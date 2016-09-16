Открытия неделиРесторан в 354 метрах над землей, соседский ресторанный день и завтраки на любой вкус
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Ресторан «354»
Адрес
1-й Красногвардейский пр-д, 21/2, 86-й этаж, небоскреб «Око», Москва-Сити
Телефон
+7 (495) 777–71–11
Время работы
терраса: с 12.00 до 00.00, пт.-сб.: с 12.00 до 02.00
Средний чек
3 000 рублей
На 86-м этаже одного из небоскребов Москва-Сити открылся ресторан «354». За работу по оформлению пространства в заведении взялись сразу несколько дизайнеров — Юна Мегре (Megre Interiors), Андрей Цыганков и Настя Колчина. Ресторан, по словам владельцев, стал самой высокой открытой верандой в Европе. От дождя, ветра и солнца веранду защищает уникальный навес-трансформер.
Кто открыл
За концепцию меню ресторана отвечают сразу три шефа: австралиец Себби Кэньон и опытнейшие Сергей Сущенко и Константин Шатров. Само заведение открыли сразу несколько ключевых фигур ресторанного рынка: Алексей и Дмитрий Васильчуки («Чайхона № 1», Ploveberry, «Пиццелов», Obed Bufet), Дмитрий Сергеев (Twins, AQ Chicken, Calicano), Илиодор Марач и Александр Кан («Никуда не едем», «Квартира», «Прожектор»).
Цитаты из меню
Микс салатов с запеченными сливами с лимонной заправкой — 570 рублей
Норвежский суп с лососем и голубым сыром — 570 рублей
Марокканская каша из булгура с осьминогом — 830 рублей
Свекольное ризотто с сыром маскарпоне — 470 рублей
Сырный мусс с земляничным пюре и шоколадно-вафельной подложкой — 670 рублей
Кофейня «День чудесный»
Адрес
Время работы
с 09:00 до 21:00
Средний чек
350 рублей
Заведение обещает большие порции кофе, авторские напитки и профессионального бариста. Так, в кофейне можно заказать черный и белый мокка, топленый кортадо и другие виды кофе. Из съестного кофейня предлагает сэндвичи, йогурты и, например, муссы с гранолой. Внутри заведения — всего 18 посадочных мест со столиками и диванами.
Кто открыл
Основатели кофейни, они же и владельцы, — трое предпринимателей, известных по открытию проекта «Каррифан» на «Даниловской мануфактуре».
Цитаты из меню
Сэндвич с лососем и соусом васаби — 209 рублей
Кокосовый раф — 229 рублей
Баварезе из черной смородины — 149 рублей
Панна-котта с вишней — 149 рублей
Сэндвич с копченой индейкой — 249 рублей
Новости ресторанов и рынков
Завтраки в «Крылышко или ножка»
Теперь в ресторане «Крылышко или ножка» на Патриарших появились завтраки. Их можно заказать с 10.00 до 13.00, а в меню шеф-повар Дмитрий Зотов включил традиционные блюда разных стран. Причем акцент сделан на блюда русской кухни с оладьями, сырниками и кашей. Можно выбрать оладьи из цукини с гуакамоле, соусом из запеченных помидоров и сметаной (250 рублей). Для тех, кто любит завтракать всерьез, ресторан предлагает рубленый бифштекс с яйцом (300 рублей), а для сладкоежек — круассан (250 рублей) или даниш (250 рублей).
Адрес заведения: ул. Малая Бронная, 20
Первая самостоятельная кофейня кооператива «Черный»
Помещение на Покровке, которое раньше приходилось делить с другим арендатором, кооператив «Черный» отныне занял целиком — теперь у них есть первая полноценная кофейня.
Режим работы заведения тоже изменился: с понедельника по четверг оно открыто до 23:00, а в пятницу и выходные — до 00:00. Помимо прочего, после трех часов дня здесь можно будет пить пиво. По словам владельцев, они не хотят превращаться в пивной бар, так что в заведении будут продавать всего восемь-десять сортов пива исключительно в бутылках. Пару раз в неделю в кофейне планируют проводить вечеринки и иные события — первая такая вечеринка по случаю открытия кооперативом собственной точки пройдет уже в эту пятницу, 16 сентября, в 21:00.
Адрес заведения: ул. Покровка, 31
Завтраки в ресторане «Арагви»
В заведении с 08:00 до 12:00 всем желающим предлагают специальное меню завтраков. По словам владельцев, это не стандартные каши, сырники или яйца, а больше 25 самых разных блюд черноморской и кавказской кухни. Например, те же самые каши (среди которых есть и манная, и рисовая) подаются с ягодами, орехами, абрикосами или изюмом. Те, кто предпочитает завтракать посытнее, смогут заказать, к примеру, блинчики с мясом (220 рублей) или омлет по-армянски с бастурмой (490 рублей).
Адрес заведения: Тверская ул., 6/2
Соседский ресторанный день The Village и Stay Hungry
В эту субботу, 17 сентября, в микрогороде «В лесу» в Отрадном пройдет фестиваль с едой от команды Stay Hungry и коронными блюдами жителей микрогорода. C 13:00 до 19:00 организаторы в том числе обещают и специальные мероприятия для детей — мастер-классы от локальных компаний. Все бесплатно, но можно оставить пожертвование фонду «Детям с любовью», стенды которого будут установлены на видных местах.
Адрес мероприятия: 6 километров от МКАД по Пятницкому шоссе, напротив торгового парка «Отрада» — поворот налево, далее 800 метров по дороге в сторону деревни Марьино
Поздние завтраки в 15 Kitchen+Bar
Отныне в заведении по воскресеньям с 12:00 до 18:00 доступны поздние завтраки: в это воскресенье, например, от выпускницы поварской школы Ragout Катерины Григорьевой. Заказать можно пышный яичный бруярд со слабосоленой форелью и спаржей (450 рублей) или оладьи с кукурузой, перцем чили и зеленью (350 рублей), или творожный пирог с ягодами и сливами (400 рублей). А на сладкое — брауни с пеканом и карамельным соусом (400 рублей) или, например, тарт с грушами и франжипаном (400 рублей).
Адрес: Пожарский пер., 15
Появилась карта крафтовых баров Москвы
Автор блога @PubsMoscow Игорь Самсонович и Дмитрий Тушев из «Первого пивного клуба» выпустили карманную карту крафтовых баров Москвы. На карте — 73 бара внутри Третьего транспортного кольца. На обратной стороне карты описаны сорта пива и указана авторская классификация пивных стилей. Купить такую карту можно в 26 барах Москвы, среди которых — «Beerмаркет», Bad.Bro.Bar, «Варка», «Ватага», «Герои», «Лиса и гусь», «На кранах», Parka, Pivbar, «Свинья и мышь», «Соседи», «Спилберг». Цена одной карты — 100 рублей.
Завтраки по выходным в ресторане Plum Restaurant & Bar
С 10:00 до 15:00 каждую субботу и воскресенье с 17 сентября в заведении можно будет заказать завтрак из специального меню. При этом при заказе любой позиции из меню завтраков чашка чая или кофе будут поданы бесплатно. Помимо вариаций из яиц и каш, в ресторане подают хрустящие тосты и сырники с наполнителями на выбор.
Адрес заведения: ул. Серпуховский Вал, 17
60-летие Москворецкого рынка
В это воскресенье, 18 сентября, с 12:00 до 15:00 отметит свой юбилей Москворецкий рынок — ему исполнится 60 лет. Это один из старейших и более-менее дешевых рынков Москвы, появившийся в 1956 году. В день праздника с утра по местному радио будет звучать музыкальная подборка самых популярных отечественных хитов с 1956 года и до наших дней, для взрослых приготовят конкурсы, в том числе «Хорошая хозяйка» и «Папа может!», а для самых маленьких гостей — фотосессии с любимыми персонажами, художественный аквагрим, а также будут угощения и подарки.
Адрес мероприятия: Симферопольский б-р, 11/12
Сезонное обновление меню в Haggis Pub & Kitchen
Шеф-повар заведения Дмитрий Зотов обновил меню в пабах на «Белорусской» и на Петровке, заменив пару блюд на более популярные и добавив новые позиции. Так, «Фиш энд чипс» (460 рублей) в снэк-баре предлагаются вместо языков трески. Плюс ко всему появился более диетический хрустящий запеченный (а не жареный) цыпленок с сычуаньским перцем на горячее (790 рублей). Также, например, появилось совершенно осеннее блюдо — домашняя колбаска из дикой утки с белыми грибами (620 рублей). Помимо прочего, в закусках появились экзотичные запеченные мозговые косточки с луком конфи и чили-маслом (450 рублей).
Любителей морепродуктов ждут в ресторане на Петровке: только для Haggis на Петровке Зотов подготовил специальное предложение — дальневосточные креветки на льду на две персоны (1 190 рублей).
Адреса заведений: ул. Петровка, 15/1, ул. Бутырский Вал, 10
Фотографии: обложка, 1 – «354», 2 – «День чудесный»
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