У кафе Студии Артемия Лебедева на Большой Никитской с 7 февраля заработает доставка еды. Об этом The Village рассказали представители заведения.

Заказы принимаются в приложении или на сайте сервиса Foodfox. Зона доставки охватывает кварталы в радиусе 2,5 километра от ресторана. Ограничений на минимальную сумму заказа нет, за саму доставку плата не взимается. Блюда обещают привезти в течение 45 минут.

В меню — сытные завтраки, свежие салаты, супы, горячее, домашние торты и выпечка.

Кафе принадлежит российскому дизайнеру Артемию Лебедеву.