Upside Down Cake вновь открылось на Большой Грузинской
На Большой Грузинской после ремонта открылось кафе Upside Down Cake. Об этом The Village сообщили представители заведения.
После ремонта изменилось оформление окон, теперь вдоль стен расположились диваны и появились места на подоконниках. За счет этого увеличилось количество посадочных мест. В оформлении использовались оттенки белого и голубого, дерево, металл, мрамор и хрусталь. На стенах установили несколько зеркал для визуального увеличения пространства.
Заведение закрылось на ремонт 9 января. В компании The Village предоставили визуализацию помещения после ремонта.
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