Краснодарский ресторатор покинул проект «Краснодар бистро». Об этом The Village рассказал сам Холикбердиев.

«Проект мы делали вместе с партнерами, у которых в этой локации был до этого One Pot. После Нового года ребята решили выйти из проекта по своим причинам. Я решил последовать таким же путем по своим причинам. Теперь проект будет развивать самостоятельно инвестор площадки, который до этого был вовлечен в проект One Pot. Я не имею понятия, изменится ли концепция, но мне кажется, что нет. Название, хоть оно и принадлежит мне и зарегистрировано мною, останется тем же. Надеюсь, что и меню не изменится. Не хотелось бы увидеть там суши и кальяны», — рассказал Холикбердиев.

Он отметил, что одной из причин выхода из проекта стало открытие им нескольких новых мест в ближайшее время.

«Краснодар Бистро» на Большой Дмитровке открылось в конце октября. В меню — мясные и рыбные блюда, большой выбор закусок, винная карта и крафтовое пиво от краснодарских пивоварен.