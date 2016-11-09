Ресторан «Академия» на Большой Бронной снова заработал после временного закрытия. Об этом The Village сообщили представители заведения. 

 «Академия»

АДРЕС: Большая Бронная улица, 2, корпус 6

Телефон: +7 (495) 697–89–78

ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 09:00 до 23:00

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Бутерброд с ростбифом — 370 рублей

Мацони с медом и миндалем — 290 рублей

Каша из булгура с финиками — 350 рублей

Шакшука из двух яиц — 390 рублей

Яйцо пашот с лососем и голландским соусом — 520 рублей

Скрэмбл на хлебе — 290 рублей

Завтрак по-восточному — 350 рублей

Тосты с авокадо и кинзой — 410 рублей

Бутерброд с ростбифом — 470 рублей

Поп-ап-ресторан «Академия by Denis Calmish» прекратил свою работу 1 ноября, а на его место вернулась обычное кафе «Академия» сети Semifreddo Group. Шеф-повара Дениса Калмыша заменил бренд-шеф сети «Академия» Сергей Маркин.

После того как заведение вновь открылось, в меню завтраков добавилось несколько новых позиций.  