Шеф-повар ресторана LavkaLavka Владимир Чистяков уходит со своего поста. Об этом он сообщил в своем посте в Facebook.

Он поясняет, что проработал в компании почти три года: «В ближайшее время я покидаю пост шеф-повара ресторана ЛавкаЛавка. Пришло время попробовать что-то новое, новые продукты, новый опыт, новые трудности, новое все. Уверен, что с моей командой мы еще соберемся и устроим веселье. Всем спасибо, все было круто».

Управляющий партнер ресторана Дмитрий Акишкин рассказал The Village: «Новый шеф, это всегда новая история. Гости только выиграют. Что касается в целом, мы будем так же работать с продуктами маленьких российских, фермерских хозяйств. Придумывать новые истории и изучать традиционные вкусы России. Что мы всегда и делали. Заниматься современной, но в тоже время традиционной кухней. Имя нового шефа, пока секрет».

Кроме того, он отметил, что Чистяков останется в должности до 15 января.

Начинать все нужно с понедельника. Бросать курить, пить, заниматься спортом, делать меню, или увольняться. Почти три г... Опубликовано Владимиром Чистяковым 12 декабря 2016 г.

LavkaLavka – это фермерский кооператив, который ставит своей целью возрождение сельского хозяйства. Сейчас у проекта есть онлайн-магазин, где можно заказать свежие фермерские продукты, фермерский ресторан, фермерский рынок и бургерная.