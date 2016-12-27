Кафе Crabs are Coming в Калашном переулке закрывается. Об этом The Village рассказала владелица заведения Маша Максименко. По ее словам, заведение откроется в начале 2017 года на Даниловском рынке.

Последний день работы кафе на старом месте — 30 декабря. Максименко объяснила переезд стоимостью аренды в Калашном переулке. При этом место владельцы кафе оставят за собой, там планируется открыть новое заведение.

Закусочная-бар Nomi, открытая владельцами Crabs are Coming в соседнем помещении в Калашном переулке, продолжит свою работу в прежнем режиме.

Меню в Crabs are Coming на Даниловском рынке сократят. В нем останутся только самые популярные блюда, в том числе бан с крабом, рис с крабом и кориандром, острый суп с палтусом, креветками и гребешком и сливочный суп с крабом.