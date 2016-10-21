Открытия неделиКитайская и корейская кухня, второй Porketteria ZIZO и тако на Покровке
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Ресторан Wang & Kim
АДРЕС
ул. Тимура Фрунзе, 11
ТЕЛЕФОН
+ 7 (499) 130–81–71
ВРЕМЯ РАБОТЫ
12:00–00:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
1 200 рублей
На улице Тимура Фрунзе открылся ресторан Wang & Kim.
В новом заведении акцент сделан не только на китайской, но и на корейской кухне — готовят строго национальные блюда. Внутри — 150 посадочных мест, диваны, три больших зала, сцена и красноватый полумрак. Здесь планируют регулярно проводить концерты и различные мероприятия.
Кто открыл
Ресторан принадлежит Станиславу Лисиченко, открывшему в свое время «Китайские новости». Кухней заведует шеф Денис Ким и бренд-шеф «Китайских новостей» Сергей Югай.
Цитаты из меню
Тайваньские маринованные огурцы — 310 рублей
Жареные пельмени «Готе» с ягненком — 490 рублей
Кальмары с доуфу и зеленым сельдереем — 610 рублей
Чапче (крахмальная лапша с овощами) — 450 рублей
Свинина «Ча-шао» — 220 рублей
Гонконгский лимонный пирог — 410 рублей
Кафе «На чили»
АДРЕС
ул. Покровка, 17/1
ВРЕМЯ РАБОТЫ
13:00–03:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
400–600 рублей
По Покровке в пятницу, 21 октября, состоится открытие кафе «На чили». Точка станет третьей в Москве. Новое заведение — в отличие от места на корабле «Брюсов» и в универмаге «Цветной» — просторный полноценный бар с едой и открытой кухней.
В расширенном меню, помимо буррито и тако, есть салаты, супы, блюда на гриле и самые разные вариации на обеденную тему. За интерьер в новом «На чили» отвечает столярная мастерская «Дерево», а в оформлении стен были использованы работы дизайн-бюро «Щука».
Кто открыл
Заведение принадлежит Мите Крылову и Павлу Веникову. Основатели также ставят кухню и самостоятельно придумывают рецепты.
Цитаты из меню
Тако с обжаренной на гриле утиной грудке в чипотле с сальсой из свежего апельсина — 400 рублей
Тако с баклажаном на манер чили-кон-карне и фирменным сыром — 300 рублей
Буррито с курицей моле и ризотто на мексиканский манер — 350 рублей
Микс-салат с виноградом, помидором и киноа в заправке из кинзы и халапеньо — 320 рублей
Теплый салат с утиной грудкой и хурмой — 350 рублей
Ресторан Porketteria ZIZO
ТЕЛЕФОН
+ 7 (495) 221–13–90
ВРЕМЯ РАБОТЫ
вс.-чт.: с 10:00 до 23:00, пт.-сб.: с 10:00 до 0:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
500 рублей
17 октября в «Мега Химки» появилась вторая точка Porketteria ZIZO — ресторана быстрого питания от Уильяма Ламберти и Бруно Марино. Меню заведения осталось прежним, однако появилась новинка — вегетарианская поркетта. В основе меню — рецепт классической поркетты (это традиционное итальянское блюдо, которое готовят из годовалого поросенка весом до центнера).
Кто открыл
Porketteria ZIZO — совместный проект бренд-шефов Уильяма Ламберти и Бруно Марино. За кухню в ресторане отвечают именно они.
Цитаты из меню
Поркетта из свинины (50 и 100 г) — 99 и 199 рублей
Картофель со сливками — 99 рублей
Кальцоне с курицей — 150 рублей
Зизо с курицей — 230 рублей
Кускус — 170 рублей
Панна-котта фруктово-ягодная — 150 рублей
Печенье овсяное — 60 рублей
Ресторан «Казбек»
АДРЕС
ул. 1905 года, 2
ТЕЛЕФОН
+ 7 (495) 651–81–00
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 12:00 до 00:00
СРЕДНИЙ ЧЕК: 1 500 рублей
На Трехгорной мануфактуре открылся ресторан грузинской кухни «Казбек». Внутри заведения много дневного света, «состаренные» стены, резные деревянные ширмы, фактурные полы и встроенная в буфет дровяная печь, в которой выпекаются хачапури и хлеб. Помещение рассчитано на 112 гостей. Основной задачей ресторатор Андрей Деллос поставил себе повторить вкус домашней еды и передать «всю прелесть грузинских шумных семейных застолий».
Кто открыл
Заведение открыл ресторатор Андрей Деллос. Главный по кухне — молодой шеф-повар из Тбилиси Мамия Джоджуа.
А су-шефом ресторана стала его мама.
Цитаты из меню
Пхали свекольные листья — 390 рублей
Эларджи традиционный — 400 рублей
Хачапури по-аджарски — 440 рублей
Лобиани — 350 рублей
Хинкали «Калакури» свинина-говядина — 80 рублей
Чахохбили из курицы — 550 рублей
Десерт «Казбек» — 350 рублей
Ресторан «Электроугли»
АДРЕС
ул. Краснопролетарская, 16/2
ТЕЛЕФОН
+ 7 (495) 797–11–44
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 09:00 до 23:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
500 рублей
На Краснопролетарской улице открылась бургерная «Электроугли». В основе меню, как водится, бургеры. Их жарят на открытой кухне прямо в зале. Внутри — неброский интерьер и самообслуживание.
Кто открыл
ресторан принадлежит Сергею Лановскому, ранее известному по таким проектам, как Mary Jane, «Волна» и Teddy Bar. Главный по кухне заведения — шеф-повар Алексей Боровиков.
Цитаты из меню
Греческий салат — 180 рублей
Бургер «Электроугли» — 350 рублей
Бургер «Грин веган» — 280 рублей
Картофель фри — 150 рублей
Клафути с вишней — 180 рублей
Ресторан «Erwin.Река»
АДРЕС
наб. Тараса Шевченко, причал «Гостиница „Украина“»
ТЕЛЕФОН
+ 7 (985) 441–68–44
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 12:00 до 01:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
2 000 рублей
На набережной Тараса Шевченко открылся ресторан «Erwin.Река». Он расположился на яхте флотилии «Рэдиссон Ройал». Три раза в день яхта вместе с рестораном отправляется в плавание по Москве-реке. Внутри яхты все декорировано в морском стиле: светильники в виде осьминогов и морских звезд, диваны с обивкой цвета морской волны. Ресторан рассчитан на 144 посадочных места. Большая их часть, 114, — внизу, а меньшая, 30, — на втором этаже в каюте первого класса.
Кто открыл
Ресторан принадлежит Александру Раппопорту. Главный по кухне заведения — Алексей Рябов. В целом ресторан — уменьшенная копия флагмана «Erwin.РекаМореОкеан».
В последнем ассортимент больше, но в меню меньшего заведения сохранились икра и устрицы, крабы и раки, креветки из российских морей, а также коллекция региональных деликатесов, таких как байкальский омуль и сосьвинская сельдь.
Цитаты из меню
Уха «Ростовская» с судаком и белорыбицей — 580 рублей
Уха по-царски со стерлядкой — 1 100 рублей
Эрвин том-ям — 580 рублей
Антарктические лангустины на гриле — 860 рублей
Кулак камчатского краба с горчичным соусом — 1 800 рублей
Новости ресторанов
Шеф-повар на один день в баре Touché
В грядущую субботу, 22 октября, главным на кухне бара станет Вальтер Эль Нагар — шеф-повар первого в США итальянского поп-ап-ресторана Barbershop в Лос-Анджелесе. С 15:00 до 18:00 в Touché можно будет попробовать новые позиции в меню, в числе прочего — домашние спагетти с салом, черным перцем и сыром сулугуни (400 рублей), тушеную баранью шею с яичным желтком и лимонным соусом, сырными нитями в темпуре и жженым лимоном (500 рублей), лаваш, имеретинский сыр и оливковое масло (250 рублей) — авторскую интерпретацию грузинского хачапури. Также с 18:00 до 23:30 гости смогут заказать полноценный дегустационный сет из четырех блюд (2 700 рублей).
Адрес заведения: ул. Рочдельская, 15/22
Воскресный бранч в ресторане «Южане»
В это воскресенье, 23 октября, в ресторане «Южане» пройдет бранч «Большая жатва/большая жратва». На нем гостям предложат блюда из специального бранч-меню. Стоимость участия — 1 500 рублей с человека. Во время бранча, с 12:00 до 17:00, можно будет заказать томленую говяжью голень, кочанный салат с голубым сыром, борщ «Кубанский», кабачки со сметаной, а также плюшки, ватрушки и вино — по 250 рублей за бокал. По специальной цене можно будет заказать черноморские устрицы с соусом и черными гренками (3 штуки — 300 рублей) или морского ежа (1 штука — 300 рублей). Приятная деталь для тех, кто пойдет на бранч вместе с детьми: в ресторане в этот день будет действовать специальное детское меню, поесть по которому ребенок может бесплатно.
Адрес заведения: пр-т Академика Сахарова, 10
Новый шеф-повар в 15 Kitchen + Bar
На кухне бара — новый шеф-повар, аргентинец по имени Педро Стаурино Баргер, ранее известный по работе в ресторане Chila (в 2015 году — № 21, в 2016-м —
№ 35 в рейтинге Latin America’s 50 Best Restaurants). Педро утверждает, что многочисленные путешествия оказали существенное влияние на формирование его гастрономического стиля. Цвета, запахи и даже звуки — все это служит поводом для его кулинарного вдохновения.
Кроме того, шеф Стаурино считает, что внимание к простым продуктам заслуживает самых продвинутых и сложных техник. Из нового меню можно будет попробовать язык теленка с соусом из тунца и щучьей икрой (500 рублей), свекольные ньокки с кедровыми орешками и лаймом (650 рублей) или, например, флан dulce de leche с бананами и взбитыми сливками (450 рублей).
Адрес заведения: Пожарский пер., 15
Фестиваль тайской кухни
В понедельник, 17 октября, в паназиатском ресторане Аркадия Новикова Mr. Lee стартовал тайский гастрономический фестиваль. Фестиваль пройдет с 17 по 31 октября в восьми ресторанах Novikov Group: China Club, Mr. Lee, Novikov Restaurant & Bar, Shore House, Vodный. White Café, «Ветерок» и «Маркет». Гостям предложат блюдо современной тайской кухни от шеф-повара Ампорна Чоенг-Нгама.
Новое меню в Fumisawa Sushi
Шеф-повар Fumisawa Sushi Джун Кондо ввел в меню ресторана около 30 новинок. В разделе закусок появились сразу две позиции тартара: из желтохвоста для любителей рыбы и из говядины (1 600 рублей) для тех, кто предпочитает мясо.
На первое можно взять суп на рыбном бульоне с ассорти японских грибов, сезонными овощами и фалангой колючего краба (2 500 рублей).
В качестве основного блюда подойдут две гигантские креветки «Джамбо», начиненные соусом уни с икрой морского ежа и обжаренные на гриле под шапкой из пармезана и моцареллы (1 500 рублей), или курица, двое суток мариновавшаяся в соусе терияки с юдзу, а после приготовленная на мангале (750 рублей).
Адрес заведения: ул. Петровка, 5
фотографии: обложка, 5 – «Электроугли», 1 – Wang & Kim, 2 – «На чили», 3 – Porketteria ZIZO, 4 – «Казбек», 6 – «Erwin.Река»
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