Кофейная сеть Starbucks подала в Роспатент документы на регистрацию бренда Espresso Cloud, под которым она выпускает напитки на основе кофе и пива. Об этом со ссылкой на документ сообщает информагентство «Москва».

Заявителем выступил центральный офис Starbucks Corporation в Сиэтле. В пресс-службе Starbucks изданию не предоставили оперативный комментарий.

Напиток Espresso Cloud IPA продается в сети кофеен в США с 2016 года. Он готовится из эспрессо и крафтового пива.