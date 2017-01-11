В ресторане «Фаренгейт» после смены шеф-повара полностью обновилось меню. Об этом The Village сообщили представители заведения.

«Фаренгейт»

салаты и закуски Салат с тыквой — 480 рублей Нерка и кимчи — 580 рублей Тартар из тунца — 790 рублей Салат «Острый ягненок» — 640 рублей Рильет из лосося — 590 рублей горячие блюда Осьминог на гриле — 1 390 рублей Кролик и полба — 840 рублей Свиные щеки и батат — 690 рублей Ягненок с мятой — 980 рублей Лосось и овощи — 980 рублей супы Крем-суп из кукурузы — 480 рублей Хлебный суп — 550 рублей паста и зерна Удон с тофу — 620 рублей Орзо с осьминогом — 650 рублей

Шеф-повар ресторана «Фаренгейт» Андрей Красов присоединился к команде Maison Dellos в сентябре 2016 года. Новое меню он ввел в начале января. Часть блюд вошла в основное меню после поп-ап-ужина с шеф-поваром перуанской кухни Диего Муньосом.