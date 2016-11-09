Кафе с самообслуживанием Chicken Run с 18:00 каждый день стало работать как ресторан — с официантами. В эти часы в заведении действует специальное меню с блюдами из страуса, перепелки и цесарки, рассказали The Village представители заведения.

Бургер с утиной котлетой — 490 рублей Филе страуса — 680 рублей Равиоли в консоме из белых грибов —

320 рублей Кебаб из цыпленка — 360 рублей Пастуший пирог с цесаркой — 590 рублей Куриные фрикадельки с сыром

страчателла — 320 рублей

Новое меню, которое здесь называют гурмэ-меню, разработал бренд-шеф Chicken Run Марк Стаценко. Вся птица для блюд выращивается в Подмосковье на натуральных кормах. В меню, помимо перечисленных выше блюд, появились домашняя пулярка с хересом и шалфеем, куриные крылья, копченные на ольховой стружке, и перепелка с соусом из овощей и трюфельным маслом.