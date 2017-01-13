Ресторан «Обратная тяга» бывшего ресторанного обозревателя Александра Ильина закрылся на ремонт. Об этом сообщается на странице заведения в Facebook.

В посте говорится, что помещение «изобилует недоделками», поэтому там необходимо провести ремонтные работы, которые планируется закончить «месяца за два».

Александр Ильин открыл «Обратную тягу» в Рыбниковом переулке вместе с партнером в октябре 2016 года. Он является совладельцем заведения и шеф-поваром.