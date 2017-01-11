В ресторане «Фаренгейт» после смены шеф-повара полностью обновилось меню. Об этом The Village сообщили представители заведения. 

«Фаренгейт»

АДРЕС: Тверской бульвар, 26, стр. 2

время работы: с 12:00 до 00:00

Средний чек: 2 000 рублей

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салаты и закуски

Салат с тыквой — 480 рублей

Нерка и кимчи — 580 рублей

Тартар из тунца — 790 рублей

Салат «Острый ягненок» — 640 рублей

Рильет из лосося — 590 рублей

горячие блюда

Осьминог на гриле — 1 390 рублей

Кролик и полба — 840 рублей

Свиные щеки и батат — 690 рублей

Ягненок с мятой — 980 рублей

Лосось и овощи — 980 рублей

супы

Крем-суп из кукурузы — 480 рублей

Хлебный суп — 550 рублей

паста и зерна

Удон с тофу — 620 рублей

Орзо с осьминогом — 650 рублей

Шеф-повар ресторана «Фаренгейт» Андрей Красов присоединился к команде Maison Dellos в сентябре 2016 года. Новое меню он ввел в начале января. Часть блюд вошла в основное меню после поп-ап-ужина с шеф-поваром перуанской кухни Диего Муньосом.