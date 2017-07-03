Нарядный демократичный ресторан современной русской кухни на Гороховой улице, в доме, где жили балерины Агриппина Ваганова и Галина Уланова. За национальный колорит отвечает отреставрированная метлахская плитка начала ХХ века и антикварная мебель, а за гастрономические традиции — локальные продукты и коллекция дистиллятов и водки.

Кто открыл: Заведение открыла команда The Hat Group (The Hat, Fiddler’s Green, Apotheke) совместно с Натальей Тепеницкой и соучредителем кондитерской «Бизе» Татьяной Ивановой. Кухню проекта возглавил шеф-повар Иннокентий Регентов («Царь», «Ятъ»).

Что заказывать: Здесь готовят черемуховую лапшу с неркой (460 рублей), борщ с моченой брусникой (360 рублей), говяжьи щечки, тушенные в квасе, с пюре из пастернака (570 рублей), а для европейских блюд используют традиционные русские продукты. Тартар из говядины подают с щавелевым песто, стейк — с печеной свеклой, а панна-котту делают из ряженки (290 рублей).