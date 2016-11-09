«Академия» на Большой Бронной вновь заработала
Ресторан «Академия» на Большой Бронной снова заработал после временного закрытия. Об этом The Village сообщили представители заведения.
«Академия»
АДРЕС: Большая Бронная улица, 2, корпус 6
Телефон: +7 (495) 697–89–78
ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 09:00 до 23:00
Бутерброд с ростбифом — 370 рублей
Мацони с медом и миндалем — 290 рублей
Каша из булгура с финиками — 350 рублей
Шакшука из двух яиц — 390 рублей
Яйцо пашот с лососем и голландским соусом — 520 рублей
Скрэмбл на хлебе — 290 рублей
Завтрак по-восточному — 350 рублей
Тосты с авокадо и кинзой — 410 рублей
Бутерброд с ростбифом — 470 рублей
Поп-ап-ресторан «Академия by Denis Calmish» прекратил свою работу 1 ноября, а на его место вернулась обычное кафе «Академия» сети Semifreddo Group. Шеф-повара Дениса Калмыша заменил бренд-шеф сети «Академия» Сергей Маркин.
После того как заведение вновь открылось, в меню завтраков добавилось несколько новых позиций.
КомментарииПодписаться