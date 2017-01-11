Кофейня Good Enough на «Маяковской» закрывается
Кофейня Good Enough на Садово-Триумфальной улице закрывается 20 января. Об этом сообщается на официальной странице заведения в Facebook.
Об этом также пишет совладелец кофейни Анастасия Годунова.
«Сложности начались еще летом когда была стройка Садового Кольца. На наши просьбы снизить арендную плату мы получали отказ. Когда мы открывались 2,5 года назад была другая экономическая ситуация. Выживать можно бы было и дальше, но мы с моим партнером Сергей Чуминым приняли решение закрыть кофейню», — прокомментировала Годунова ситуацию The Village.
КомментарииПодписаться