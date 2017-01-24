На Большой Грузинской после ремонта открылось кафе Upside Down Cake. Об этом The Village сообщили представители заведения.

После ремонта изменилось оформление окон, теперь вдоль стен расположились диваны и появились места на подоконниках. За счет этого увеличилось количество посадочных мест. В оформлении использовались оттенки белого и голубого, дерево, металл, мрамор и хрусталь. На стенах установили несколько зеркал для визуального увеличения пространства.

Заведение закрылось на ремонт 9 января. В компании The Village предоставили визуализацию помещения после ремонта.