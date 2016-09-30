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В Денисовском переулке открылся ресторан быстрого питания Porketteria ZIZO. Основа концепции заведения — рецепт классической итальянской поркетты (запеченный рулет из свинины). В ресторане представлены поркетты из свинины, баранины и курицы. Кроме этого, в Porketteria можно будет попробовать новое блюдо зизо (булочки с начинками и поркеттой), а также кальцоне и, например, традиционные итальянские десерты.

Кто открыл

Porketteria ZIZO — совместный проект бренд-шефов Уильяма Ламберти и Бруно Марино. За кухню в ресторане отвечают именно они.

Цитаты из меню

Поркетта из свинины (50 и 100 г) — 99 и 199 рублей

Зизо с курицей — 230 рублей

Кальцоне с курицей — 150 рублей

Картофель со сливками — 99 рублей

Панна-котта фруктово-ягодная — 150 рублей