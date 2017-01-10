В Москве в 2017 году планируется запустить сеть ретро-кафе для пенсионеров. Об этом рассказал замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Павел Келлер порталу m24.ru.

Идея создания подобной сети принадлежит участникам краудсорсинг-проекта «Активное долголетие». «По результатам краудсорсинг-проекта идеи, которые мы приняли в работы, будут воплощены в конкретные сроки по программе, которая будет утверждена в первом квартале этого года», – объяснил Келлер.

В заведении будут действовать льготные цены, пенсионеры смогут организовывать встречи и выступать с культурной программой.

По словам Келлера, сейчас готовы только возможные варианты для создания такой сети, пока все находится на стадии проекта, «но это все реально будет существовать».