Российская сеть гастрономов «Глобус Гурмэ» открыла интернет-магазин с доставкой продуктов в терминалы D, E и F аэропорта Шереметьево. Об этом The Village сообщили представители компании.

Услуга рассчитана на вылетающих и прилетающих пассажиров внутренних и международных рейсов. Для оформления заказа пассажиру необходимо перед вылетом зайти на сайт и выбрать позиции из каталога.

Доставка заказа осуществляется к указанной клиентом стойке регистрации в терминалах D, E и F. Специально для вылетающих пассажиров и провожающих лиц в каталоге включены различные сеты на завтрак, обед и ужин.