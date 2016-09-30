Открытия неделиКафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Ресторан Porketteria ZIZO
АДРЕС
ТЕЛЕФОН
+ 7 (916) 186–32–69
ВРЕМЯ РАБОТЫ
понедельник, четверг, воскресенье: с 10:00 до 23:00, пятница, суббота: с 10:00 до 00:00, вторник, среда: выходной
СРЕДНИЙ ЧЕК
500 рублей
В Денисовском переулке открылся ресторан быстрого питания Porketteria ZIZO. Основа концепции заведения — рецепт классической итальянской поркетты (запеченный рулет из свинины). В ресторане представлены поркетты из свинины, баранины и курицы. Кроме этого, в Porketteria можно будет попробовать новое блюдо зизо (булочки с начинками и поркеттой), а также кальцоне и, например, традиционные итальянские десерты.
Кто открыл
Porketteria ZIZO — совместный проект бренд-шефов Уильяма Ламберти и Бруно Марино. За кухню в ресторане отвечают именно они.
Цитаты из меню
Поркетта из свинины (50 и 100 г) — 99 и 199 рублей
Зизо с курицей — 230 рублей
Кальцоне с курицей — 150 рублей
Картофель со сливками — 99 рублей
Панна-котта фруктово-ягодная — 150 рублей
Бар «Прогресс»
АДРЕС
Телефон
+7 (925) 888–13–16
ВРЕМЯ РАБОТЫ
понедельник — пятница: с 09:00 до 23:00; суббота — воскресенье: с 11:00 до 23:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
500 рублей
В районе «Белорусской», на Пресненском Валу, открылось новое место — бар «Прогресс». Основное в концепции бара — деление меню на три категории: завтраки (с 09:00 до 12:00), обеды (до 16:00) и так называемый all day вечер. Таким образом, в заведении можно выпить с утра кофе, пообедать днем и посидеть с компанией вечером. Интересная деталь: каждый раздел меню так или иначе связан с цифрой 9: девять сортов разливного пива, девять видов кофейных напитков и девять основных блюд. Со временем обещают появление в меню девяти авторских закусок к пиву, а также сеты из блюд и напитков.
Кто открыл
Заведение открыл Аркадий Зельцер, известный по кафе Blum и бару «Продукты». Главный на кухне — Алексей Коляда, сооснователь стритфуд-проекта Foody. Кофейным баром занимается Дарья Бекасова, ранее она работала в «Даблби», Good Enough и «Искре».
Цитаты из меню
Капучино — 179 рублей
Флэт уайт — 189 рублей
Гранола — 179 рублей
Кесадилья — 269 рублей
Чили кон карне на стауте — 319 рублей
Кафе Mitzva
АДРЕС
ТЕЛЕФОН
+ 7 (903) 117–22–74
ВРЕМЯ РАБОТЫ
c 11:00 до 21:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
300 рублей
На Усачевском рынке открылось новое заведение — кафе Mitzva. В основе меню — израильская кухня, и владельцы заведения называют его местом нового формата — «хумусией». Хумуса действительно много: его можно заказать в пите и добавить любые топпинги по своему желанию, в том числе лук, оливки и соленые огурцы, а также, за дополнительную плату, например, израильский салат, курицу в соусе амба и говядину в томатном соусе.
Кто открыл
Кафе стало новым проектом создателей Mitzva Bar. Главный ответственный за меню — Денис Макаренков, ранее известный как заместитель бренд-шефа сети кафе «Му-му». Перед открытием Mitzva Макаренков прошел стажировку в Израиле и разработал собственные рецепты хумуса.
Цитаты из меню
Хумус или бабагануш — 320 рублей
Топпинг жареный баклажан — 30 рублей
Фалафель с тхиной (6 штук) — 150 рублей
Топпинг: израильский салат — 30 рублей
Топпинг: говядина в томате и чили — 50 рублей
Urban Food Market
АДРЕС
ТЕЛЕФОН
+ 7 (495) 737–77–73
ВРЕМЯ РАБОТЫ
понедельник — четверг: с 10:00 до 22:00, пятница: с 10:00 до 23:00, суббота — воскресенье: с 10:00 до 22:00
На шестом этаже универмага «Цветной» открылся фуд-корт Urban Food Market. Там разместились несколько кафе с разным национальным стритфудом — например, можно поесть в Lao Lee, «На Чили» или в «Дагестанской лавке».
Цитаты из меню
«Дагестанская лавка»
Курзе с мясом — 150 рублей
Black чуду — 200 рублей
Пахлава — 100 рублей
Хинкал — 250 рублей
«На Чили»
Буррито с курицей моле — 350 рублей
Суп чили кон карне — 200 рублей
Начос с черной фасолью и сыром — 330 рублей
Гранд тако с гуакамоле и красной сальсой — 400 рублей
Домашний лимонад — 100 рублей
Lao Lee
Суп фо-бо — 200 рублей
Суп фо-том — 300 рублей
Лапша фо-тиу —250 рублей
Бань-бао — 95 рублей
Хоа Куа — 250 рублей
Бар «Сосна и Липа»
АДРЕС
ТЕЛЕФОН
+ 7 (926) 159–86–28
ВРЕМЯ РАБОТЫ
понедельник — четверг: с 14:00 до 00:00; пятница, суббота: с 14:00 до последнего посетителя
СРЕДНИЙ ЧЕк
300 рублей
Закрывшийся 3 сентября пивной бар «Сосна и Липа» можно посетить по новому адресу — на Покровке, дом 17. Бар занял помещение больше прежнего, и, чтобы его отыскать, надо пройти в арку и подняться по лестнице. Пока что заведение работает в тестовом режиме, а официальное открытие назначено на пятницу, 30 сентября. Внутри — все из дуба: с интерьером «Сосне и Липе» помогла команда Ostov Crew.
Кто открыл
Заведение открыли Санчир Бадаков и Андрей Липа. Ответственный за бар — Липа, а свое первое заведение они вместе с Бадаковым открыли еще весной 2015 года. Это стало их первым опытом в ресторанном бизнесе.
Цитаты из меню
To Øl — Black Baal — 350 рублей
Buxton/Omnipollo Chocolate Ice Cream — 200 рублей
Lindemans Faro — 200 рублей
Petrus Aged Red — 150 рублей
AF Brew Amorillo — 250 рублей
Новости ресторанов и рынков
Московский гастрономический фестиваль
С 1 по 31 октября в ста ресторанах Москвы пройдет 12-й по счету Московский гастрономический фестиваль. Шефы популярных московских ресторанов будут готовить для гостей дегустационное сет-меню по фиксированной цене в 1 500 рублей. Среди участников — 15 Kitchen + Bar, «Герои», «Крылышко или ножка», «Медь», «Мюсли», «Северяне», «ЦДЛ», «Честная кухня», «Южане», а также, например, Bao + Bar, Buba By Sumosan, Elements by Edward Kwon, Extra Virgin, MØS, Saxon + Parole, Uilliam’s, White Rabbit и Wine and Crab.
Обновленное меню в Groot cafe-lab
В ресторане Groot cafe-lab обновилось меню: теперь здесь можно заказать салат «Папай-salad» (380 рублей), пасту из цукини с песто и томатами (390 рублей), киноа с овощами (380 рублей), а также, к примеру, питу с тофу и баклажаном (370 рублей) и «Тако мачете» — с кукурузными лепешками, черной фасолью и авокадо (400 рублей).
Адрес заведения: 2-я Звенигородская, 12/15
Новое меню от шеф-повара Elements By Edward Kwon
В ресторане Elements by Edward Kwon появилось новое меню от шефа Лии Но. Упор сделан в том числе на блюда из морепродуктов — такие, как осьминог на гриле с грушевым крем-соусом (950 рублей), филе дорады с картофельным пюре и соевым крем-соусом (850 рублей) и запеченный лосось с гороховым пюре и соусом кочудян (850 рублей). Те, кто любит мясо, сможет заказать говяжью вырезку с бататовым пюре (950 рублей); свиные ребра в остром соусе BBQ с овощами (700 рублей) или цыпленка на гриле с мисо-соусом (700 рублей). Плюс ко всему теперь в ресторане можно будет послушать живую музыку: первый специально приглашенный исполнитель — певица Юля Перминова, она выступит в пятницу 30 сентября.
Адрес заведения: Рочдельская улица, 15–1
Сеть винотек Grand Cru меняет название и формат
Теперь сеть Grand Cru будет называться SimpleWine. Все заведения сети планируют переименовать до конца этого месяца. Помимо названия, новым будет и формат заведения: помимо дорогих эксклюзивных вин, SimpleWine будут продавать вина за 1 000–1 500 рублей. Автор дизайна нового бренда — Михаил Губергриц, проводивший ребрендинг ВТБ, редизайн МТС и сети кафе «Прайм». При этом винный бар на Малой Бронной, 22 сохранит вывеску Grand Cru by Adrian Quetglas.
Фотографии: обложка – Московский Гастрономический Фестиваль, 1 – ZIZO Porketteria, 2 – Прогресс, 3 – Mitzva, 4 – На Чили, 5 – Алена Винокурова.
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