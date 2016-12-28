Новое в Петербурге22 кафе, бара и ресторана декабря (Петербург)
Kuznya House в Новой Голландии, техасское барбекю на Рубинштейна, третье «Хачапури и вино» и другие главные открытия месяца
Рестораны
Kuznya House
Адрес: Новая Голландия
(наб. Адмиралтейского канала, 2)
Время работы: 10:30–22:00, с пятницы по воскресенье до 23:00
Средний чек: 1 500 рублей
Флагманский проект Новой Голландии, заработавший в реконструированном здании бывшей кузни. Заведение объединило в себе несколько функций: днем это ресторан и пространство для встреч и работы, а по вечерам — клуб с концертами, вечеринками и кинопоказами.
Кто открыл: Кухню ресторана возглавил шеф-повар Айзек Корреа — один из пионеров новой ресторанной культуры в Москве. Арт-директор заведения — Кирилл Сергеев, музыкант, известный как Kito Jempere.
Что заказывать: В Kuznya House Корреа не изменил своему обычному космополитичному подходу: здесь в традиции simple food сочетают азиатские, европейские, средиземноморские и даже южноамериканские вкусы: например, в разделе с закусками предлагают буррату с медом, хурмой и трюфельным маслом (780 рублей), а в числе основных блюд есть лосось пашот со сливочным соусом с добавлением шампанского и красной икры (990 рублей), ребра барбекю в корейском маринаде (750 рублей) и жареный на гриле цыпленок с зеленой сальсой (620 рублей).
Smoke BBQ
Адрес: ул. Рубинштейна, 11
Время работы: 17:00–00:00, по пятницам и субботам до 02:00, по выходным с 12:00
Средний чек: 1 500 рублей
Давно ожидаемый барбекю-бар на улице Рубинштейна с техасским подходом к приготовлению мяса и особой печью-коптильней, которая, в том числе, позволяет томить мясо при низких температурах.
Кто открыл: Заведение открыли Алексей Буров и Павел Кокков — совладельцы кафе «Траппист», пиццерии «Форно Браво» и паба «Фарш и Бочка».
Что заказывать: Меню разделено на несколько блоков: главный с техасскими специалитетами включает свиные ребрышки (690 рублей), фирменный брискет (670 рублей) и домашние колбаски (440 рублей). Кроме того, здесь жарят стейки (790–3 900 рублей), готовят два вида бургеров (490–650 рублей) и луизианский хот-дог с перцами и коул-сло.
Serbish
Адрес: ул. Пестеля, 8
Время работы: 12:00–00:00, по пятницам и субботам до 02:00
Средний чек: 1 000 рублей
Ресторан сербской кухни с современным эклектичным интерьером и небанальным меню с акцентом на рыбе и морепродуктах, в котором особое внимание уделили традиционным рецептам региона Далмация.
Кто открыл: Заведение открыли владельцы кафе «Чайки» Йован и Юлия Рашеты. Кухню поставил белградский шеф-повар Никола Крстич.
Что заказывать: В заведении подают сербские и хорватские блюда: есть жареные колбаски чевапчичи (460 рублей), плескавица (400 рублей), ягненок в молоке (780 рублей). В числе рыбных блюд осьминог по-луштички (720 рублей), дорада на гриле (840 рублей), кальмары, фаршированные прошутто и сыром (740 рублей), и стейк из тунца (780 рублей). В барной карте большой выбор ракии, граппы и балканских вин.
BeefZavod
Адрес: Аптекарский пр-т, 2
Время работы: 12:00–01:00
Средний чек: 2 000 рублей
Продуманный до мелочей мясной ресторан. Качество мяса здесь гарантируют собственным производством: бычков компания выращивает на собственной небольшой ферме в Ленинградской области, практикуя травяной откорм и другие специальные технологии. Приготовление блюд происходит на виду у посетителей: наблюдать можно не только за работой поваров на открытой кухне, но и за тем, как разделывают мясо, и как оно вызревает в специальных камерах.
Кто открыл: BeefZavod — новый проект компании Real Authentic Wine (Big Wine Freaks, Tre Bicchieri). Кухню возглавляет шеф-повар Роман Палкин (Tre Bicchieri).
Что заказывать: Меню напоминает схему разделки туши в лавке мясника: отдельным пунктом идут семь видов стейков (300–700 рублей за 100 грамм), выделены блюда из задней ноги (например, бефстроганов и карпаччо), субпродукты (пока это печень на гриле с листьями шпината), позиции из головы и передней четверти.
«Симпозиум»
Адрес: ул. Достоевского, 19/21
Время работы: 09:00–00:00
Средний чек: 1 000 рублей
Двухэтажный ресторан, который является частью интеллектуального кластера «Игры разума». На первом этаже устроена кондитерская, где можно выпить кофе, съесть десерт и купить хлеб. Второй этаж занимает сам ресторан с большой библиотекой. Книги можно почитать за столиком, а при желании — заказать у официанта копию, которую напечатают в расположенной в кластере типографии.
Кто открыл: Кластер «Игры разума» придумал психотерапевт Андрей Курпатов, известный по телевизионному шоу на Первом канале. Кухню возглавил Алексей Ермаков (El Copitas).
Что заказывать: Меню состоит как из классических блюд европейской и русской кухни, так и их авторских интерпретаций. В числе необычных блюд — брускетта с салом и гречишным медом (150 рублей), устрицы с соусом из инжира (250 рублей), салат нисуаз с яйцом пашот (550 рублей) и кулебяка по-московски, которую подают с раковым биском (550 рублей).
Trinacria
Адрес: наб. Фонтанки, 92
Время работы: 12:00–00:00
Средний чек: 1 500 рублей
Сицилийская траттория, оформленная в стилистике недорогих итальянских кафе, с простой деревянной мебелью и близкой к оригиналу кухней.
Кто открыл: Идейным вдохновителем, соучредителем и шеф-поваром выступил сицилиец Марко Пеннизи.
Что заказывать: Основа меню — традиционные сицилийские блюда: например, здесь готовят кальцоне с оливками и анчоусами (460 рублей), традиционный суп из морепродуктов с брускеттой (550 рублей) и рулеты из сибаса с начинкой из хлебных крошек панграттата (840 рублей). Впрочем, специалитеты других итальянских регионов здесь подают тоже: есть около 20 видов пиццы, паста и популярные десерты вроде панна-котты и тирамису.
«Эспиля»
Адрес: г. Выборг, ул. Ленина, 3а
Время работы: 12:00–00:00, по пятницам и субботам до 03:00
Средний чек: 700 рублей
Необычный пример исторической реконструкции: открывшийся ресторан является копией заведения, которое работало в финском Выборге с конца XIX века до 40-х годов XX века. Здание было построено архитектором Йоханом Бломквистом, считалось одной из городских достопримечательностей и, предположительно, было разрушено во время Второй мировой войны.
Кто открыл: Владельцем ресторана и инициатором реконструкции исторического здания является компания «Эспланада», которая также владеет выборгской сетью пекарен «Колобок» и рестораном «Славянская трапеза».
Что заказывать: Основа меню — блюда русской кухни. В качестве закуски здесь подают ассорти из солений (300 рублей), буженину (250 рублей), соленого лосося (500 рублей) и четыре вида жульена (230–300 рублей). В числе основных блюд — шашлыки (390–450 рублей), домашние колбаски на гриле (460–650 рублей) и стейки (300 рублей).
Кафе
Mao Noodle Bar
Адрес: Невский пр-т, 112
Время работы: 11:00–23:00
Средний чек: 500 рублей
Лапшичная на Невском проспекте, оформленная в стилистике киберпанка — с черными стенами, полом и потолком, минималистичной мебелью и неоновой подсветкой. Лапшу здесь готовят на открытом огне, что, во-первых, соответствует аутентичным технологиям, а во-вторых, эффектно смотрится.
Кто открыл: Заведение открыли владельцы сети Pita’s Александр Крылов, Сергей Жилкин и Александр Ким.
Что заказывать: Лапшу подают на выбор с пятью разными соусами, включая вариант с курицей, морепродуктами и овощами (240–360 рублей). Кроме того, в меню вошли простые закуски вроде тартара с говядиной, севиче и спринг-роллов (190 рублей), несколько супов и горячих блюд.
TrueTruff
Адрес: Пионерская ул., 3
Время работы: 12:00–00:00
Средний чек: 1 000 рублей
Небольшое кафе на Петроградской стороне, в основе концепции которого — совмещение привычной еды и дорогих деликатесов, например трюфелей и фуа-гра.
Кто открыл: Создатель и бренд-шеф заведения Иван Квасов («Площадка»).
Что заказывать: Блюда, построенные на непривычных сочетаниях. Например, картошку фри с трюфелем (450 рублей), салат «Кубик-рубик», собранный из квадратиков свеклы, тыквы и сыра тофу (280 рублей), бургер с фуа-гра (550 рублей) и оладьи со сладкой ватой и кленовым сиропом (280 рублей).
Feelz
Адрес: улица Белинского, 6
Время работы: 12:00–23:00, по пятницам и субботам до 04:00
Средний чек: 600 рублей
Стритфуд-бар на улице Белинского, специализирующийся на шаверме и бейглах. Кухней в Feelz занимается Артем Чудненко, прежде работавший в ресторане Gras у Антона Абрезова. Опыт явно не прошел зря: кроме традиционной шавермы в меню — несколько необычных авторских интерпретаций.
Кто открыл: Открыли заведение Филипп Рохлин и Антон Чаплин, соинвесторы гастробара Duo и сети Pita’s.
Что заказывать: В первую очередь обратить внимание стоит на необычную шаверму, например с треской и квасным бальзамико (290 рублей) или с говядиной и майонезом из жареного яйца (320 рублей).
Street Food Bar № 1
Адрес: Университетская наб., 25
Время работы: 08:00–00:00
Средний чек: 800 рублей
Заведение на месте ресторана «Русский китч» представляет собой большой стритфуд-бар, в котором показывают спортивные трансляции на гигантских экранах и развлекают посетителей игрой в PlayStation, интерактивным меню на планшетах и говорящим роботом, который ездит по залу.
Кто открыл: Кухню заведения возглавляет начинающий шеф-повар Руслан Арсланов.
Что заказывать: В меню — салаты, десять видов бургеров (290–490 рублей), хот-доги, стейки и ребрышки на гриле, а еще колбасы и сосиски собственного приготовления, включая как традиционные нюрнбергскую и краковскую, так и оригинальные, например с черносливом и клюквой (230–450 рублей) или оливками и грибами (290 рублей). В барной карте — около 20 видов пива, компактная подборка вин, крепкий алкоголь и коктейли.
Crumble
Адрес: Большой пр-т В.О., 5
Время работы: 08:00–21:00, по воскресеньям с 10:00
Средний счет: 300 рублей
Компактное кафе на Васильевском острове, специализирующееся на блюдах английской кухни, которая, как считают организаторы, в петербургских ресторанах пока представлена плохо.
Кто открыл: Павел Полуйкевич, прежде работавший в ресторане Pier, и Вероника Сорокина.
Что заказывать: Меню в кафе простое и компактное. На завтрак здесь подают овсянку с орехами и сухофруктами (80 рублей), яичницу с беконом, копчеными колбасами и фасолью (220 рублей), а в остальное время кормят пастушьим пирогом (200 рублей) и йоркширским пудингом — на выбор с лососем или ростбифом (210 рублей).
Chaplin
Адрес: Малый пр-т В.О., 40
Время работы: временно с 07:30 до 21:00, по выходным с 09:00 до 21:00
Средний чек: 400 рублей
Компактная бургерная на Васильевском острове, в которой особое внимание уделяют скорости подачи заказа: бургеры отдают за 10–15 минут, при этом не экономя на качестве. Как говорят организаторы, все соусы, маринады и котлеты здесь готовят самостоятельно.
Кто открыл: Владелец заведения — Алексей Яковлев, которому также принадлежит сеть кофеен «Бери и беги».
Что заказывать: В меню — восемь видов бургеров (177–487 рублей), помимо мясных есть вариации с фалафелем, креветками и треской. Кроме того, на завтрак здесь подают кашу (147 рублей), а в обед — супы (107 рублей).
Hugs Bar
Адрес: наб. канала Грибоедова, 38/1
Время работы: 10:00–23:00, по пятницам и субботам до 01:00
Средний чек: 900 рублей
Компактное кафе с жизнеутверждающим оформлением. Зал с открытой кирпичной кладкой украшает разноцветная классическая мебель, декоративные безделушки и расписанное вручную пианино.
Кто открыл: Заведение открыл Владимир Шаповалов, прежде долго работавший в сфере HoReCa.
Что заказывать: Меню заведения довольно внушительное. Здесь подают несколько классических салатов вроде цезаря (270 рублей), салата с томатами и ростбифом (310 рублей) и коул-сло (70 рублей), простые закуски, восемь видов пиццы (505–585 рублей), а еще бургеры и пасту. Кроме того, кормят завтраками, в меню которых можно найти каши, сырники и омлеты.
«Хачапури и вино»
Адрес: Кадетская линия, 29
Время работы: 11:30–00:00, по пятницам и субботам до 01:00
Средний чек: 900 рублей
Третье заведение популярной сети демократичных грузинских кафе со свойской атмосферой. Среди отличительных особенностей заведений — наличие завтраков с омлетом по-тбилисски и яичницей чирбули.
Кто открыл: Морис Шакая и Лиза Симонова, которым помимо «Хачапури и вино» принадлежит и экспериментальный ресторан «Лев и птичка». Шеф-повар — Серджиу Турута («Тесто», ZigZag).
Что заказывать: Классические грузинские блюда: хачапури (140–260 рублей), хинкали (75–80 рублей), купаты ручной работы (280–295 рублей), чахохбили (290 рублей) и шашлыки (280–320 рублей).
«Кулек»
Адрес: Владимирский пр-т, 1
Время работы: 10:00–23:00
Средний чек: 260 рублей
Новая точка сетевого проекта с недорогим стритфудом, выросшего из небольшого киоска на Сенной площади. Заведение на Владимирской оформлено точно так же, как и кафе на канале Грибоедова: на месте уличные скамейки, столы из деревянных катушек для кабеля и ироничные портреты русских писателей, созданные московским граффитистом Zoom.
Кто открыл: Сеть принадлежит Food Retail Group («Две палочки», Biblioteka, «Большая кухня»).
Что заказывать: В меню — шесть вариантов шавермы (170–180 рублей), хот-доги (140–150 рублей), супы (80–90 рублей), а еще азиатская лапша — на выбор с овощами, курицей или морепродуктами (250 рублей).
«Вилочка»
Адрес: Каштановая аллея, 3
Время работы: 12:00–23:00
Средний чек: 300 рублей
Бистро на окраине, специализирующееся на приготовлении цыпленка гриль. Название намекает не на столовый прибор, как можно было бы подумать, а на вилочковую кость у птиц, которая в англосаксонских культурах ассоциируется с удачей.
Кто открыл: Виктор Бочаров, участвовавший в создании винного бара Do Immigration и кафе Schnitzel.
Что заказывать: Меню компактно: помимо фирменного цыпленка гриль (350 рублей) подают лишь грузинский хлеб из тандыра (50 рублей), бульон эстуфад (130 рублей) и картофель фри (150 рублей).
Newman Coffee
Адрес: Большой пр-т П.С., 98
Время работы: 08:00–23:00
Средний чек: 300 рублей
Первая точка новой сети кофеен в итальянском стиле. В ближайшее время откроются заведения на Невском проспекте и в ТРК «Галерея». Предполагается, что сеть станет конкурентом таких проектов, как «Шоколадница», «Кофе Хауз» и «Старбакс».
Кто открыл: Newman Coffee — международная сеть с штаб-квартирой на Мальте, которая впервые выходит на российский рынок.
Что заказывать: Помимо классических видов кофе (от 100 рублей), здесь также готовят кофейные коктейли (от 400 рублей), в том числе с алкоголем, и подают разнообразные десерты и закуски, например панини с пармской ветчиной (300 рублей) и яйцо бенедиктин с лососем (280 рублей).
«Клуб „Завтрак“»
Адрес: 1-я линия В.О., 42
Время работы: 08:00−21:00, по выходным с 10:00
Средний чек: 300 рублей
Второе заведение новой сети компактных кафе с домашней едой, названных в честь популярной комедийной мелодрамы 1985 года о жизни американских школьников. Первый «Завтрак» уже около года работает в Саперном переулке.
Что заказывать: В меню — подборка френч-тостов, от самого простого с сыром (90 рублей) до сытного с курицей, беконом и грибами (190 рублей), несколько видов сэндвичей, каши, омлеты и яйцо бенедиктин — с лососем (250 рублей), беконом (200 рублей) или авокадо.
Бары
«Виннерия»
Адрес: ул. Восстания, 35
Время работы: 11:00−22:00
Средний чек: 1 000 рублей
Винный бар и магазин на улице Восстания. Заведение поделено на две обособленные зоны: в одной расположена винная лавка, где кроме вина продают сыры, вяленое мясо и оливки, в другой — гастробар с компактным меню. При подборе вина здесь ориентируются на интеллектуальные сорта в комфортном ценовом сегменте, которые можно приобрести без ресторанной наценки.
Кто открыл: Сергей Данилогорский и Константин Царев («Бардак», NeoCultural). Шеф-повар — Михаил Дмитриев («Мы же на ты»)
Что заказывать: В винной карте около 300 сортов вин (от 650 рублей за бутылку). В качестве закуски предлагают профитроли (50 рублей) с разнообразными начинками, например, есть с икрой и сметанным муссом, вяленой говядиной и брусничным конфитюром и с домашним салом и огурцом. Кроме того, есть подборка горячих блюд по единой цене в 490 рублей, в частности индейка с дыней, кролик с сырным кремом и брусникой и судак с капустой темпура.
«Что делает олень»
Адрес: наб. Фонтанки, 20
Время работы: среда — воскресенье: с 18:00 до последнего посетителя
Средний чек: 500 рублей
Двухэтажная рюмочная в «Голицын Лофте», устроенная в бывшей будке киномеханика. На первом этаже расположен камерный бар, на втором — зал с кикером.
Кто открыл: Владелец рюмочной — Илья Никитин, прежде ресторанным бизнесом не занимавшийся
Что заказывать: Основной ассортимент рюмочной — традиционный крепкий алкоголь по сравнительно невысоким ценам (120–250 рублей за шот), причем выгоднее заказывать сет из трех шотов (260–500 рублей). Также здесь предлагают подборку бутылочного крафта, а по желанию посетителей бармен может смешать классический или оригинальный коктейль. В качестве закуски предлагают домашнее сало и соленья.
«Турботапир»
Адрес: ул. Радищева, 8
Время работы: 18:30–23:30, по выходным до последнего посетителя
Средний чек: 800 рублей
Бар в гаражном стиле на улице Радищева. Помимо основного зала с барной стойкой есть чилаут с приставкой Sega Genesis, где можно сыграть в классические игры, и еще один зал, предназначенный для диджей-вечеринок и кинопоказов.
Кто открыл: Заведение открыли IT-дизайнер Анатолий Рубцов, прежде профессионально занимавшийся музыкой, и Александр Лонеев — диджей, светорежиссер и организатор мероприятий.
Что заказывать: Основа барной карты — пиво и сидр от локальных производителей. Сейчас здесь шесть кранов, но количество разливных позиций в дальнейшем увеличится. В качестве закуски подают начос с гуакамоле (200 рублей), соленые мини-претцели (200 рублей) и сушки.
Фотографии: обложка – Chaplin, 1 – Виктор Юльев, 2 – Mao Noodle Bar, 3 – «Виннерия»
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