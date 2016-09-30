Ресторан Porketteria ZIZO

АДРЕС

Денисовский пер., 30

ТЕЛЕФОН

+ 7 (916) 186–32–69

ВРЕМЯ РАБОТЫ

понедельник, четверг, воскресенье: с 10:00 до 23:00, пятница, суббота: с 10:00 до 00:00, вторник, среда: выходной

СРЕДНИЙ ЧЕК

500 рублей

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В Денисовском переулке открылся ресторан быстрого питания Porketteria ZIZO. Основа концепции заведения — рецепт классической итальянской поркетты (запеченный рулет из свинины). В ресторане представлены поркетты из свинины, баранины и курицы. Кроме этого, в Porketteria можно будет попробовать новое блюдо зизо (булочки с начинками и поркеттой), а также кальцоне и, например, традиционные итальянские десерты.

Кто открыл

Porketteria ZIZO — совместный проект бренд-шефов Уильяма Ламберти и Бруно Марино. За кухню в ресторане отвечают именно они.

Цитаты из меню

Поркетта из свинины (50 и 100 г) — 99 и 199 рублей

Зизо с курицей — 230 рублей

Кальцоне с курицей — 150 рублей

Картофель со сливками — 99 рублей

Панна-котта фруктово-ягодная — 150 рублей

Бар «Прогресс»

АДРЕС

ул. Пресненский Вал, 38

Телефон

+7 (925) 888–13–16

ВРЕМЯ РАБОТЫ

понедельник — пятница: с 09:00 до 23:00; суббота — воскресенье: с 11:00 до 23:00

СРЕДНИЙ ЧЕК

500 рублей

 FACEBOOK

В районе «Белорусской», на Пресненском Валу, открылось новое место — бар «Прогресс». Основное в концепции бара — деление меню на три категории: завтраки (с 09:00 до 12:00), обеды (до 16:00) и так называемый all day вечер. Таким образом, в заведении можно выпить с утра кофе, пообедать днем и посидеть с компанией вечером. Интересная деталь: каждый раздел меню так или иначе связан с цифрой 9: девять сортов разливного пива, девять видов кофейных напитков и девять основных блюд. Со временем обещают появление в меню девяти авторских закусок к пиву, а также сеты из блюд и напитков.

Кто открыл

Заведение открыл Аркадий Зельцер, известный по кафе Blum и бару «Продукты». Главный на кухне — Алексей Коляда, сооснователь стритфуд-проекта Foody. Кофейным баром занимается Дарья Бекасова, ранее она работала в «Даблби», Good Enough и «Искре».

Цитаты из меню

Капучино — 179 рублей

Флэт уайт — 189 рублей

Гранола — 179 рублей

Кесадилья — 269 рублей

Чили кон карне на стауте — 319 рублей

Кафе Mitzva

АДРЕС

ул. Усачева, 26

ТЕЛЕФОН

+ 7 (903) 117–22–74

ВРЕМЯ РАБОТЫ

c 11:00 до 21:00

СРЕДНИЙ ЧЕК

300 рублей

 FACEBOOK

На Усачевском рынке открылось новое заведение — кафе Mitzva. В основе меню — израильская кухня, и владельцы заведения называют его местом нового формата — «хумусией». Хумуса действительно много: его можно заказать в пите и добавить любые топпинги по своему желанию, в том числе лук, оливки и соленые огурцы, а также, за дополнительную плату, например, израильский салат, курицу в соусе амба и говядину в томатном соусе.

Кто открыл

Кафе стало новым проектом создателей Mitzva Bar. Главный ответственный за меню — Денис Макаренков, ранее известный как заместитель бренд-шефа сети кафе «Му-му». Перед открытием Mitzva Макаренков прошел стажировку в Израиле и разработал собственные рецепты хумуса.

Цитаты из меню

Хумус или бабагануш — 320 рублей

Топпинг жареный баклажан — 30 рублей

Фалафель с тхиной (6 штук) — 150 рублей

Топпинг: израильский салат — 30 рублей

Топпинг: говядина в томате и чили — 50 рублей

Urban Food Market

АДРЕС

Цветной б-р, 15

ТЕЛЕФОН

+ 7 (495) 737–77–73

ВРЕМЯ РАБОТЫ

понедельник — четверг: с 10:00 до 22:00, пятница: с 10:00 до 23:00, суббота — воскресенье: с 10:00 до 22:00

 FACEBOOK

На шестом этаже универмага «Цветной» открылся фуд-корт Urban Food Market. Там разместились несколько кафе с разным национальным стритфудом — например, можно поесть в Lao Lee, «На Чили» или в «Дагестанской лавке».

Цитаты из меню

«Дагестанская лавка»

Курзе с мясом — 150 рублей

Black чуду — 200 рублей

Пахлава — 100 рублей

Хинкал — 250 рублей

«На Чили»

Буррито с курицей моле — 350 рублей

Суп чили кон карне — 200 рублей

Начос с черной фасолью и сыром — 330 рублей

Гранд тако с гуакамоле и красной сальсой — 400 рублей

Домашний лимонад — 100 рублей

Lao Lee

Суп фо-бо — 200 рублей

Суп  фо-том — 300 рублей

Лапша  фо-тиу —250 рублей

Бань-бао — 95 рублей

Хоа Куа — 250 рублей

Бар «Сосна и Липа»

АДРЕС

ул. Покровка, 17

ТЕЛЕФОН

+ 7 (926) 159–86–28

ВРЕМЯ РАБОТЫ

понедельник — четверг: с 14:00 до 00:00; пятница, суббота: с 14:00 до последнего посетителя

СРЕДНИЙ ЧЕк

300 рублей

 FACEBOOK

Закрывшийся 3 сентября пивной бар «Сосна и Липа» можно посетить по новому адресу — на Покровке, дом 17. Бар занял помещение больше прежнего, и, чтобы его отыскать, надо пройти в арку и подняться по лестнице. Пока что заведение работает в тестовом режиме, а официальное открытие назначено на пятницу, 30 сентября. Внутри — все из дуба: с интерьером «Сосне и Липе» помогла команда Ostov Crew.

Кто открыл

Заведение открыли Санчир Бадаков и Андрей Липа. Ответственный за бар — Липа, а свое первое заведение они вместе с Бадаковым открыли еще весной 2015 года. Это стало их первым опытом в ресторанном бизнесе.

Цитаты из меню

To Øl — Black Baal — 350 рублей

Buxton/Omnipollo Chocolate Ice Cream — 200 рублей

Lindemans Faro — 200 рублей

Petrus Aged Red — 150 рублей

AF Brew Amorillo — 250 рублей

Новости ресторанов и рынков

Московский гастрономический фестиваль

С 1 по 31 октября в ста ресторанах Москвы пройдет 12-й по счету Московский гастрономический фестиваль. Шефы популярных московских ресторанов будут готовить для гостей дегустационное сет-меню по фиксированной цене в 1 500 рублей. Среди участников — 15 Kitchen + Bar, «Герои», «Крылышко или ножка», «Медь», «Мюсли», «Северяне», «ЦДЛ», «Честная кухня», «Южане», а также, например, Bao + Bar, Buba By Sumosan, Elements by Edward Kwon, Extra Virgin, MØS, Saxon + Parole, Uilliam’s, White Rabbit и Wine and Crab.

Обновленное меню в Groot cafe-lab

В ресторане Groot cafe-lab обновилось меню: теперь здесь можно заказать салат «Папай-salad» (380 рублей), пасту из цукини с песто и томатами (390 рублей), киноа с овощами (380 рублей), а также, к примеру, питу с тофу и баклажаном (370 рублей) и «Тако мачете» — с кукурузными лепешками, черной фасолью и авокадо (400 рублей).

Адрес заведения: 2-я Звенигородская, 12/15

Новое меню от шеф-повара Elements By Edward Kwon

В ресторане Elements by Edward Kwon появилось новое меню от шефа Лии Но. Упор сделан в том числе на блюда из морепродуктов — такие, как осьминог на гриле с грушевым крем-соусом (950 рублей), филе дорады с картофельным пюре и соевым крем-соусом (850 рублей) и запеченный лосось с гороховым пюре и соусом кочудян (850 рублей). Те, кто любит мясо, сможет заказать говяжью вырезку с бататовым пюре (950 рублей); свиные ребра в остром соусе BBQ с овощами (700 рублей) или цыпленка на гриле с мисо-соусом (700 рублей). Плюс ко всему теперь в ресторане можно будет послушать живую музыку: первый специально приглашенный исполнитель — певица Юля Перминова, она выступит в пятницу 30 сентября.

Адрес заведения: Рочдельская улица, 15–1

Сеть винотек Grand Cru меняет название и формат

Теперь сеть Grand Cru будет называться SimpleWine. Все заведения сети планируют переименовать до конца этого месяца. Помимо названия, новым будет и формат заведения: помимо дорогих эксклюзивных вин, SimpleWine будут продавать вина за 1 000–1 500 рублей. Автор дизайна нового бренда — Михаил Губергриц, проводивший ребрендинг ВТБ, редизайн МТС и сети кафе «Прайм». При этом винный бар на Малой Бронной, 22 сохранит вывеску Grand Cru by Adrian Quetglas.

Фотографии: обложка – Московский Гастрономический Фестиваль, 1 –  ZIZO Porketteria, 2 – Прогресс, 3 – Mitzva, 4 – На Чили, 5 – Алена Винокурова.