Команда московского фестиваля еды и секретных ужинов Stay Hungry в декабре 2016 года перестала заниматься кафе «Искра» на Покровке. Об этом сообщается на странице Stay Hungry в Facebook.

В сообщении говорится, что это «конечно, не означает, что „Искра“ перестает существовать на карте Москвы. Мы не занимаемся кафе с конца декабря, а „Искра“ продолжает жарить кур и наливать игристое».

«Так иногда бывает, что партнеры в команде перестают понимать друг друга и расходятся в видении настоящего и будущего, и тогда приходится тратить много энергии на то, чтобы договориться о совместных решениях и действиях», — объяснили в Stay Hungry причины ухода из кафе.

Дальше команда намерена «перенаправить свою энергию немного в другое русло, то русло, о котором давно говорим, но реализацию которого откладывали весь прошлый год». В сообщении не уточняется, о каких проектах идет речь, однако отмечается, что скоро представители Stay Hungry обо всем расскажут.

Команда Stay Hungry открыла свое первое кафе «Искра» в начале декабря 2015 года. Оно находится по адресу улица Покровка, дом 38.

В феврале 2016 года «Искра» временно закрылась. Тогда в кафе пояснили, что причиной закрытия стали жалобы жителей дома, в котором расположено заведение, на шум вентиляции. Заведение возобновило работу в марте.