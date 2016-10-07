Пивной бар Pivbar

АДРЕС

ул. Красная Пресня, 29

ТЕЛЕФОН

+7 (926) 190–55–44

ВРЕМЯ РАБОТЫ

вс.-чт.: с 12:00 до 23:45, пт.-сб.: с 12:00 до 02:00

СРЕДНИЙ ЧЕК

700 рублей

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На Красной Пресне появился пивной бар Pivbar — он стал третьей по счету точкой сети в Москве. Первый бар был открыт на 1-й Тверской-Ямской улице, второй — в Большом Черкасском переулке. Внутри — 95 посадочных мест и интерьер, разработанный студией Intro by Chak. В барном меню можно найти 30 сортов разливного пива от независимых пивоварен Европы, Англии, Америки и России, а также 250 сортов бутылочного пива. Плюс ко всему в заведении подают сосиски ручной работы, хот-доги, бургеры и копченые мясные деликатесы из коптильни.

Кто открыл

Главный по кухне всех заведений сети — Сергей Грибанов.

Цитаты из меню

Свиные ребрышки — 490 рублей

Пастрами из говядины — 490 рублей

Бургер «Люцифер» — 350 рублей

Барбекю-салат — 290 рублей

«Дюшес де Бургунь» (фламандский эль) — 240 рублей за 0,4 литра

Ресторан Too Much

АДРЕС

Малый Гнездниковский переулок, 12

ТЕЛЕФОН

+7 (495) 629–91–91

ВРЕМЯ РАБОТЫ

с 12:00 до 00:00

СРЕДНИЙ ЧЕК

1 300 рублей

В особняке в Малом Гнездниковском переулке открылся ресторан Too Much. Атмосфера лофта сочетается здесь с лаконичным стилем «нордик». В заведении нет барной стойки, так как краны вмонтированы в стену. В меню Too Much — авторская кухня. К нему прилагается объемная пивная и винная карты. В том числе здесь можно заказать пивные закуски — например, куриные крылья, креветки в специях и жареный камамбер.

Кто открыл

Меню заведения собрал бренд-шеф Ренат Ситдиков.

Цитаты из меню

Курица с салатом айсберг под соусом из голубого сыра — 320 рублей

Смёрребрёд с копченой уткой, вишневым джемом и сыром — 390 рублей

Филе камбалы с пюре из спаржи — 790 рублей

«Гиннесс» — 390 рублей за пол-литра

«Килкенни» — 390 рублей за пол-литра

Ресторан Trattoria Luigi

АДРЕС

ул. Знаменка, 7, стр. 3

ТЕЛЕФОН

+7 (495) 710–99–43

ВРЕМЯ РАБОТЫ

пн.-чт.: с 10:00 до 22:00, пт.: с 10:00 до 23:00, сб.-вс.: с 11:00 до 22:00

СРЕДНИЙ ЧЕК

1 100 рублей

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В бизнес-центре «Знаменка» открылся итальянский ресторан Trattoria Luigi. Заведение с открытой кухней рассчитано на 80 посадочных мест. На первом этаже — основное помещение с диванами вдоль стен и деревянными столиками в центре, а на втором — зал для банкетов и мастер-классов.

Кто открыл

Итальянский шеф-повар Луиджи Росси, он же продумал меню, где предлагают, например, 15 видов пиццы. Ранее он возглавлял кухни нескольких московских заведений.

Цитаты из меню

Брускетта каталана из мякоти помидоров,
оливкового масла и чеснока — 90 рублей

Гриссини и фокачча — 120 рублей

Феттуччине с морепродуктами «Алло скольо» — 430 рублей

Мерлуццо по-средиземноморски — 380 рублей

Равиоли с креветками маккияти — 450 рублей

Ресторан «Брюссель»

АДРЕС

ул. Малая Дмитровка, 18а, стр. 3

ТЕЛЕФОН

+7 (475) 410–90–18

ВРЕМЯ РАБОТЫ

с 12:00 до 02:00

СРЕДНИЙ ЧЕК

1 500 рублей

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На Малой Дмитровке открылся бельгийский гастрономический паб «Брюссель». В пабе — два этажа, панорамные окна, высокие потолки, а в меню — 120 сортов пива, многие из которых являются оригинальными сортами, собранными владельцами по всей Бельгии за последние пять лет. Внутри — 200 посадочных мест, а снаружи — балкон-терраса еще на 30 гостей.

Кто открыл

Петербургские рестораторы Михаил Соколов и Тимур Дмитриев (Italy Group). Они уже запустили 12 проектов, часть из которых — гастрономические пабы, названные в честь бельгийских городов Брюгге, Брюссель, Ватерлоо. В основе меню — традиционные бельгийские рецепты, его автор — шеф-повар Сергей Синявин.

Цитаты из меню:

Гренки с сырным соусом — 290 рублей

Форшмак — 350 рублей

Ватерзой с морепродуктами — 650 рублей

Лосось с печеным пореем и черри — 820 рублей

Макароны с сырно-трюфельным соусом — 520 рублей

Бургерная BB&Burgers

АДРЕС

ул. Маросейка 4/2, стр. 1

ТЕЛЕФОН

+7 (925) 789–62–37

ВРЕМЯ РАБОТЫ

с 11:00 до 00:00

СРЕДНИЙ ЧЕК

500 рублей

 FACEBOOK

На месте кондитерской «Волконский» на Маросейке открылась еще одна бургерная BB&Burgers. Она стала восьмой по счету точкой сети. Как и в других заведениях, в меню — восемь бургеров, а также пять сэндвичей (например, с пастрами, бычьим хвостом и куриным филе). В дополнение можно заказать картофель фри или запеченные ребрышки черного быка. Теперь котлета во всех бургерах увеличилась на четверть, до 200 граммов. Из нововведений гости смогут заказать бургеры «Машрум-бум», «Реал Мадрид» и «Легендарный каталонец».

Кто открыл

Иван Кукарских, владелец всей сети.

Цитаты из меню

Бургер «Классика» — 380 рублей

Бургер «Машрум-бум» — 380 рублей

Сэндвич «Чикен чирикен» — 380 рублей

Картошка фри — 120 рублей

Печеные овощи с хрустящими гренками — 119 рублей

Новости ресторанов и рынков

Новое меню в Black Market

В ресторане Black Market обновилось меню: в раздел салатов и закусок вошли сезонный салат с вёшенками (490 рублей), а также буррата с томатами, базиликом и соусом песто (690 рублей). Тем, кто предпочитает морепродукты, понравятся новые виды креветок —  со сладким соусом чили (790 рублей), сингапурские (790 рублей) и, например, нежные кальмары на гриле (650 рублей) с кедровыми орехами. Любители мяса оценят медальоны (1 200 рублей) из охлажденной говядины блэк ангус с цветной капустой и белыми грибами. Сладкоежки могут заказать новое мороженое из козьего сыра с инжиром и грецкими орехами (120 рублей), пирог со сливой в карамели и розмарином (350 рублей) или шоколадный мильфей с кофейным кремом и хрустящей карамелью (350 рублей).

Адрес заведения: ул. Усачёва, 2–1

Сезонное меню в Mercedes Bar

Шеф-повар Mercedes Bar Артем Сергеев подготовил сезонное предложение. В его основе — инжир и тыква. Так, в заведении можно заказать крем-суп из тыквы на курином бульоне (420 рублей), салат с говядиной, нутом и инжиром (750 рублей) или табуле с овощами и обжаренными креветками (850 рублей), куда, кроме зелени, помидоров, лимонного сока, оливкового масла и кинзы, также добавляется инжир.

Адрес заведения: Кутузовский пр-т, 2/1

Рыбный кластер на Велозаводском рынке

Теперь на Велозаводском рынке появится рыбный кластер. На площади в 200 квадратных метров прямо перед покупателями будут коптить рыбу, также в торговом комплексе поставят аквариумы с живой рыбой и морепродуктами. Помимо этого, там же расположатся гриль и жаровня для приготовления рыбы на месте.

Адрес: Велозаводская ул., 13

Фотографии: обложка – BB&Burgers, 1 – Pivbar, 2 – Too Much, 3 – Trattoria Luigi, 4 – Italy Group, 5 – BB&Burgers