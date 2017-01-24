В Burger Heroes приостановили доставку. Об этом The Village сообщили представители заведения.

«Для нас всегда во главе угла стояло и стоит качество продукта. Поэтому все просто: если мы не можем быть на 100 % уверены в нем, то лучше откажемся от продукта или услуги. С доставкой то же самое. Бургер теряет свои вкусовые качества через 15 минут после приготовления. Мясо холодное, нижняя булочка намокает. Можно экспериментировать с упаковкой, но это, что называется, мертвому припарка», — объясняют в компании.

Отмечается, что спрос на доставку «не был фантастический» и было достаточное количество жалоб на бургеры. Поэтому в декабре доставка осуществлялась только в радиусе «Маяковской», а сейчас ее остановили вовсе.

Кроме того, в компании рассказали, что они пытались исправить проблему: меняли упаковку и технологию приготовления, но это не помогло. Решение о возобновлении доставки пока не принято.