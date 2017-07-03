Новое в Петербурге23 новых кафе, бара и ресторана июня (Петербург)
«Полный балет» на Гороховой улице, китайская кухня Александра Раппопорта, второй Frank и пышечная от Ginza Project
Рестораны
«Полный балет»
Адрес: Гороховая ул., 4
Телефон: +7 (821) 329–67–37
Средний чек: 1 000 рублей
Нарядный демократичный ресторан современной русской кухни на Гороховой улице, в доме, где жили балерины Агриппина Ваганова и Галина Уланова. За национальный колорит отвечает отреставрированная метлахская плитка начала ХХ века и антикварная мебель, а за гастрономические традиции — локальные продукты и коллекция дистиллятов и водки.
Кто открыл: Заведение открыла команда The Hat Group (The Hat, Fiddler’s Green, Apotheke) совместно с Натальей Тепеницкой и соучредителем кондитерской «Бизе» Татьяной Ивановой. Кухню проекта возглавил шеф-повар Иннокентий Регентов («Царь», «Ятъ»).
Что заказывать: Здесь готовят черемуховую лапшу с неркой (460 рублей), борщ с моченой брусникой (360 рублей), говяжьи щечки, тушенные в квасе, с пюре из пастернака (570 рублей), а для европейских блюд используют традиционные русские продукты. Тартар из говядины подают с щавелевым песто, стейк — с печеной свеклой, а панна-котту делают из ряженки (290 рублей).
«Китайская грамота»
Адрес: наб. реки Мойки, 7
Телефон: +7 (812) 907–07–10
Средний чек: 2 000 рублей
Первое петербургское отделение популярного московского проекта, специализирующегося на контонской кухне. Ресторан открывается на месте PMI Bar и в полную силу заработает ближе к сентябрю, но все лето для посетителей доступна летняя терраса с отличным видом на город.
Кто открыл: «Китайская грамота» — проект московского ресторатора Александра Раппопорта, до сих пор известного в Петербурге по мясному ресторану «Блок». Кухней в заведениях сети занимается шеф-повар Чжан Сяньчэн.
Что заказывать: Меню летней террасы составляет около трети от полного ассортимента блюд «Китайской грамоты». Тем не менее в нем организаторы постарались собрать максимальное количество фирменных блюд. Например, здесь подают салат из битых огурцов с кинзой и кешью (360 рублей), краба в устричном соусе (1 700 рублей), говядину в черном перце (780 рублей), утку по-пекински и жареное молоко (220 рублей).
Azzurro Café
Адрес: Большой пр-т., ПС, 38/40
Телефон: +7 (812) 932–09–10
Средний чек: 1 500 рублей
Итальянский ресторан на Большом проспекте Петроградской стороны с большой террасой в сквере и классикой в меню.
Кто открыл: Ресторанный холдинг Zimaleto Group (Villa Zimaleto, «Крыша 18», «Гастроном»). Кухню Azzurro Café возглавляет итальянский шеф-повар Массимильяно Берно («Рыба на даче»).
Что заказывать: Меню заведения построено на классических блюдах итальянской кухни с минимальными авторскими интерпретациями. Здесь подают вителло тоннато (590 рублей), капрезе — на выбор с моцареллой из коровьего (590 рублей) или буйволиного молока (840 рублей), девять видов пасты (420–690 рублей), три вида ризотто (510–620 рублей), а также мясные и рыбные блюда. В барной карте представлена подборка примерно из 20 сортов вина. Стоимость бокала начинается от 250 рублей.
Gent
Адрес: Московский пр-т., 139/1
Телефон: +7 (812) 960–60–01
Средний чек: 1 000 рублей
Новый бельгийский гастробар на Московском проспекте, в здании бизнес-центра Fort Tower.
Кто открыл: Gent — новый проект Italy Group, по формату очень близок к другим пивным заведениям холдинга: Brugge, Bruxelles и Waterloo.
Что заказывать: Здесь подают мидии (690–1 250 рублей), льежский салат (470 рублей), куриный бульон по-антверпенски (290 рублей) и другие бельгийские специалитеты. Барное меню включает более 100 сортов пива, из которых 20 — разливные. Также есть вино, классические и фирменные коктейли и крепкий алкоголь.
Nordic
Адрес: Пулковское ш., 107
Телефон: +7 (800) 500–21–86
Средний чек: 1 000 рублей
Ресторан современной северной кухни при отеле Voyage на Пулковском шоссе. И меню, и интерьер выдержаны в стилистике скандинавского минимализма.
Кто открыл: Кухню заведения возглавляет шеф-повар Алексей Алексеев («Гирлянда»).
Что заказывать: Концепция местной кухни построена вокруг северных продуктов и современных техник. Здесь подают несколько необычных тартаров, например из оленины со свеклой и карельскими ягодами (520 рублей) или из ягненка с печеным баклажаном (490 рублей). Есть два супа — с боровиками, корнеплодами и цесаркой (360 рублей) и крем-суп из корня сельдерея с пряной олениной (380 рублей). В числе основных блюд — ягненок на косточке со свеклой и пастернаком (780 рублей), подкопченный муксун со сморчками (620 рублей) и лосось с молодой капустой и йогуртом (780 рублей).
Frank
Адрес: ул. Рубинштейна, 29
Телефон: +7 (931) 201–29–29
Средний чек: 1 000 рублей
Вторая точка новой сети мясных ресторанов, главным специалитетом которых являются ребрышки на гриле. Первый Frank с мая прошлого года работает на Большом проспекте Петроградской стороны.
Кто открыл: За кухню в заведении отвечает шеф-повар Владимир Капустин (Maximilian, «Вместе», The Safe).
Что заказывать: С приходом на улицу Рубинштейна в заведении несколько изменили меню. Например, расширили линейку фирменных ребрышек: так, здесь появились king ribs (900 рублей) — увеличенная порция ребер, копченых на хвойных опилках с соусом барбекю, фисташками, перцем халапеньо и апельсиновой цедрой. Кроме того, появились бургеры: с креветками, рваной свининой, стейками и ребрышками. Изменился и подход к формированию барной карты: был расширен ассортимент разливного пива, вина, а еще появились коктейли на основе сезонных фруктов и ягод.
«Нихао»
Адрес: наб. Фонтанки, 69
Телефон: +7 (812) 775–10–62
Средний чек: 1 000 рублей
Четвертый ресторан популярной сети китайских ресторанов. В новом заведении обустроили отдельное помещение для приготовления утки по-пекински. За процессом можно наблюдать как из самого ресторана, так и через окно на улице.
Кто открыл: Китайский бизнесмен Ван Линань. Кухню в заведениях сети возглавляет бренд-шеф Гао Чаоян.
Что заказывать: Перед открытием нового ресторана во всех ресторанах «Нихао» обновили меню. Среди новых блюд — сыр тофу на пару с салатом маше (248 рублей), микс-салат с говядиной (298 рублей), мини-баоцзы со свининой и мясом краба (198 рублей) и креветки в панировке из утиного яйца (558 рублей).
Cityside
Адрес: ул. Гороховая, 8/13
Телефон: +7 (812) 925–77–14
Средний чек: 1 000 рублей
Заведение в центре туристической тропы, которое устроители позиционируют как современный ресторан с русско-кавказской кухней.
Кто открыл: Проект запустили Екатерина Свайцер и Дхирадж Пратап («Оливье»). Кухню возглавляет шеф-повар Сергей Кулиджанов («Оливье»).
Что заказывать: В ресторане предлагают два меню — обеденное (с 12:00 до 17:00) и вечернее (с 17:00 до 23:00), которые незначительно отличаются друг от друга. В меню — борщ (330 рублей), пельмени, оленина по-строгановски (720 рублей), хачапури, хинкали и чебуреки. Присутствуют и интернациональные хиты: стейки, бургеры и даже донер-кебаб.
Кафе
«Мука»
Адрес: Гаванская ул., 35
Телефон: +7 (812) 702–30–30
Средний чек: 800 рублей
Недорогое семейное заведение на Васильевском острове, специализирующееся на мучных продуктах: пасте, пицце, хлебе и разнообразных десертах.
Кто открыл: Кухню заведения возглавляет шеф-повар Артур Пирогов (Paninaro, Gusto, Italy Group). Десертами занимается московский шеф-кондитер Александр Кожанов, успевший поработать в ресторане Les Menus под руководством Пьера Ганьера и московском ресторане Twins братьев Березуцких.
Что заказывать: Здесь готовят 12 видов пасты — начиная с самой простой «Альо Олио» (270 рублей) и заканчивая оригинальными, например с уткой конфи, фундуком и грибами (350 рублей). Также подают шесть популярных вариантов пиццы (350–590 рублей) и хит китайского стритфуда — паровые булочки бао с пятью вариантами начинки на выбор (210 рублей). Десертная карта, сопоставимая по объему с основным меню, предлагает несколько тортов (135–145 рублей), капкейки, пирожные, выпечку и домашнее печенье. В кафе можно купить хлеб с собой (50–60 рублей): есть бородинский, солодовый, несколько вариантов багета и чиабатта.
«Краснодарский парень»
Адрес: ул. Полтавская, 10
Телефон: +7 (981) 107–01–74
Средний чек: 500 рублей
Представительство популярного краснодарского кафе, известного многослойными бургерами чудовищных размеров.
Кто открыл: Одноименное заведение появилось в Краснодаре год назад и стало очень популярным. Теперь его владельцы Евгений Четвергов и Юрий Рой решили открыть точку в Петербурге.
Что заказывать: Основная часть меню состоит из сытных бургеров, причем большинство из них представляют собой сложные конструкции: например, здесь подают бургер «Федор» с четырьмя говяжьими котлетам и беконом (869 рублей) и фирменный бургер — с говяжьей котлетой, двумя колбасками гриль и моцареллой в панировке (529 рублей). Помимо бургеров, есть простые салаты (129–219 рублей), сэндвичи, жареный картофель, а также домашние лимонады, морсы и фирменное крафтовое пиво (200 рублей).
«Бюро»
Адрес: Садовая ул., 13
Телефон: +7 (812) 906–73–05
Средний чек: 700 рублей
Четвертая точка популярной сети бургерных.
Кто открыл: Проект «Бюро» четыре года назад придумали бизнесмены Артем Хватов, Евгений Иогансен и Петр Лобанов.
Что заказывать: Новое кафе открылось с обновленным меню: в нем появились четыре новых бургера, например с бараниной, кешью и йогуртовым соусом (420 рублей) или говяжьей котлетой и белыми грибами (550 рублей).
HTDG's
Адрес: Большая Конюшенная улица, 9
Телефон: +7 (952) 221–31–58
Средний чек: 400 рублей
Первое заведение, заработавшее во вновь запустившемся кластере «Цархитектор», который приостановил работу в мае 2016 года из-за судебного разбирательства. Пока в основном здании еще идут ремонтные работы, во дворе можно поесть хот-догов с домашними сосисками из говядины и свинины.
Кто открыл: Ирина Курманова и Максим Зеленский, которые до запуска собственного проекта активно участвовали в различных гастрономических фестивалях, маркетах еды, ресторанных днях, а еще готовили хот-доги в рамках pop-up-ужинов в петербургских барах.
Что заказывать: Сейчас в меню пять хот-догов, в том числе хот-дог с острым мясным чили по-техасски (200 рублей), хот-дог по-гречески с сыром фета и маслинами (200 рублей) и классический вариант с кетчупом и горчицей (180 рублей). Также здесь готовят чизбургер (250 рублей), подают картофель фри (100 рублей), а по выходным устраивают бранч с яичницей-глазуньей, беконом, сосисками, салатом коул-слоу и тостами (200 рублей).
Кофейни
«Пышечка»
Адрес: наб. канала Грибоедова, 56/58
Телефон: +7 (812) 640–16–16
Средний чек: 100 рублей
Пример почти идеальной стилизации. «Пышечка» прикидывается аутентичным советским кафетерием с историей. Стены покрыты белой кафельной плиткой, на столах вместо салфеток — нарезанная оберточная бумага, а в меню — бочковой кофе со сгущенным молоком.
Кто открыл: Ресторанный холдинг Ginza Project.
Что заказывать: «Пышечка» задумана как монокафе, основное блюдо здесь — традиционные ленинградские пышки с сахарной пудрой (15 рублей). К ним подают топпинги вроде варенья и сгущенного молока. В числе напитков, кроме кофе, есть натуральные крымские соки (35 рублей).
Pan & Cake
Адрес: ул. Мира, 7
Телефон: +7 (921) 866–00–29
Средний чек: 300 рублей
Кофейня на Петроградской стороне, где подают разнообразные десерты и сытные завтраки.
Кто открыл: Создатели кондитерской Cake & Breakfast на Кирочной улице — Юлия Антонова и Ксения Медведь.
Что заказывать: В первую очередь сюда стоит идти за завтраками, которые подают с раннего утра и до вечера: в меню есть сырники, каши, оладьи, брускетты и сытный английский завтрак (150–420 рублей). Также стоит обратить внимание на десерты собственного приготовления — эклеры, брауни и разнообразные торты. В кофейной карте, помимо классики, напитки на соевом молоке.
«Констебль»
Адрес: наб. канала Грибоедова, 103
Телефон: 8 (911) 955–50–75
Средний чек: 200 рублей
Симпатичная кофейня и музейная лавка во дворе «Малого Манежа» — Музея искусства Санкт-Петербурга XX–XXI.
Кто открыл: Запустили проект художница Саша Павлова и директор теплоходного товарищества «Петроград» Николай Предтеченский.
Что заказывать: Сейчас здесь предлагают недорогой кофе (100 рублей), лимонады (200 рублей) и выпечку от товарищества «Петроград», но уже скоро во дворе можно будет подкрепиться более основательно: команда согласовывает установку фуд-трака во дворе музея. Он, к слову, сделан на основе раритетного микроавтобуса уже не существующей гэдээровской марки Barkas.
Black Unicorn
Адрес: Марсово поле (на пересечении наб. Мойки и наб. Лебяжьей канавки)
Средний чек: 200 рублей
Розовый фуд-трак с кофе и черным мороженым.
Кто открыл: Алексей Кириченко, в прошлом — управляющий кафе Feelz. За разработку рецептуры и приготовление мороженого отвечает Максим Новосельцев («Все на своем месте»).
Что заказывать: Сейчас в меню два мороженых: черное — с черникой, корицей и пищевым углем, и розовое — с клубникой и бананом (200 рублей). К мороженому можно добавить топпинги (20 рублей): M&M’s, арахис, кокосовую стружку и так далее. Также в фуд-траке подают кофе: эспрессо и американо обойдутся в 100 рублей, капучино стоит 140 рублей. Есть и фирменные напитки, например Unicorn Milk (250 рублей) — с молоком, свекольной пылью, эспрессо и взбитыми сливками.
Бары
Drunk & Happy
Адрес: Разъезжая ул., 19
Телефон: +7 (812) 655–60–90
Средний чек: 800 рублей
Пивной бар с закусками на Разъезжей улице.
Кто открыл: Владельцы своих имен предпочитают не называть, но известно, что для них это не первый ресторанный опыт.
Что заказывать: Основная специализация бара — нетривиальное пиво. В барной карте собрано около 60 преимущественно крафтовых сортов, из которых шесть разливают на кранах (220–290 рублей). В меню — как легкие закуски вроде брускетты с лососем и творожным сыром (290 рублей), луковых колец (190 рублей) или гренок (190 рублей), так и более основательные блюда. Есть супы, линейка бургеров (330–450 рублей), шашлыки (330–350 рублей), люля-кебаб (490 рублей) и паста.
Vinovniki
Адрес: ул. Восстания, 20
Телефон: +7 (812) 904–98–34
Средний чек: 1 500 рублей
Винный бар с полноценной кухней на улице Восстания.
Кто открыл: Vinovniki — совместный проект ресторанной группы ReCa и виноторговой компании Simple.
Что заказывать: В винной карте собрано около сотни вин, из которых 33 разливают по бокалам (270–450 рублей). Представлена как продукция небольших гаражных хозяйств, так и известные марки. К вину подают универсальные закуски вроде тартаров (490–570 рублей), брускетт (320–530 рублей) и салатов (350–650 рублей), но в баре есть и полноценные горячие блюда: например, утиная грудка с яблоками (450 рублей), ризотто с морепродуктами (650 рублей) или филе-миньон на гриле (790 рублей).
«Встретились-поговорили»
Адрес: ул. Рубинштейна, 23
Телефон: +7 (812) 904–74–39
Средний чек: 500 рублей
Предельно простой по оформлению пивной бар на улице Рубинштейна.
Кто открыл: Учредитель заведения Евгений Захаров прежде управлял несколькими пивными заведениями, а теперь решил запустить собственный проект.
Что заказывать: В барной карте решено было не делать особого упора на классику или крафт: здесь установлено 12 кранов, еще около 150 марок продают в бутылках.
«Пьяный сомелье»
Адрес: наб. Фонтанки, 20
Телефон: +7 (911) 905–83–58
Средний чек: 500 рублей
Новый винный бар в кластере«Голицын Лофт»: помимо вина, есть коктейли, крепкий алкоголь и простые закуски.
Кто открыл: Бар открыл Денис Захарьянц, для которого это первый проект в ресторанной сфере.
Что заказывать: В винной карте собрано около 60 сортов вина. Стоимость бокала начинается от 170 рублей, бутылки — от 800 рублей. Меню с закусками — максимально компактно. Есть мясная и сырная тарелки (560 рублей), паштет из куриной печени (200 рублей), несколько популярных салатов и жюльен (250 рублей).
Dictator Вar
Адрес: Литейный пр-т., 53
Время работы: 19:00–02:00
Средний чек: 300 рублей
Бар со специализацией на шотах и концепцией, выстроенной на китче: здесь посвящают коктейли известным диктаторам, а в оформлении присутствует расписанная «под зебру» барная стойка, светильники, стилизованные под автоматы Калашникова, и золотые медведи.
Кто открыл: Заведение открыли Максим и Алевтина Учитель (Aperitif Team) совместно с Евгением Вахрамеевым и Игорем Мигулевым (барбершоп «Ленинград»).
Что заказывать: Помимо классических шотов вроде «Камикадзе» и «Белого русского», есть авторские — их подают с мини-закусками. Например, есть шот «Царь Влад» на основе настоянной на облепихе водки и сиропа из гречи, «Похотливый дуче» с сухим вермутом, граппой и клубничным сиропом и «Жидкий фюрер», состоящий из грушевого шнапса и пивного сиропа.
Black Beans
Адрес: ул. Жуковского, 18
Телефон: +7 (812) 906–86–44
Средний чек: 700 рублей
Новый проект, заработавший на месте кафе Black Wok на улице Жуковского: главный акцент здесь сделан на фирменных коктейлях на основе азиатского алкоголя и соответствующей еде.
Кто открыл: Прежняя команда, состоящая из Игоря Смирнова, владеющего кальянной, Анны Зоз, которая также занимается свадебным агентством, и предпринимателя Максима Кузнецова.
Что заказывать: Главная особенность обновленной кухни — активное использование бобовых: нута, фасоли, сои, гороха и так далее. Ферментированные бобы добавляют в фирменный бургер (380 рублей), из черных делают соус к кальмарам и креветкам (270 рублей), а ростки фасоли кладут в лапшу. За барную карту теперь отвечает Александр Болтян («Бекицер», «Бездельники», «Скотный двор»): он собрал для бара коллекцию японского виски, а также разработал линейку фирменных коктейлей.
«Платформа»
Адрес: Енотаевская ул., 6
Телефон: +7 (812) 554–09–81
Средний чек: 800 рублей
Кафе-бар, недалеко от железнодорожной станции «Удельная», стилизованный под зал ожидания.
Кто открыл: Евгений Смирнов, прежде занимавшийся летним кафе на Невском проспекте.
Что заказывать: В меню — незамысловатая подборка алкоголя (есть недорогие водка, пиво, пара простейших коктейлей и российские игристые вина) и соответствующие закуски: яичница, салаты, супы и горячие блюда. Подают лагман (180 рублей), пельмени со сметаной (200 рублей), бургер с картофелем фри (300 рублей) и шашлыки (260–300 рублей).
Фотографии: обложка, 1 – Виктор Юльев, 2 – «Мука», 3 – «Пышечка», 4 – Drunk & Happy
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