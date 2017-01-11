Кофейня Good Enough на Садово-Триумфальной улице закрывается 20 января. Об этом сообщается на официальной странице заведения в Facebook.

Дорогие гости! Мы рады поздравить вас с наступающими праздниками и сообщить, что мы работаем завтра с 10:00-17:00 и отк... Опубликовано Good Enough 30 декабря 2016 г.

Об этом также пишет совладелец кофейни Анастасия Годунова.

Доброе утро! Всем, кто первый день после каникул вышел на работу-сил и терпения! Я тут! Работать нам осталось 12 дней. Так что заходите в гости! Опубликовано Анастасией Годуновой 8 января 2017 г.

«Сложности начались еще летом когда была стройка Садового Кольца. На наши просьбы снизить арендную плату мы получали отказ. Когда мы открывались 2,5 года назад была другая экономическая ситуация. Выживать можно бы было и дальше, но мы с моим партнером Сергей Чуминым приняли решение закрыть кофейню», — прокомментировала Годунова ситуацию The Village.