Команда сети Burger Heroes запустила службу кейтеринга. Об этом The Village сообщили представители компании.

Ассортимент кейтеринговых блюд состоит из «фингер фудов» — это маленькие холодные закуски. Сейчас в меню есть больше десяти видов брускетт, салаты и десерты. Пока кейтеринг работает со средними и большими заказами с бюджетом от 50 тысяч рублей. Планируется сделать возможным «микро-кейтеринг», который будет доступен для мероприятий на пять-десять человек.

Шеф-повар Burger Heroes Петр Рабчевский рассказал, что в меню также собираются добавить классические закуски: канапе из камамбера с виноградом, рулеты с сырной начинкой и слабосоленую семгу.

Заказать кейтеринг можно по телефону +7 (919) 997–94–72 или через группу в Facebook. По запросу возможно организовать кейтеринг со стандартным меню из ассортимента сети, состоящим из бургеров, закусок и безалкогольных напитков.