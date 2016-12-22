Ресторанный холдинг il Forno Group запустил приложение для доставки блюд из своих ресторанов. Об этом The Village сообщили представители сети.

Доставку можно заказать из любого заведения холдинга: Fornetto, il Forno или «Лимончино». В скором времени запустится доставка из недавно открывшегося ресторана Burger & Pizzetta. В меню можно будет найти бизнес-ланчи, пиццу, пасту (в том числе безглютеновую), салаты, мясо и рыбу.

Доставка будет осуществляться бесплатно по всей Москве с 11:00 до 22:00. Приложение доступно в iTunes и Google Play.