Ресторан с китайским стрит-фудом Bao + Bar, что на Садовой-Кудринской улице, запустил доставку еды. Об этом The Village сообщили его представители.

Пока что доставка осуществляется в пределах ресторана в радиусе двух километров. Однако в ближайшее время доставку обещают открыть по всему городу. Оформить заказ можно по телефону +7 (499) 347–30–01 или через официальную страницу Bao + Bar в Facebook.

Кроме того, в ресторане появились бизнес-ланчи, меню которых меняется каждую неделю. В ланч входит китайская паровая булочка баоцзы (бао): классический бао, бао с томленой свиной грудинкой, бао с треской и креветками, а также рамен мисо с тофу и печеными баклажанами. Закуска, бао и рамен обойдутся гостю в 450 рублей. Бизнес-ланч можно заказать по будням с 12:00 до 16:00.