Ресторан Wang & Kim

АДРЕС
 ул. Тимура Фрунзе, 11

ТЕЛЕФОН
+ 7 (499) 130–81–71

ВРЕМЯ РАБОТЫ
 12:00–00:00

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СРЕДНИЙ ЧЕК
1 200 рублей

На улице Тимура Фрунзе открылся ресторан Wang & Kim.
В новом заведении акцент сделан не только на китайской, но и на корейской кухне — готовят строго национальные блюда. Внутри — 150 посадочных мест, диваны, три больших зала, сцена и красноватый полумрак. Здесь планируют регулярно проводить концерты и различные мероприятия.

Кто открыл

Ресторан принадлежит Станиславу Лисиченко, открывшему в свое время «Китайские новости». Кухней заведует шеф Денис Ким и бренд-шеф «Китайских новостей» Сергей Югай.

Цитаты из меню

Тайваньские маринованные огурцы — 310 рублей

Жареные пельмени «Готе» с ягненком — 490 рублей

Кальмары с доуфу и зеленым сельдереем — 610 рублей

Чапче (крахмальная лапша с овощами) — 450 рублей

Свинина «Ча-шао» — 220 рублей

Гонконгский лимонный пирог — 410 рублей

Кафе «На чили»

АДРЕС
ул. Покровка, 17/1

ВРЕМЯ РАБОТЫ
13:00–03:00

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СРЕДНИЙ ЧЕК
400–600 рублей

По Покровке в пятницу, 21 октября, состоится открытие кафе «На чили». Точка станет третьей в Москве. Новое заведение — в отличие от места на корабле «Брюсов» и в универмаге «Цветной» — просторный полноценный бар с едой и открытой кухней.

В расширенном меню, помимо буррито и тако, есть салаты, супы, блюда на гриле и самые разные вариации на обеденную тему. За интерьер в новом «На чили» отвечает столярная мастерская «Дерево», а в оформлении стен были использованы работы дизайн-бюро «Щука».

Кто открыл

Заведение принадлежит Мите Крылову и Павлу Веникову. Основатели также ставят кухню и самостоятельно придумывают рецепты.

Цитаты из меню

Тако с обжаренной на гриле утиной грудке в чипотле с сальсой из свежего апельсина — 400 рублей

Тако с баклажаном на манер чили-кон-карне и фирменным сыром — 300 рублей

Буррито с курицей моле и ризотто на мексиканский манер — 350 рублей

Микс-салат с виноградом, помидором и киноа в заправке из кинзы и халапеньо — 320 рублей

Теплый салат с утиной грудкой и хурмой — 350 рублей

Ресторан Porketteria ZIZO

АДРЕС
ул. Ленинградская, 5/39

ТЕЛЕФОН
+ 7 (495) 221–13–90

ВРЕМЯ РАБОТЫ
вс.-чт.: с 10:00 до 23:00, пт.-сб.: с 10:00 до 0:00

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СРЕДНИЙ ЧЕК
500 рублей

17 октября в «Мега Химки» появилась вторая точка Porketteria ZIZO — ресторана быстрого питания от Уильяма Ламберти и Бруно Марино. Меню заведения осталось прежним, однако появилась новинка — вегетарианская поркетта. В основе меню — рецепт классической поркетты (это традиционное итальянское блюдо, которое готовят из годовалого поросенка весом до центнера).

Кто открыл

Porketteria ZIZO — совместный проект бренд-шефов Уильяма Ламберти и Бруно Марино. За кухню в ресторане отвечают именно они.

Цитаты из меню

Поркетта из свинины (50 и 100 г) — 99 и 199 рублей

Картофель со сливками — 99 рублей

Кальцоне с курицей — 150 рублей

Зизо с курицей — 230 рублей

Кускус — 170 рублей

Панна-котта фруктово-ягодная — 150 рублей

Печенье овсяное — 60 рублей

Ресторан «Казбек»

АДРЕС
ул. 1905 года, 2

ТЕЛЕФОН
+ 7 (495) 651–81–00

ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 12:00 до 00:00

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СРЕДНИЙ ЧЕК: 1 500 рублей

На Трехгорной мануфактуре открылся ресторан грузинской кухни «Казбек». Внутри заведения много дневного света, «состаренные» стены, резные деревянные ширмы, фактурные полы и встроенная в буфет дровяная печь, в которой выпекаются хачапури и хлеб. Помещение рассчитано на 112 гостей. Основной задачей ресторатор Андрей Деллос поставил себе повторить вкус домашней еды и передать «всю прелесть грузинских шумных семейных застолий».

Кто открыл

Заведение открыл ресторатор Андрей Деллос. Главный по кухне — молодой шеф-повар из Тбилиси Мамия Джоджуа.
А су-шефом ресторана стала его мама.

Цитаты из меню

Пхали свекольные листья — 390 рублей

Эларджи традиционный — 400 рублей

Хачапури по-аджарски — 440 рублей

Лобиани — 350 рублей

Хинкали «Калакури» свинина-говядина — 80 рублей

Чахохбили из курицы — 550 рублей

Десерт «Казбек» — 350 рублей

Ресторан «Электроугли»

АДРЕС
ул. Краснопролетарская, 16/2

ТЕЛЕФОН
+ 7 (495) 797–11–44

ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 09:00 до 23:00

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СРЕДНИЙ ЧЕК
500 рублей

На Краснопролетарской улице открылась бургерная «Электроугли». В основе меню, как водится, бургеры. Их жарят на открытой кухне прямо в зале. Внутри — неброский интерьер и самообслуживание.

Кто открыл

ресторан принадлежит Сергею Лановскому, ранее известному по таким проектам, как Mary Jane, «Волна» и Teddy Bar. Главный по кухне заведения — шеф-повар Алексей Боровиков.

Цитаты из меню

Греческий салат — 180 рублей

Бургер «Электроугли» — 350 рублей

Бургер «Грин веган» — 280 рублей

Картофель фри — 150 рублей

Клафути с вишней — 180 рублей

Ресторан «Erwin.Река»

АДРЕС
наб. Тараса Шевченко, причал «Гостиница „Украина“»

ТЕЛЕФОН
+ 7 (985) 441–68–44

ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 12:00 до 01:00

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СРЕДНИЙ ЧЕК
2 000 рублей

На набережной Тараса Шевченко открылся ресторан «Erwin.Река». Он расположился на яхте флотилии «Рэдиссон Ройал». Три раза в день яхта вместе с рестораном отправляется в плавание по Москве-реке. Внутри яхты все декорировано в морском стиле: светильники в виде осьминогов и морских звезд, диваны с обивкой цвета морской волны. Ресторан рассчитан на 144 посадочных места. Большая их часть, 114, — внизу, а меньшая, 30, — на втором этаже в каюте первого класса.

Кто открыл

Ресторан принадлежит Александру Раппопорту. Главный по кухне заведения — Алексей Рябов. В целом ресторан — уменьшенная копия флагмана «Erwin.РекаМореОкеан».
В последнем ассортимент больше, но в меню меньшего заведения сохранились икра и устрицы, крабы и раки, креветки из российских морей, а также коллекция региональных деликатесов, таких как байкальский омуль и сосьвинская сельдь.

Цитаты из меню

Уха «Ростовская» с судаком и белорыбицей — 580 рублей

Уха по-царски со стерлядкой — 1 100 рублей

Эрвин том-ям — 580 рублей

Антарктические лангустины на гриле — 860 рублей

Кулак камчатского краба с горчичным соусом — 1 800 рублей

Новости ресторанов

Шеф-повар на один день в баре Touché

В грядущую субботу, 22 октября, главным на кухне бара станет Вальтер Эль Нагар — шеф-повар первого в США итальянского поп-ап-ресторана Barbershop в Лос-Анджелесе. С 15:00 до 18:00 в Touché можно будет попробовать новые позиции в меню, в числе прочего — домашние спагетти с салом, черным перцем и сыром сулугуни (400 рублей), тушеную баранью шею с яичным желтком и лимонным соусом, сырными нитями в темпуре и жженым лимоном (500 рублей), лаваш, имеретинский сыр и оливковое масло (250 рублей) — авторскую интерпретацию грузинского хачапури. Также с 18:00 до 23:30 гости смогут заказать полноценный дегустационный сет из четырех блюд (2 700 рублей).

Адрес заведения: ул. Рочдельская, 15/22

Воскресный бранч в ресторане «Южане»

В это воскресенье, 23 октября, в ресторане «Южане» пройдет бранч «Большая жатва/большая жратва». На нем гостям предложат блюда из специального бранч-меню. Стоимость участия — 1 500 рублей с человека. Во время бранча, с 12:00 до 17:00, можно будет заказать томленую говяжью голень, кочанный салат с голубым сыром, борщ «Кубанский», кабачки со сметаной, а также плюшки, ватрушки и вино — по 250 рублей за бокал. По специальной цене можно будет заказать черноморские устрицы с соусом и черными гренками (3 штуки — 300 рублей) или морского ежа (1 штука — 300 рублей). Приятная деталь для тех, кто пойдет на бранч вместе с детьми: в ресторане в этот день будет действовать специальное детское меню, поесть по которому ребенок может бесплатно.

Адрес заведения: пр-т Академика Сахарова, 10

Новый шеф-повар в 15 Kitchen + Bar

На кухне бара — новый шеф-повар, аргентинец по имени Педро Стаурино Баргер, ранее известный по работе в ресторане Chila (в 2015 году — № 21, в 2016-м —
№ 35 в рейтинге Latin America’s 50 Best Restaurants). Педро утверждает, что многочисленные путешествия оказали существенное влияние на формирование его гастрономического стиля. Цвета, запахи и даже звуки — все это служит поводом для его кулинарного вдохновения.

Кроме того, шеф Стаурино считает, что внимание к простым продуктам заслуживает самых продвинутых и сложных техник. Из нового меню можно будет попробовать язык теленка с соусом из тунца и щучьей икрой (500 рублей), свекольные ньокки с кедровыми орешками и лаймом (650 рублей) или, например, флан dulce de leche с бананами и взбитыми сливками (450 рублей).

Адрес заведения: Пожарский пер., 15

Фестиваль тайской кухни

В понедельник, 17 октября, в паназиатском ресторане Аркадия Новикова Mr. Lee стартовал тайский гастрономический фестиваль. Фестиваль пройдет с 17 по 31 октября в восьми ресторанах Novikov Group: China Club, Mr. Lee, Novikov Restaurant & Bar, Shore House, Vodный. White Café, «Ветерок» и «Маркет». Гостям предложат блюдо современной тайской кухни от шеф-повара Ампорна Чоенг-Нгама.

Новое меню в Fumisawa Sushi

Шеф-повар Fumisawa Sushi Джун Кондо ввел в меню ресторана около 30 новинок. В разделе закусок появились сразу две позиции тартара: из желтохвоста для любителей рыбы и из говядины (1 600 рублей) для тех, кто предпочитает мясо.
На первое можно взять суп на рыбном бульоне с ассорти японских грибов, сезонными овощами и фалангой колючего краба (2 500 рублей).

В качестве основного блюда подойдут две гигантские креветки «Джамбо», начиненные соусом уни с икрой морского ежа и обжаренные на гриле под шапкой из пармезана и моцареллы (1 500 рублей), или курица, двое суток мариновавшаяся в соусе терияки с юдзу, а после приготовленная на мангале (750 рублей).

Адрес заведения: ул. Петровка, 5

фотографии: обложка, 5 – «Электроугли», 1 – Wang & Kim, 2 – «На чили», 3 – Porketteria ZIZO, 4 – «Казбек», 6 – «Erwin.Река»