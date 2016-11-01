На Малой Дмитровке открылся бельгийский гастрономический паб «Брюссель». Пространство разделено на два этажа, внутри — 200 посадочных мест, панорамные окна и высокие потолки. Снаружи — балкон-терраса, рассчитанный на 30 гостей. В барной карте — 120 сортов пива, многие из которых являются оригинальными, собранными владельцами по всей Бельгии за последние пять лет.

Кто открыл: Место открыли петербургские рестораторы Михаил Соколов и Тимур Дмитриев (Italy Group). На их счету уже 12 проектов, часть из которых — гастрономические пабы, названные в честь бельгийских городов Брюгге, Брюссель, Ватерлоо. В основе меню — традиционные бельгийские рецепты, его автор — шеф-повар Сергей Синявин.

Что заказывать: В качестве закуски к пиву можно заказать гренки с сырным соусом (290 рублей), форшмак (350 рублей) или салат «Льежский» (420 рублей).

В меню — блюда из коптильни: свиные ребра (790 рублей), мраморная грудинка (690 рублей), половинка фермерского цыпленка (610 рублей). Стоит обратить внимание также на рыбные блюда, среди которых лосось с печеным пореем и черри (820 рублей), таймырский муксун со шпротным пюре (750 рублей) и осьминог по-валлонски с томатами и чиабаттой (650 рублей).