Поп-ап-ресторан «Академия by Denis Calmish» прекратил свою работу 1 ноября, а на его место вернулась обычное кафе «Академия» сети Semifreddo Group. Шеф-повара Дениса Калмыша заменил бренд-шеф сети «Академия» Сергей Маркин.

После того как заведение вновь открылось, в меню завтраков добавилось несколько новых позиций.