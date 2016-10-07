Открытия неделиТри пивных ресторана, бургерная и рыбный кластер на Велозаводском рынке
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Пивной бар Pivbar
АДРЕС
ТЕЛЕФОН
+7 (926) 190–55–44
ВРЕМЯ РАБОТЫ
вс.-чт.: с 12:00 до 23:45, пт.-сб.: с 12:00 до 02:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
700 рублей
На Красной Пресне появился пивной бар Pivbar — он стал третьей по счету точкой сети в Москве. Первый бар был открыт на 1-й Тверской-Ямской улице, второй — в Большом Черкасском переулке. Внутри — 95 посадочных мест и интерьер, разработанный студией Intro by Chak. В барном меню можно найти 30 сортов разливного пива от независимых пивоварен Европы, Англии, Америки и России, а также 250 сортов бутылочного пива. Плюс ко всему в заведении подают сосиски ручной работы, хот-доги, бургеры и копченые мясные деликатесы из коптильни.
Кто открыл
Главный по кухне всех заведений сети — Сергей Грибанов.
Цитаты из меню
Свиные ребрышки — 490 рублей
Пастрами из говядины — 490 рублей
Бургер «Люцифер» — 350 рублей
Барбекю-салат — 290 рублей
«Дюшес де Бургунь» (фламандский эль) — 240 рублей за 0,4 литра
Ресторан Too Much
АДРЕС
Малый Гнездниковский переулок, 12
ТЕЛЕФОН
+7 (495) 629–91–91
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 12:00 до 00:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
1 300 рублей
В особняке в Малом Гнездниковском переулке открылся ресторан Too Much. Атмосфера лофта сочетается здесь с лаконичным стилем «нордик». В заведении нет барной стойки, так как краны вмонтированы в стену. В меню Too Much — авторская кухня. К нему прилагается объемная пивная и винная карты. В том числе здесь можно заказать пивные закуски — например, куриные крылья, креветки в специях и жареный камамбер.
Кто открыл
Меню заведения собрал бренд-шеф Ренат Ситдиков.
Цитаты из меню
Курица с салатом айсберг под соусом из голубого сыра — 320 рублей
Смёрребрёд с копченой уткой, вишневым джемом и сыром — 390 рублей
Филе камбалы с пюре из спаржи — 790 рублей
«Гиннесс» — 390 рублей за пол-литра
«Килкенни» — 390 рублей за пол-литра
Ресторан Trattoria Luigi
АДРЕС
ТЕЛЕФОН
+7 (495) 710–99–43
ВРЕМЯ РАБОТЫ
пн.-чт.: с 10:00 до 22:00, пт.: с 10:00 до 23:00, сб.-вс.: с 11:00 до 22:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
1 100 рублей
В бизнес-центре «Знаменка» открылся итальянский ресторан Trattoria Luigi. Заведение с открытой кухней рассчитано на 80 посадочных мест. На первом этаже — основное помещение с диванами вдоль стен и деревянными столиками в центре, а на втором — зал для банкетов и мастер-классов.
Кто открыл
Итальянский шеф-повар Луиджи Росси, он же продумал меню, где предлагают, например, 15 видов пиццы. Ранее он возглавлял кухни нескольких московских заведений.
Цитаты из меню
Брускетта каталана из мякоти помидоров,
оливкового масла и чеснока — 90 рублей
Гриссини и фокачча — 120 рублей
Феттуччине с морепродуктами «Алло скольо» — 430 рублей
Мерлуццо по-средиземноморски — 380 рублей
Равиоли с креветками маккияти — 450 рублей
Ресторан «Брюссель»
АДРЕС
ул. Малая Дмитровка, 18а, стр. 3
ТЕЛЕФОН
+7 (475) 410–90–18
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 12:00 до 02:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
1 500 рублей
На Малой Дмитровке открылся бельгийский гастрономический паб «Брюссель». В пабе — два этажа, панорамные окна, высокие потолки, а в меню — 120 сортов пива, многие из которых являются оригинальными сортами, собранными владельцами по всей Бельгии за последние пять лет. Внутри — 200 посадочных мест, а снаружи — балкон-терраса еще на 30 гостей.
Кто открыл
Петербургские рестораторы Михаил Соколов и Тимур Дмитриев (Italy Group). Они уже запустили 12 проектов, часть из которых — гастрономические пабы, названные в честь бельгийских городов Брюгге, Брюссель, Ватерлоо. В основе меню — традиционные бельгийские рецепты, его автор — шеф-повар Сергей Синявин.
Цитаты из меню:
Гренки с сырным соусом — 290 рублей
Форшмак — 350 рублей
Ватерзой с морепродуктами — 650 рублей
Лосось с печеным пореем и черри — 820 рублей
Макароны с сырно-трюфельным соусом — 520 рублей
Бургерная BB&Burgers
АДРЕС
ТЕЛЕФОН
+7 (925) 789–62–37
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 11:00 до 00:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
500 рублей
На месте кондитерской «Волконский» на Маросейке открылась еще одна бургерная BB&Burgers. Она стала восьмой по счету точкой сети. Как и в других заведениях, в меню — восемь бургеров, а также пять сэндвичей (например, с пастрами, бычьим хвостом и куриным филе). В дополнение можно заказать картофель фри или запеченные ребрышки черного быка. Теперь котлета во всех бургерах увеличилась на четверть, до 200 граммов. Из нововведений гости смогут заказать бургеры «Машрум-бум», «Реал Мадрид» и «Легендарный каталонец».
Кто открыл
Иван Кукарских, владелец всей сети.
Цитаты из меню
Бургер «Классика» — 380 рублей
Бургер «Машрум-бум» — 380 рублей
Сэндвич «Чикен чирикен» — 380 рублей
Картошка фри — 120 рублей
Печеные овощи с хрустящими гренками — 119 рублей
Новости ресторанов и рынков
Новое меню в Black Market
В ресторане Black Market обновилось меню: в раздел салатов и закусок вошли сезонный салат с вёшенками (490 рублей), а также буррата с томатами, базиликом и соусом песто (690 рублей). Тем, кто предпочитает морепродукты, понравятся новые виды креветок — со сладким соусом чили (790 рублей), сингапурские (790 рублей) и, например, нежные кальмары на гриле (650 рублей) с кедровыми орехами. Любители мяса оценят медальоны (1 200 рублей) из охлажденной говядины блэк ангус с цветной капустой и белыми грибами. Сладкоежки могут заказать новое мороженое из козьего сыра с инжиром и грецкими орехами (120 рублей), пирог со сливой в карамели и розмарином (350 рублей) или шоколадный мильфей с кофейным кремом и хрустящей карамелью (350 рублей).
Адрес заведения: ул. Усачёва, 2–1
Сезонное меню в Mercedes Bar
Шеф-повар Mercedes Bar Артем Сергеев подготовил сезонное предложение. В его основе — инжир и тыква. Так, в заведении можно заказать крем-суп из тыквы на курином бульоне (420 рублей), салат с говядиной, нутом и инжиром (750 рублей) или табуле с овощами и обжаренными креветками (850 рублей), куда, кроме зелени, помидоров, лимонного сока, оливкового масла и кинзы, также добавляется инжир.
Адрес заведения: Кутузовский пр-т, 2/1
Рыбный кластер на Велозаводском рынке
Теперь на Велозаводском рынке появится рыбный кластер. На площади в 200 квадратных метров прямо перед покупателями будут коптить рыбу, также в торговом комплексе поставят аквариумы с живой рыбой и морепродуктами. Помимо этого, там же расположатся гриль и жаровня для приготовления рыбы на месте.
Адрес: Велозаводская ул., 13
Фотографии: обложка – BB&Burgers, 1 – Pivbar, 2 – Too Much, 3 – Trattoria Luigi, 4 – Italy Group, 5 – BB&Burgers
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