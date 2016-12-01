У ресторана Dr. Живаго с 7 декабря заработает доставка еды. Об этом The Village рассказали представители заведения.

Заказы принимаются в приложении или на сайте сервиса Foodfox. Зона доставки охватывает кварталы в радиусе 2,5 километров от ресторана. Ограничений на минимальную сумму заказа нет, за саму доставку плата не взимается. Блюда обещают привезти в течение 45 минут.

В меню ресторана — котлеты, сельди, пельмени, а также супы и салаты.

Dr. Живаго — проект с национальной едой ресторатора Александра Раппопорта. Заведение находится на первом этаже «Националя» по адресу: Моховая улица, дом 15, строение 1.