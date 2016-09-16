Новости ресторанов и рынков

Завтраки в «Крылышко или ножка»

Теперь в ресторане «Крылышко или ножка» на Патриарших появились завтраки. Их можно заказать с 10.00 до 13.00, а в меню шеф-повар Дмитрий Зотов включил традиционные блюда разных стран. Причем акцент сделан на блюда русской кухни с оладьями, сырниками и кашей. Можно выбрать оладьи из цукини с гуакамоле, соусом из запеченных помидоров и сметаной (250 рублей). Для тех, кто любит завтракать всерьез, ресторан предлагает рубленый бифштекс с яйцом (300 рублей), а для сладкоежек — круассан (250 рублей) или даниш (250 рублей).

Адрес заведения: ул. Малая Бронная, 20

Первая самостоятельная кофейня кооператива «Черный»

Помещение на Покровке, которое раньше приходилось делить с другим арендатором, кооператив «Черный» отныне занял целиком — теперь у них есть первая полноценная кофейня.

Режим работы заведения тоже изменился: с понедельника по четверг оно открыто до 23:00, а в пятницу и выходные — до 00:00. Помимо прочего, после трех часов дня здесь можно будет пить пиво. По словам владельцев, они не хотят превращаться в пивной бар, так что в заведении будут продавать всего восемь-десять сортов пива исключительно в бутылках. Пару раз в неделю в кофейне планируют проводить вечеринки и иные события — первая такая вечеринка по случаю открытия кооперативом собственной точки пройдет уже в эту пятницу, 16 сентября, в 21:00.

Адрес заведения: ул. Покровка, 31

Завтраки в ресторане «Арагви»

В заведении с 08:00 до 12:00 всем желающим предлагают специальное меню завтраков. По словам владельцев, это не стандартные каши, сырники или яйца, а больше 25 самых разных блюд черноморской и кавказской кухни. Например, те же самые каши (среди которых есть и манная, и рисовая) подаются с ягодами, орехами, абрикосами или изюмом. Те, кто предпочитает завтракать посытнее, смогут заказать, к примеру, блинчики с мясом (220 рублей) или омлет по-армянски с бастурмой (490 рублей).

Адрес заведения: Тверская ул., 6/2

Соседский ресторанный день The Village и Stay Hungry

В эту субботу, 17 сентября, в микрогороде «В лесу» в Отрадном пройдет фестиваль с едой от команды Stay Hungry и коронными блюдами жителей микрогорода. C 13:00 до 19:00 организаторы в том числе обещают и специальные мероприятия для детей — мастер-классы от локальных компаний. Все бесплатно, но можно оставить пожертвование фонду «Детям с любовью», стенды которого будут установлены на видных местах.

Адрес мероприятия: 6 километров от МКАД по Пятницкому шоссе, напротив торгового парка «Отрада» — поворот налево, далее 800 метров по дороге в сторону деревни Марьино

Поздние завтраки в 15 Kitchen+Bar

Отныне в заведении по воскресеньям с 12:00 до 18:00 доступны поздние завтраки: в это воскресенье, например, от выпускницы поварской школы Ragout Катерины Григорьевой. Заказать можно пышный яичный бруярд со слабосоленой форелью и спаржей (450 рублей) или оладьи с кукурузой, перцем чили и зеленью (350 рублей), или творожный пирог с ягодами и сливами (400 рублей). А на сладкое — брауни с пеканом и карамельным соусом (400 рублей) или, например, тарт с грушами и франжипаном (400 рублей).

Адрес: Пожарский пер., 15

Появилась карта крафтовых баров Москвы

Автор блога @PubsMoscow Игорь Самсонович и Дмитрий Тушев из «Первого пивного клуба» выпустили карманную карту крафтовых баров Москвы. На карте — 73 бара внутри Третьего транспортного кольца. На обратной стороне карты описаны сорта пива и указана авторская классификация пивных стилей. Купить такую карту можно в 26 барах Москвы, среди которых — «Beerмаркет», Bad.Bro.Bar, «Варка», «Ватага», «Герои», «Лиса и гусь», «На кранах», Parka, Pivbar, «Свинья и мышь», «Соседи», «Спилберг». Цена одной карты — 100 рублей.

Завтраки по выходным в ресторане Plum Restaurant & Bar



С 10:00 до 15:00 каждую субботу и воскресенье с 17 сентября в заведении можно будет заказать завтрак из специального меню. При этом при заказе любой позиции из меню завтраков чашка чая или кофе будут поданы бесплатно. Помимо вариаций из яиц и каш, в ресторане подают хрустящие тосты и сырники с наполнителями на выбор.

Адрес заведения: ул. Серпуховский Вал, 17

В это воскресенье, 18 сентября, с 12:00 до 15:00 отметит свой юбилей Москворецкий рынок — ему исполнится 60 лет. Это один из старейших и более-менее дешевых рынков Москвы, появившийся в 1956 году. В день праздника с утра по местному радио будет звучать музыкальная подборка самых популярных отечественных хитов с 1956 года и до наших дней, для взрослых приготовят конкурсы, в том числе «Хорошая хозяйка» и «Папа может!», а для самых маленьких гостей — фотосессии с любимыми персонажами, художественный аквагрим, а также будут угощения и подарки.

Адрес мероприятия: Симферопольский б-р, 11/12

Сезонное обновление меню в Haggis Pub & Kitchen

Шеф-повар заведения Дмитрий Зотов обновил меню в пабах на «Белорусской» и на Петровке, заменив пару блюд на более популярные и добавив новые позиции. Так, «Фиш энд чипс» (460 рублей) в снэк-баре предлагаются вместо языков трески. Плюс ко всему появился более диетический хрустящий запеченный (а не жареный) цыпленок с сычуаньским перцем на горячее (790 рублей). Также, например, появилось совершенно осеннее блюдо — домашняя колбаска из дикой утки с белыми грибами (620 рублей). Помимо прочего, в закусках появились экзотичные запеченные мозговые косточки с луком конфи и чили-маслом (450 рублей).

Любителей морепродуктов ждут в ресторане на Петровке: только для Haggis на Петровке Зотов подготовил специальное предложение — дальневосточные креветки на льду на две персоны (1 190 рублей).

Адреса заведений: ул. Петровка, 15/1, ул. Бутырский Вал, 10