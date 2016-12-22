il Forno Group запустил приложение для доставки еды
Ресторанный холдинг il Forno Group запустил приложение для доставки блюд из своих ресторанов. Об этом The Village сообщили представители сети.
Доставку можно заказать из любого заведения холдинга: Fornetto, il Forno или «Лимончино». В скором времени запустится доставка из недавно открывшегося ресторана Burger & Pizzetta. В меню можно будет найти бизнес-ланчи, пиццу, пасту (в том числе безглютеновую), салаты, мясо и рыбу.
Доставка будет осуществляться бесплатно по всей Москве с 11:00 до 22:00. Приложение доступно в iTunes и Google Play.
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