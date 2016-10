В особняке в Малом Гнездниковском переулке открылся ресторан Too Much. Атмосфера лофта сочетается здесь с лаконичным стилем «нордик». В заведении нет барной стойки, так как краны вмонтированы в стену. В меню Too Much — авторская кухня. К нему прилагается объемная пивная и винная карты. В том числе здесь можно заказать пивные закуски — например, куриные крылья, креветки в специях и жареный камамбер.

Кто открыл

Меню заведения собрал бренд-шеф Ренат Ситдиков.

Цитаты из меню

Курица с салатом айсберг под соусом из голубого сыра — 320 рублей

Смёрребрёд с копченой уткой, вишневым джемом и сыром — 390 рублей

Филе камбалы с пюре из спаржи — 790 рублей

«Гиннесс» — 390 рублей за пол-литра

«Килкенни» — 390 рублей за пол-литра