По Покровке в пятницу, 21 октября, состоится открытие кафе «На чили». Точка станет третьей в Москве. Новое заведение — в отличие от места на корабле «Брюсов» и в универмаге «Цветной» — просторный полноценный бар с едой и открытой кухней.

В расширенном меню, помимо буррито и тако, есть салаты, супы, блюда на гриле и самые разные вариации на обеденную тему. За интерьер в новом «На чили» отвечает столярная мастерская «Дерево», а в оформлении стен были использованы работы дизайн-бюро «Щука».

Кто открыл

Заведение принадлежит Мите Крылову и Павлу Веникову. Основатели также ставят кухню и самостоятельно придумывают рецепты.

Цитаты из меню

Тако с обжаренной на гриле утиной грудке в чипотле с сальсой из свежего апельсина — 400 рублей

Тако с баклажаном на манер чили-кон-карне и фирменным сыром — 300 рублей

Буррито с курицей моле и ризотто на мексиканский манер — 350 рублей

Микс-салат с виноградом, помидором и киноа в заправке из кинзы и халапеньо — 320 рублей

Теплый салат с утиной грудкой и хурмой — 350 рублей