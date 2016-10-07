Новости ресторанов и рынков

Новое меню в Black Market

В ресторане Black Market обновилось меню: в раздел салатов и закусок вошли сезонный салат с вёшенками (490 рублей), а также буррата с томатами, базиликом и соусом песто (690 рублей). Тем, кто предпочитает морепродукты, понравятся новые виды креветок — со сладким соусом чили (790 рублей), сингапурские (790 рублей) и, например, нежные кальмары на гриле (650 рублей) с кедровыми орехами. Любители мяса оценят медальоны (1 200 рублей) из охлажденной говядины блэк ангус с цветной капустой и белыми грибами. Сладкоежки могут заказать новое мороженое из козьего сыра с инжиром и грецкими орехами (120 рублей), пирог со сливой в карамели и розмарином (350 рублей) или шоколадный мильфей с кофейным кремом и хрустящей карамелью (350 рублей).

Адрес заведения: ул. Усачёва, 2–1

Сезонное меню в Mercedes Bar

Шеф-повар Mercedes Bar Артем Сергеев подготовил сезонное предложение. В его основе — инжир и тыква. Так, в заведении можно заказать крем-суп из тыквы на курином бульоне (420 рублей), салат с говядиной, нутом и инжиром (750 рублей) или табуле с овощами и обжаренными креветками (850 рублей), куда, кроме зелени, помидоров, лимонного сока, оливкового масла и кинзы, также добавляется инжир.

Адрес заведения: Кутузовский пр-т, 2/1

Рыбный кластер на Велозаводском рынке

Теперь на Велозаводском рынке появится рыбный кластер. На площади в 200 квадратных метров прямо перед покупателями будут коптить рыбу, также в торговом комплексе поставят аквариумы с живой рыбой и морепродуктами. Помимо этого, там же расположатся гриль и жаровня для приготовления рыбы на месте.

Адрес: Велозаводская ул., 13