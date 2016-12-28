Флагманский проект Новой Голландии, заработавший в реконструированном здании бывшей кузни. Заведение объединило в себе несколько функций: днем это ресторан и пространство для встреч и работы, а по вечерам — клуб с концертами, вечеринками и кинопоказами.

Кто открыл: Кухню ресторана возглавил шеф-повар Айзек Корреа — один из пионеров новой ресторанной культуры в Москве. Арт-директор заведения — Кирилл Сергеев, музыкант, известный как Kito Jempere.

Что заказывать: В Kuznya House Корреа не изменил своему обычному космополитичному подходу: здесь в традиции simple food сочетают азиатские, европейские, средиземноморские и даже южноамериканские вкусы: например, в разделе с закусками предлагают буррату с медом, хурмой и трюфельным маслом (780 рублей), а в числе основных блюд есть лосось пашот со сливочным соусом с добавлением шампанского и красной икры (990 рублей), ребра барбекю в корейском маринаде (750 рублей) и жареный на гриле цыпленок с зеленой сальсой (620 рублей).