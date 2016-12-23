В баре «Стрелка» сменился шеф-повар. Об этом The Village сообщили представители заведения.

Теперь за кухню бара «Стрелка» отвечает шеф-повар Тарас Дуденко, который работал в ресторанах в Германии, Швеции, Франции, Норвегии и Латвии и в «Метрополе».

Дуденко разработал новое меню, которое представят посетителям 9 января. Его концепция останется прежней. Это будет простая, но продуманная еда, в которой используют сезонные и местные продукты. Новый шеф-повар добавит в каждый раздел новые позиции и изменит подачу и рецептуру постоянных блюд.

Так, борщ будут готовить на утином бульоне, а тартар из форели — сервировать битыми огурцами. В салат из свеклы добавят фенхель, кольраби и краснодарский маринованный арбуз, а рубленое утиное филе и рубленую куриную печень завернут в лист савойской капусты.

Сразу после запуска основного меню в январе Дуденко займется разработкой нового меню бистро и подготовкой к летнему сезону с уличным киоском.

До этого бренд-шефом бара на протяжении двух лет был Режис Тригель, который теперь занимается другими проектами, в том числе рестораном Sixty.