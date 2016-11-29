Новое в МосквеЭклерная, шампанерия, греческое кафе и еще шесть открытий ноября
Вспоминаем главные гастрономические события прошедшего месяца
Рестораны и кафе
Pho Bo
АДРЕС: Ленинградское ш.,16а/4
ТЕЛЕФОН: +7 (968) 647–36–18
ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 10:00 до 23:00
СРЕДНИЙ ЧЕК: 400 рублей
В торговом центре «Метрополис» открылось пятое кафе с вьетнамской кухней Pho Bo. Внутри — открытая кухня и 38 посадочных мест. Художники, оформлявшие помещение, Стас Корея и Оксана Тропина, отталкивались от стилистики азиатской мультипликации и стрит-арт-культуры.
Кто открыл: Основатель сети — Нгуен Чи Зунг, ранее запустивший «ВьетКафе».
Что заказывать: Для тех, кто хочет сытно поесть, в меню есть несколько супов: например, фо-бо (310 рублей), фо-шот-ванг (320 рублей) или том-ям (330 рублей). Из горячих блюд можно заказать лапшу с тушеной говядиной и овощами фо-чон (320 рублей), лапшу с креветками и овощами на кокосовом молоке фо-чон-том (330 рублей), бычьи хвосты с овощами с рисовой лапшой или рисом на выбор ком-дуой-бо (310 рублей).
Также по просьбе гостей ввели в меню спринг-роллы гой-том-га (100 рублей за штуку) и обжаренные блинчики с начинкой из курицы и овощей нэм-га (три штуки за 120 рублей).
Lucky Souvlaki
АДРЕС: ул. Крымский Вал, 9
ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 10:00 до 23:00
СРЕДНИЙ ЧЕК: 600 рублей
На катке в парке Горького открылось стрит-кафе с греческой кухней Lucky Souvlaki. Меню в кафе достаточно короткое: из него можно заказать три вида греческих пит с разными начинками. Lucky Souvlaki расположилось в домике на подиуме фуд-корта катка на центральной аллее.
Кто открыл: Основатели проекта — Сергей и Евгения Доронины.
Что заказывать: В заведении всего три вида греческих пит. Это пита с куриным шашлыком сувлаки и сыром фета (250 рублей), пита с сыром халуми на гриле (350 рублей) и лепешка на гриле с баклажанами по-гречески (350 рублей). Также можно согреться горячим шоколадом (190 рублей) или глинтвейном (200 рублей).
Bear Burgers
АДРЕС: Преображенская пл., 12
ТЕЛЕФОН: +7 (985) 264–64–17
ВРЕМЯ РАБОТЫ: С 09:00 до 21:00
СРЕДНИЙ ЧЕК: 450 рублей
На Преображенской площади открылось новое заведение — бургерная Bear Burgers. В меню бургерной, что логично, девять бургеров. Всей подготовкой к открытию и разработкой концепции занимался сам владелец заведения, начиная от покраски грифельной краской стены под меню и заканчивая проработкой самого меню.
Кто открыл: По словам владельца, все рецепты принадлежат ему, открывшему заведение Игорю Никулину. На кухне всем заправляет тоже он как шеф-повар, а помогает ему Лола Захидова.
Что заказывать: На обед в заведении можно выбрать один из девяти бургеров — например, «Сумасшедшую креветку» (400 рублей) или классический «Чизбургер» (250 рублей). Также в перечне меню есть бургер «Свит Рэд» (350 рублей), картошка фри (100 рублей) и Dr Pepper (100 рублей).
Hell’s Pizza
АДРЕС: ул. Маросейка, 8
ТЕЛЕФОН: + 7 (916) 774–20–68
ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 11:00 до 00:00
СРЕДНИЙ ЧЕК: 300–400 рублей
На Маросейке, недалеко от метро «Китай-город», открылась первая стационарная пиццерия Hell’s Pizza. Из интересного: каждая пицца, суп или напиток здесь названы в честь музыкального исполнителя или группы. Например, «Маргарита» — это Blondie, а «Пепперони» — The Rolling Stones. Визитная карточка заведения — пицца Motörhead — «Пепперони» на фирменном черном тесте. Помимо прочего, есть и нетривиальная пицца Bowie, где маринованная индейка сочетается с карамелизованным луком и вымоченной в вине грушей.
Кто открыл: Сооснователь проекта — Елена Штец. С подборкой рецептов проекту помогала Виктория Боярская, в прошлом известная участием в создании Delicatessen, «БутерБро» и «Даров природы».
Что заказывать: Для сытного перекуса отлично подойдет пицца White Snake с окороком и перепелиным яйцом (30 сантиметров — 585 рублей). Особо консервативным гостям понравится Nirvana с ветчиной и грибами (30 сантиметров — 585 рублей) или Blondie — классическая «Маргарита» (30 сантиметров — 515 рублей). Те, кто не боится нового и необычного, смогут заказать Ramones (30 сантиметров — 585 рублей) с курицей карри и жареным арахисом.
Ramen House
АДРЕС: ул. Льва Толстого, 23/7
ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 10:00 до 23:00
СРЕДНИЙ ЧЕК: 500 рублей
На улице Льва Толстого открылось новое место — вторая точка сети Ramen House. Ранее Ramen House был просто окошком на «Маркете местной еды», а затем стал их поп-ап-проектом, основная задача которого — открыть новые кафе сети со стритфудом по всей Москве. Внутри заведения — 38 посадочных мест, основное в меню — супы рамен и суширитто.
Кто открыл: Главный по кухне — Дмитрий Носов, он же основатель заведения.
Что заказывать: Если собираетесь в Ramen House на обед, то стоит начать с супа рамен со свининой (280 рублей) или рамена с овощами (280 рублей). Также стоит обратить внимание на суширитто, блюдо, получившееся при соединении мексиканского буррито и суши. При приготовлении буррито мясо и овощи заворачивают в тесто, а в суширитто начинку из риса и различных добавок заворачивают в водоросли нори. В Ramen House можно заказать суширитто с курицей (180 рублей) или, например, суширитто с овощами (180 рублей).
Гастропабы и бары
Гастробистро Black Code
АДРЕС: ул. Садовническая, 42/1
ТЕЛЕФОН: +7 (905) 520–67–60
ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 10:00 до 22:00
СРЕДНИЙ СЧЕТ: 1 000 рублей
В нескольких минутах ходьбы от метро «Новокузнецкая» открылось гастробистро Black Code. По словам владельцев, новое место — это гастрономическая точка с «честной кухней» и по-домашнему вкусными авторскими блюдами. Через некоторое время планируется запуск меню завтраков и в том числе специального ланч-меню, действующего по будням с 12:00 до 16:00.
Кто открыл: Основатель проекта — 28-летний Михаил Шишлянников. Он же разрабатывал для заведения меню.
Что заказывать: На закуску в Black Code стоит попробовать хумус из зеленого горошка (290 рублей), домашние начос и гуакамоле (320 рублей), а также, например, кабачок и йогурт (350 рублей). Продолжить можно горячим, заказав блюда из угольной печи: грудку с пюре и мятным соусом (420 рублей), стейк кальмар гриль (400 рублей) или бифштекс и рукколу (380 рублей). Сладкоежки же наверняка оценят сливочный десерт маракуйя (220 рублей) или домашний шоколадный мусс (220 рублей).
Шампанерия Sparkling Dog
АДРЕС: ул. Покровка, 3/7
ТЕЛЕФОН: + 7 (985) 696–91–08
ВРЕМЯ РАБОТЫ: понедельник — четверг: с 12:00 до 00:00; пятница — суббота: с 12:00 до последнего посетителя;воскресенье — с 12:00 до 22:00
СРЕДНИЙ ЧЕК: 700 рублей
Ранее располагавшаяся на дизайн-заводе «Флакон», на Покровке открылась шампанерия Sparkling Dog. Теперь шампанерия занимает старинный кирпичный особняк, считающийся памятником архитектуры, и места стало значительно больше. Основная идея заведения сохранилась — там подают хот-доги и наливают игристое вино.
Кто открыл: Владельцы заведения — телеведущий Иван Васильев, Елена Снежко и новый партнер — Елена Кох, которая раньше стажировалась в мюнхенском ресторане Karner с двумя звездами Мишлен.
Что заказывать: Бутылка российского шампанского обойдется в 600 рублей, французского — в 8 тысяч. Помимо напитков, можно заказать любой из хот-догов. Например, если случилось оказаться в ресторане с утра, на завтрак подойдет Breakfast хот-дог (350 рублей). Пообедать или поужинать можно, к примеру, датским хот-догом (150 рублей) или чикагским хот-догом (250 рублей).
Кондитерские и кофейни
L'Eclair de Génie
АДРЕС: Ленинградское шоссе, 16а, стр. 4
ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 10:00 до 23:00
СРЕДНИЙ ЧЕК: 700 рублей
В торговом центре «Метрополис» заработала вторая по счету в Москве эклерная L'Eclair de Génie. Заведение пришло к нам из Франции — концепция эклерной была разработана именно там в 2012 году, а в Москве первый корнер открылся в начале октября в универмаге «Цветной». В меню новой эклерной — все осенние вкусы de Génie, включая самые популярные: фисташка-малина, пралине-миндаль, земляничный и карамельный. Помимо эклеров, в продаже есть шоколад, паста и конфеты.
Кто открыл: Автор концепции — Кристоф Адам, бывший креативный директор дома Fauсhon. Кристоф Адам лично контролирует внешний вид эклеров, а также любит выпускать специальные серии.
Что заказывать: В ассортименте заведения — более десяти видов эклеров. Те, кому нравятся экзотические сочетания, могут заказать эклер «Лимон-юзу» с лимонным пюре и пюре юзу или, например, «Маракуйя-малина» с пюре маракуйи, малиновым пюре и белым шоколадом. Любителям шоколада стоит попробовать «Шоколадный» эклер с какао-пудрой и черным шоколадом или «Карамель шу-шу» с молочным и черным шоколадом. Все эклеры стоят по 350 рублей.
Фотографии: обложка, 2 – Black Code, 1 – Pho Bo, 3 – L'Eclair de Génie
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