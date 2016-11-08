Из ресторана скандинавской кухни MØS ушел шеф-повар Андрей Коробяк, теперь кухню заведения возглавляет Юрий Агузаров. Об этом The Village сообщили представители MØS.

По их словам, Коробяк завершил свое сотрудничество с рестораном, потому что хочет полностью посвятить себя новому проекту в Таллине и консультированию другого проекта в Калининграде. Отмечается, что Юрий Агузаров ранее был су-шефом Коробяка, поэтому направление развития и концепция ресторана останутся прежними.

Ресторан северной кухни MØS открылся в августе 2015 года. Он расположен по адресу: Трубецкая улица, 10. Это проект Александра Затуринского, владельца кулинарии «Бульон-крутон», ресторанов Hills и Erwin, кафе Tartineria и Quattro Piatti. Шеф-повар Андрей Коробяк родился в Эстонии, работал в Таллине, Хельсинки, Копенгагене и Нью-Йорке, в том числе у шефа Расмуса Кофоеда в его датском Geranium (две звезды Michelin).