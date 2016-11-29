В торговом центре «Метрополис» открылось пятое кафе с вьетнамской кухней Pho Bo. Внутри — открытая кухня и 38 посадочных мест. Художники, оформлявшие помещение, Стас Корея и Оксана Тропина, отталкивались от стилистики азиатской мультипликации и стрит-арт-культуры.

Кто открыл: Основатель сети — Нгуен Чи Зунг, ранее запустивший «ВьетКафе».

Что заказывать: Для тех, кто хочет сытно поесть, в меню есть несколько супов: например, фо-бо (310 рублей), фо-шот-ванг (320 рублей) или том-ям (330 рублей). Из горячих блюд можно заказать лапшу с тушеной говядиной и овощами фо-чон (320 рублей), лапшу с креветками и овощами на кокосовом молоке фо-чон-том (330 рублей), бычьи хвосты с овощами с рисовой лапшой или рисом на выбор ком-дуой-бо (310 рублей).

Также по просьбе гостей ввели в меню спринг-роллы гой-том-га (100 рублей за штуку) и обжаренные блинчики с начинкой из курицы и овощей нэм-га (три штуки за 120 рублей).