Московский бар «Лисица» перезапускается и меняет свое меню и интерьер. Об этом The Village сообщили представители заведения. 

 Лисица

Адрес: Театральный проезд, 3,
стр. 3

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Время работы: с понедельника по четверг и в воскресение с 14:00 до 02:00, в пятницу и субботу с 14:00 до 06:00

Горячие коктейли

Глинтвейн — 360 рублей

Дедушкин или бабушкин чай с ромом —
400 рублей

Облепиховый чай с медом — 400 рублей

Брускетты

Брускетта с пряным ростбифом, свеклой
и апельсином — 250 рублей

Брускетта с баклажаном, щучьей икрой
и домашним сыром — 210 рублей

Брускетта с тартаром из говядины
и корнишонами — 250 рублей

Бургеры

С говяжьей котлетой и соусом блю чиз —
490 рублей

Овощной бургер с котлетой из кабачка —
390 рублей

Двойной трюфельный бургер —
690 рублей

Сеты

Сет из мини-брускетт — 850 рублей

Сет из пяти мини-бургеров —
1 190 рублей

Мясной сет на гриле — 1 370 рублей

Перезапуск связан с появлением нового шеф-повара Сергея Федосеева, который до этого был су-шефом в ресторане Spettacalo и кафе «Как есть», а также открывал ресторан Twins вместе с братьями Березуцкими. Федосеев разработал для бара новое меню.

В меню кухни появились новые брускетты и салаты, бургеры и стейки. Также в баре теперь будут подавать сеты, которые состоят из мини-порций всех стандартных позиций меню. 

Интерьер бара также обновился. Новую мебель сделали на заказ из дуба по эскизам владельца заведения. Также здесь разместили работы художницы Lena Foux, которые можно приобрести. Посадочных мест в баре стало вдвое больше.

 Бар открыл в ноябре 2015 года Станислав Захаров с сестрой Анной Павличенко. До «Лисицы» на этом месте были «Леди Джейн» и Backyard de Moscou. 