель шу-шу», «Лимон-юзу» и «Карамельный с солью». Также есть «Ваниль-пекан», «Шоколадный», «Маракуйя-малина», «Шоколад-фисташка», «Кофе», «Земляничный», «Пралине-миндаль» и «Фисташка-малина».
фотографии: обложка, 2 – Ольга Людвиг, 1 – Бельгийский гастрономический паб «Брюссель», 3 – L'Eclair de Génie
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