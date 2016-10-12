Сеть бургерных Burger Heroes запустила доставку своей продукции при заказе от 750 рублей. Об этом The Village рассказали представители бургерной.

Пока доставка действует в радиусе нескольких километров от Триумфальной площади, где работает один из бургер-баров сети. Оформить заказ на любые позиции из меню заведения можно рядом с метро «Маяковская» с 10:00 до 21:00 или по телефону: +7 (985) 183–48–04. Заказ обещают привезти в течение 40 минут. Оплата принимается только наличными в момент получения заказа.

Сейчас заказать можно чизбургер «007» (250 рублей), Bad Bro с перечным соусом и «Барон Дюпон» с крем-чизом и дорблю (300 рублей), «Черную мамбу» с вишней и беконом (350 рублей), а также картошку и батат фри (150 и 200 рублей) с соусами, домашние лимонады и бутилированный лимонад Wostok. Со временем выбор продуктов, которые можно заказать с доставкой, обещают расширить.

«Наши клиенты с первого дня стенали „когда у вас будет доставка?!“ И мы им неизменно отвечали, что мы на это не пойдем. Потому что почти всегда доставка убивает блюдо. <...> Почему же мы теперь взялись за это дело? Решили попробовать компромиссный вариант. Зона действия ограничена из соображений скорости доставки, плюс курьер оснащен термосумкой. За 20 минут в ней бургер должен сохранить все свои качества», — прокомментировал создатель сети Burger Heroes Игорь Подстрешный.