В «Фаренгейте» полностью сменили меню
В ресторане «Фаренгейт» после смены шеф-повара полностью обновилось меню. Об этом The Village сообщили представители заведения.
«Фаренгейт»
АДРЕС: Тверской бульвар, 26, стр. 2
время работы: с 12:00 до 00:00
Средний чек: 2 000 рублей
салаты и закуски
Салат с тыквой — 480 рублей
Нерка и кимчи — 580 рублей
Тартар из тунца — 790 рублей
Салат «Острый ягненок» — 640 рублей
Рильет из лосося — 590 рублей
горячие блюда
Осьминог на гриле — 1 390 рублей
Кролик и полба — 840 рублей
Свиные щеки и батат — 690 рублей
Ягненок с мятой — 980 рублей
Лосось и овощи — 980 рублей
супы
Крем-суп из кукурузы — 480 рублей
Хлебный суп — 550 рублей
паста и зерна
Удон с тофу — 620 рублей
Орзо с осьминогом — 650 рублей
Шеф-повар ресторана «Фаренгейт» Андрей Красов присоединился к команде Maison Dellos в сентябре 2016 года. Новое меню он ввел в начале января. Часть блюд вошла в основное меню после поп-ап-ужина с шеф-поваром перуанской кухни Диего Муньосом.
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