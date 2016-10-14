Новости ресторанов и рынков

Новое меню в Chicken Run

В Chicken Run появилось новое меню — в нем пять блюд. Оно приурочено к тому, что в этом октябре ровно пять понедельников, пять суббот и пять воскресений (что бывает только раз в 823 года). Гостям предложат паштет из куриной печени (250 рублей), томленую в течение шести часов куриную ножку с картофельным муссом и копченым сыром (360 рублей), а также том-ям с цыпленком (270 рублей).

Адрес заведения: ул. Арбат, 1

Доставка из Burger Heroes

Теперь у сети бургерных Burger Heroes работает доставка. Минимальная сумма заказа — 750 рублей. Пока что доставка действует только в радиусе нескольких километров от Триумфальной площади, где недавно открылась одна из точек сети.

Оформить заказ на любые позиции из меню заведения можно по телефону: +7 (985) 183–48–04. Бургеры обещают привезти в течение 40 минут, но оплата принимается только наличными при получении заказа.

Адрес заведения: Триумфальная пл., 4

Новый коктейльный зал в Rumor bar

В Rumor bar на Покровке заработал экспериментальный коктейльный зал под названием Sandbox room. Здесь будут готовить коктейли так называемой категории «авангард» — бармены смогут придумывать различные вкусы вместе с гостями и тестировать их прямо на месте.

Самые удачные сочетания со временем обещают включить в основное барное меню. Внутри время от времени будут меняться декорации, стилистика и музыка. Сейчас зал открылся в стиле saloon — там играют американский фолк и блюз, а наливают коктейли, популярные во второй половине ХIХ века и адаптированные под современный вкус.

Зал открыт для гостей в пятницу и субботу с 18:00 до 03:00. Немного позже планируют открывать его и в будние дни.

Адрес заведения: ул. Покровка, 21–23/25, стр. 1

Открытие Усачёвского рынка

Обновленный после реконструкции Усачёвский рынок в Хамовниках наконец перезапускается — его открытие отметят 15 и 16 октября. Организаторы обещают «масштабные чаепития вокруг гигантского самовара, дегустации, семейные образовательные мастер-классы, экскурсии по Хамовникам и интерактивные представления». Помимо этого, гостей ждут семейные мастер-классы от проекта «Зеленая школа» и экскурсии по Хамовникам от проекта «Прогулки по Москве». Причем также ожидаются личные встречи гостей с владельцами старейших лавок и новыми резидентами рынка. Теперь на Усачёвском рынке можно найти проекты «Щепка», United Kitchen, «Русская рыбная фактория», Mitzva Bar, Crab'n'Caviar, кофейню «Камера Обскура», «Пропельмени», «Батон» и грузинское кафе «Оджахури». Кроме того, на рынке будут продавать овощи, фрукты и зелень из разных регионов России.

Адрес рынка: ул. Усачёва, 26

Новое меню в Nude. Coffee & Wine Bar

В субботу небольшое кафе на Патриарших Nude отпразднует свое двухлетие. К этому событию обновили почти все меню заведения. В завтраках появилась глазунья на гренках с сыром чеддер и грибами (350 рублей), скрэмбл с лососем, шпинатом и мацой (370 рублей), панкейки со сливочной ежевикой и пеканом (350 рублей), а также два новых бенедикта — с беконом на бриоше (400 рублей) и с лососем на круассане (420 рублей).

Также поменялись все салаты, кроме самого популярного — запеченного картофеля с розмарином, семгой и авокадо дип (400 рублей). В качестве закусок, помимо прочего, предлагают горячие тапасы с креветками или грибами (250 рублей). Изменили и все горячие блюда: теперь в кафе можно попробовать тушеную моцареллу с лососем на дранике из феты с цуккини (500 рублей), а также бедро курицы в кунжутном масле и хрустящем кунжуте с кускусом и салатом чука (500 рублей). Винная карта также была полностью изменена.

Адрес заведения: ул. Спиридоновка, 24/1