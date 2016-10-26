Московский бар «Лисица» перезапускается и меняет свое меню и интерьер. Об этом The Village сообщили представители заведения.

Лисица

Адрес: Театральный проезд, 3,

стр. 3 Facebook Время работы: с понедельника по четверг и в воскресение с 14:00 до 02:00, в пятницу и субботу с 14:00 до 06:00

Горячие коктейли Глинтвейн — 360 рублей Дедушкин или бабушкин чай с ромом —

400 рублей Облепиховый чай с медом — 400 рублей Брускетты Брускетта с пряным ростбифом, свеклой

и апельсином — 250 рублей Брускетта с баклажаном, щучьей икрой

и домашним сыром — 210 рублей Брускетта с тартаром из говядины

и корнишонами — 250 рублей Бургеры С говяжьей котлетой и соусом блю чиз —

490 рублей Овощной бургер с котлетой из кабачка —

390 рублей Двойной трюфельный бургер —

690 рублей Сеты Сет из мини-брускетт — 850 рублей Сет из пяти мини-бургеров —

1 190 рублей Мясной сет на гриле — 1 370 рублей

Перезапуск связан с появлением нового шеф-повара Сергея Федосеева, который до этого был су-шефом в ресторане Spettacalo и кафе «Как есть», а также открывал ресторан Twins вместе с братьями Березуцкими. Федосеев разработал для бара новое меню.

В меню кухни появились новые брускетты и салаты, бургеры и стейки. Также в баре теперь будут подавать сеты, которые состоят из мини-порций всех стандартных позиций меню.

Интерьер бара также обновился. Новую мебель сделали на заказ из дуба по эскизам владельца заведения. Также здесь разместили работы художницы Lena Foux, которые можно приобрести. Посадочных мест в баре стало вдвое больше.

Бар открыл в ноябре 2015 года Станислав Захаров с сестрой Анной Павличенко. До «Лисицы» на этом месте были «Леди Джейн» и Backyard de Moscou.