Новости ресторанов и рынков

Московский гастрономический фестиваль

С 1 по 31 октября в ста ресторанах Москвы пройдет 12-й по счету Московский гастрономический фестиваль. Шефы популярных московских ресторанов будут готовить для гостей дегустационное сет-меню по фиксированной цене в 1 500 рублей. Среди участников — 15 Kitchen + Bar, «Герои», «Крылышко или ножка», «Медь», «Мюсли», «Северяне», «ЦДЛ», «Честная кухня», «Южане», а также, например, Bao + Bar, Buba By Sumosan, Elements by Edward Kwon, Extra Virgin, MØS, Saxon + Parole, Uilliam’s, White Rabbit и Wine and Crab.

Обновленное меню в Groot cafe-lab

В ресторане Groot cafe-lab обновилось меню: теперь здесь можно заказать салат «Папай-salad» (380 рублей), пасту из цукини с песто и томатами (390 рублей), киноа с овощами (380 рублей), а также, к примеру, питу с тофу и баклажаном (370 рублей) и «Тако мачете» — с кукурузными лепешками, черной фасолью и авокадо (400 рублей).

Адрес заведения: 2-я Звенигородская, 12/15

Новое меню от шеф-повара Elements By Edward Kwon

В ресторане Elements by Edward Kwon появилось новое меню от шефа Лии Но. Упор сделан в том числе на блюда из морепродуктов — такие, как осьминог на гриле с грушевым крем-соусом (950 рублей), филе дорады с картофельным пюре и соевым крем-соусом (850 рублей) и запеченный лосось с гороховым пюре и соусом кочудян (850 рублей). Те, кто любит мясо, сможет заказать говяжью вырезку с бататовым пюре (950 рублей); свиные ребра в остром соусе BBQ с овощами (700 рублей) или цыпленка на гриле с мисо-соусом (700 рублей). Плюс ко всему теперь в ресторане можно будет послушать живую музыку: первый специально приглашенный исполнитель — певица Юля Перминова, она выступит в пятницу 30 сентября.

Адрес заведения: Рочдельская улица, 15–1

Сеть винотек Grand Cru меняет название и формат

Теперь сеть Grand Cru будет называться SimpleWine. Все заведения сети планируют переименовать до конца этого месяца. Помимо названия, новым будет и формат заведения: помимо дорогих эксклюзивных вин, SimpleWine будут продавать вина за 1 000–1 500 рублей. Автор дизайна нового бренда — Михаил Губергриц, проводивший ребрендинг ВТБ, редизайн МТС и сети кафе «Прайм». При этом винный бар на Малой Бронной, 22 сохранит вывеску Grand Cru by Adrian Quetglas.