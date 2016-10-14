Открытия неделиЭклерная L'Eclair de Génie, израильская кофейня Cofix и японская закусочная Nomi
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
«Шикари»
АДРЕС
ул. 1-я Тверская-Ямская, 2, стр. 1
ВРЕМЯ РАБОТЫ
пн.-пт.: с 09:00 до 00:00, сб.-вс.: с 12:00 до 00:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
1 000 рублей
На Тверской-Ямской улице открылся новый ресторан паназиатской кухни «Шикари». Здесь подают традиционный вьетнамский суп лау и корейский суп кукси. Внутри заведения — 100 посадочных мест.
Кто открыл
Главный по кухне — Максим Коломацкий. Соусы для заведения придумывал повар из Сингапура.
Цитаты из меню
Кольца кальмара «Фудзи» — 249 рублей
Тайская тарелка — 749 рублей
Горячий кукси — 285 рублей
Баклажаны в темпуре — 272 рубля
Хрустящая рыба «Гуанчжоу» — 383 рубля
L'Eclair de Génie
АДРЕС
Цветной б-р, 15
ВРЕМЯ РАБОТЫ
пн.-сб.: 10.00–22.00, вс.: 11.00–22.00
СРЕДНИЙ ЧЕК
350 рублей
В торговом центре «Цветной» на первом этаже открылся бутик-кондитерская L'Eclair de Génie. Корнер специализируется на эклерах: здесь гостям предложат эклеры со вкусом розы и конфет, с мадагаскарской ванилью, с карамелизированным орехом пекан, с карамелью на соленом масле, с нугой и белым шоколадом и еще, как обещают владельцы, сотни разных вкусов. Раз в месяц меню будет меняться: какой-то эклер будет появляться, другой — исчезать из меню. Причем на праздники обещают добавлять специальные коллекции пирожных. Стоит один эклер 350 рублей.
Кто открыл
Концепцию «Гениального эклера» еще в 2012 году разработал Кристоф Адам, бывший креативный директор дома Fauсhon. Кристоф Адам лично контролирует внешний вид эклеров, а также любит выпускать специальные серии (например, очень популярна была серия эклеров «Сикстинская капелла», на которых частично воспроизводились шедевры Микеланджело).
Цитаты из меню
Эклер «Лимон-юзу» — 350 рублей
Эклер «Карамельный с солью» — 350 рублей
Эклер «Фисташка-малина» — 350 рублей
Эклер «Пралине-миндаль» — 350 рублей
Эклер «Земляничный» — 350 рублей
Закусочная и бар Nomi
АДРЕС
Калашный пер., 9
ТЕЛЕФОН
+7 (968) 322–08–48
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 12:00 до 00:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
600 рублей
В Калашном переулке появилась новая японская закусочная и бар по совместительству Nomi. Внутри — 17 посадочных мест и минималистичные столы из дерева. Меню сделано в виде карточек: на каждой из них — один раздел. В меню акцент сделан на японских лепешках и шпажках с мясом на углях. Все оборудование, теппаны (специальная широкая железная сковорода. — Прим. ред.) и японский гриль заказывали в Токио.
Кто открыл
За кухню отвечает шеф-повар Роман Квон, который также работает в соседнем заведении тех же владельцев Crabs Are Coming.
Цитаты из меню
Устричный гриб — 300 рублей
Удон с говядиной — 300 рублей
Куриная кожа — 100 рублей
Окономияки с кальмаром — 400 рублей
Баклажан — 200 рублей
Кофейня Cofix
В Москве появилась первая в России кофейня израильской сети Cofix, известная своим меню с фиксированной ценой на все блюда. У нас Cofix установил единую цену в 50 рублей на все позиции в меню: за эти деньги в кофейне можно будет купить маффины, кофе, сырники и салаты. Сейчас вагончик с парой столиков, в основном работающий в формате «кофе навынос», начал принимать клиентов в торговом центре «Охотный Ряд».
Кто открыл
Основатель сети кофеен — Ави Кац, также владеющий сетью магазинов «Все по доллару» и несколькими другими компаниями.
Цитаты из меню
Сырники — 50 рублей
Маффин — 50 рублей
Кофе — 50 рублей
Новости ресторанов и рынков
Новое меню в Chicken Run
В Chicken Run появилось новое меню — в нем пять блюд. Оно приурочено к тому, что в этом октябре ровно пять понедельников, пять суббот и пять воскресений (что бывает только раз в 823 года). Гостям предложат паштет из куриной печени (250 рублей), томленую в течение шести часов куриную ножку с картофельным муссом и копченым сыром (360 рублей), а также том-ям с цыпленком (270 рублей).
Адрес заведения: ул. Арбат, 1
Доставка из Burger Heroes
Теперь у сети бургерных Burger Heroes работает доставка. Минимальная сумма заказа — 750 рублей. Пока что доставка действует только в радиусе нескольких километров от Триумфальной площади, где недавно открылась одна из точек сети.
Оформить заказ на любые позиции из меню заведения можно по телефону: +7 (985) 183–48–04. Бургеры обещают привезти в течение 40 минут, но оплата принимается только наличными при получении заказа.
Адрес заведения: Триумфальная пл., 4
Новый коктейльный зал в Rumor bar
В Rumor bar на Покровке заработал экспериментальный коктейльный зал под названием Sandbox room. Здесь будут готовить коктейли так называемой категории «авангард» — бармены смогут придумывать различные вкусы вместе с гостями и тестировать их прямо на месте.
Самые удачные сочетания со временем обещают включить в основное барное меню. Внутри время от времени будут меняться декорации, стилистика и музыка. Сейчас зал открылся в стиле saloon — там играют американский фолк и блюз, а наливают коктейли, популярные во второй половине ХIХ века и адаптированные под современный вкус.
Зал открыт для гостей в пятницу и субботу с 18:00 до 03:00. Немного позже планируют открывать его и в будние дни.
Адрес заведения: ул. Покровка, 21–23/25, стр. 1
Открытие Усачёвского рынка
Обновленный после реконструкции Усачёвский рынок в Хамовниках наконец перезапускается — его открытие отметят 15 и 16 октября. Организаторы обещают «масштабные чаепития вокруг гигантского самовара, дегустации, семейные образовательные мастер-классы, экскурсии по Хамовникам и интерактивные представления». Помимо этого, гостей ждут семейные мастер-классы от проекта «Зеленая школа» и экскурсии по Хамовникам от проекта «Прогулки по Москве». Причем также ожидаются личные встречи гостей с владельцами старейших лавок и новыми резидентами рынка. Теперь на Усачёвском рынке можно найти проекты «Щепка», United Kitchen, «Русская рыбная фактория», Mitzva Bar, Crab'n'Caviar, кофейню «Камера Обскура», «Пропельмени», «Батон» и грузинское кафе «Оджахури». Кроме того, на рынке будут продавать овощи, фрукты и зелень из разных регионов России.
Адрес рынка: ул. Усачёва, 26
Новое меню в Nude. Coffee & Wine Bar
В субботу небольшое кафе на Патриарших Nude отпразднует свое двухлетие. К этому событию обновили почти все меню заведения. В завтраках появилась глазунья на гренках с сыром чеддер и грибами (350 рублей), скрэмбл с лососем, шпинатом и мацой (370 рублей), панкейки со сливочной ежевикой и пеканом (350 рублей), а также два новых бенедикта — с беконом на бриоше (400 рублей) и с лососем на круассане (420 рублей).
Также поменялись все салаты, кроме самого популярного — запеченного картофеля с розмарином, семгой и авокадо дип (400 рублей). В качестве закусок, помимо прочего, предлагают горячие тапасы с креветками или грибами (250 рублей). Изменили и все горячие блюда: теперь в кафе можно попробовать тушеную моцареллу с лососем на дранике из феты с цуккини (500 рублей), а также бедро курицы в кунжутном масле и хрустящем кунжуте с кускусом и салатом чука (500 рублей). Винная карта также была полностью изменена.
Адрес заведения: ул. Спиридоновка, 24/1
фотографии: обложка, 1 – «Шикари», 2 – L'Eclair de Génie, 3 – Катя Закливенец, 4 – Cofix
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