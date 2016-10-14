«Шикари»

АДРЕС
ул. 1-я Тверская-Ямская, 2, стр. 1

ВРЕМЯ РАБОТЫ
пн.-пт.: с 09:00 до 00:00, сб.-вс.: с 12:00 до 00:00

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СРЕДНИЙ ЧЕК
1 000 рублей

На Тверской-Ямской улице открылся новый ресторан паназиатской кухни «Шикари». Здесь подают традиционный вьетнамский суп лау и корейский суп кукси. Внутри заведения — 100 посадочных мест.

Кто открыл

Главный по кухне — Максим Коломацкий. Соусы для заведения придумывал повар из Сингапура.

Цитаты из меню

Кольца кальмара «Фудзи» — 249 рублей

Тайская тарелка — 749 рублей

Горячий кукси — 285 рублей

Баклажаны в темпуре — 272 рубля

Хрустящая рыба «Гуанчжоу» — 383 рубля

L'Eclair de Génie

АДРЕС
Цветной б-р, 15

ВРЕМЯ РАБОТЫ
пн.-сб.: 10.00–22.00, вс.: 11.00–22.00

СРЕДНИЙ ЧЕК
350 рублей

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В торговом центре «Цветной» на первом этаже открылся бутик-кондитерская L'Eclair de Génie. Корнер специализируется на эклерах: здесь гостям предложат эклеры со вкусом розы и конфет, с мадагаскарской ванилью, с карамелизированным орехом пекан, с карамелью на соленом масле, с нугой и белым шоколадом и еще, как обещают владельцы, сотни разных вкусов. Раз в месяц меню будет меняться: какой-то эклер будет появляться, другой — исчезать из меню. Причем на праздники обещают добавлять специальные коллекции пирожных. Стоит один эклер 350 рублей.

Кто открыл

Концепцию «Гениального эклера» еще в 2012 году разработал Кристоф Адам, бывший креативный директор дома Fauсhon. Кристоф Адам лично контролирует внешний вид эклеров, а также любит выпускать специальные серии (например, очень популярна была серия эклеров «Сикстинская капелла», на которых частично воспроизводились шедевры Микеланджело).

Цитаты из меню

Эклер «Лимон-юзу» — 350 рублей

Эклер «Карамельный с солью» — 350 рублей

Эклер «Фисташка-малина» — 350 рублей

Эклер «Пралине-миндаль» — 350 рублей

Эклер «Земляничный» — 350 рублей

Закусочная и бар Nomi

АДРЕС
Калашный пер., 9

ТЕЛЕФОН
+7 (968) 322–08–48

ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 12:00 до 00:00

СРЕДНИЙ ЧЕК
600 рублей

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В Калашном переулке появилась новая японская закусочная и бар по совместительству Nomi. Внутри — 17 посадочных мест и минималистичные столы из дерева. Меню сделано в виде карточек: на каждой из них — один раздел. В меню акцент сделан на японских лепешках и шпажках с мясом на углях. Все оборудование, теппаны (специальная широкая железная сковорода. — Прим. ред.) и японский гриль заказывали в Токио.

Кто открыл

За кухню отвечает шеф-повар Роман Квон, который также работает в соседнем заведении тех же владельцев Crabs Are Coming.

Цитаты из меню

Устричный гриб — 300 рублей

Удон с говядиной — 300 рублей

Куриная кожа — 100 рублей

Окономияки с кальмаром — 400 рублей

Баклажан — 200 рублей

Кофейня Cofix

АДРЕС
Манежная пл., 1, стр. 2

В Москве появилась первая в России кофейня израильской сети Cofix, известная своим меню с фиксированной ценой на все блюда. У нас Cofix установил единую цену в 50 рублей на все позиции в меню: за эти деньги в кофейне можно будет купить маффины, кофе, сырники и салаты. Сейчас вагончик с парой столиков, в основном работающий в формате «кофе навынос», начал принимать клиентов в торговом центре «Охотный Ряд».

Кто открыл

Основатель сети кофеен — Ави Кац, также владеющий сетью магазинов «Все по доллару» и несколькими другими компаниями.

Цитаты из меню

Сырники — 50 рублей

Маффин — 50 рублей

Кофе — 50 рублей

Новости ресторанов и рынков

Новое меню в Chicken Run

В Chicken Run появилось новое меню — в нем пять блюд. Оно приурочено к тому, что в этом октябре ровно пять понедельников, пять суббот и пять воскресений (что бывает только раз в 823 года). Гостям предложат паштет из куриной печени (250 рублей), томленую в течение шести часов куриную ножку с картофельным муссом и копченым сыром (360 рублей), а также том-ям с цыпленком (270 рублей).

Адрес заведения: ул. Арбат, 1

Доставка из Burger Heroes

Теперь у сети бургерных Burger Heroes работает доставка. Минимальная сумма заказа — 750 рублей. Пока что доставка действует только в радиусе нескольких километров от Триумфальной площади, где недавно открылась одна из точек сети.

Оформить заказ на любые позиции из меню заведения можно по телефону: +7 (985) 183–48–04. Бургеры обещают привезти в течение 40 минут, но оплата принимается только наличными при получении заказа.

Адрес заведения: Триумфальная пл., 4

Новый коктейльный зал в Rumor bar

В Rumor bar на Покровке заработал экспериментальный коктейльный зал под названием Sandbox room. Здесь будут готовить коктейли так называемой категории «авангард» — бармены смогут придумывать различные вкусы вместе с гостями и тестировать их прямо на месте.

Самые удачные сочетания со временем обещают включить в основное барное меню. Внутри время от времени будут меняться декорации, стилистика и музыка. Сейчас зал открылся в стиле saloon — там играют американский фолк и блюз, а наливают коктейли, популярные во второй половине ХIХ века и адаптированные под современный вкус.

Зал открыт для гостей в пятницу и субботу с 18:00 до 03:00. Немного позже планируют открывать его и в будние дни.

Адрес заведения: ул. Покровка, 21–23/25, стр. 1

Открытие Усачёвского рынка

Обновленный после реконструкции Усачёвский рынок в Хамовниках наконец перезапускается — его открытие отметят 15 и 16 октября. Организаторы обещают «масштабные чаепития вокруг гигантского самовара, дегустации, семейные образовательные мастер-классы, экскурсии по Хамовникам и интерактивные представления». Помимо этого, гостей ждут семейные мастер-классы от проекта «Зеленая школа» и экскурсии по Хамовникам от проекта «Прогулки по Москве». Причем также ожидаются личные встречи гостей с владельцами старейших лавок и новыми резидентами рынка. Теперь на Усачёвском рынке можно найти проекты «Щепка», United Kitchen, «Русская рыбная фактория», Mitzva Bar, Crab'n'Caviar, кофейню «Камера Обскура», «Пропельмени», «Батон» и грузинское кафе «Оджахури». Кроме того, на рынке будут продавать овощи, фрукты и зелень из разных регионов России.

Адрес рынка:  ул. Усачёва, 26

Новое меню в Nude. Coffee & Wine Bar 

В субботу небольшое кафе на Патриарших Nude отпразднует свое двухлетие. К этому событию обновили почти все меню заведения. В завтраках появилась глазунья на гренках с сыром чеддер и грибами (350 рублей), скрэмбл с лососем, шпинатом и мацой (370 рублей), панкейки со сливочной ежевикой и пеканом (350 рублей), а также два новых бенедикта — с беконом на бриоше (400 рублей) и с лососем на круассане (420 рублей).

Также поменялись все салаты, кроме самого популярного — запеченного картофеля с розмарином, семгой и авокадо дип (400 рублей). В качестве закусок, помимо прочего, предлагают горячие тапасы с креветками или грибами (250 рублей). Изменили и все горячие блюда: теперь в кафе можно попробовать тушеную моцареллу с лососем на дранике из феты с цуккини (500 рублей), а также бедро курицы в кунжутном масле и хрустящем кунжуте с кускусом и салатом чука (500 рублей). Винная карта также была полностью изменена. 

Адрес заведения: ул. Спиридоновка, 24/1

фотографии: обложка, 1 – «Шикари», 2 – L'Eclair de Génie, 3 – Катя Закливенец, 4 – Cofix