Открытия недели«Краснодар бистро», вторая кофейня Cofix и еще четыре новых заведения
Главные гастрономические события этой недели
Ресторан «Краснодар бистро»
АДРЕС
ул. Большая Дмитровка, 9, стр. 1
ТЕЛЕФОН
+7 (495) 692–62–95
СРЕДНИЙ ЧЕК
1 500 рублей
В Москве открылся новый, третий по счету проект Тахира Холикбердиева «Краснодар бистро». В меню собраны как мясные, так и рыбные блюда, а также большой выбор закусок. Помимо этого, получилась нетривиальная винная карта. Плюс ко всему владельцы завезли пиво от крафтовых краснодарских пивоварен. Ресторан разместился на двух этажах и рассчитан на не менее чем 80 гостей одновременно. По вечерам, как обещают владельцы, будет играть пианист, а летом заработает веранда.
Кто открыл
Ресторан принадлежит Тахиру Холикбердиеву, владельцу «Южан», «Скотины» и мясной лавки «Ребро Адама». За кухню в новом ресторане отвечает шеф-повар краснодарской «Скотины» Юлия Кравцова.
Цитаты из меню
Пирожок с почками и сладкой картошкой — 250 рублей
Хот-дог с двумя сосисками: нутрия и печень — 350 рублей
Суп из каштанов — 390 рублей
Цыпленок с пряной сливой — 490 рублей
Овсяный кисель с варенцом и цукатами — 350 рублей
Супная Pho Fighters
АДРЕС
ТЕЛЕФОН
+7 (916) 805–58–47
ВРЕМЯ РАБОТЫ
c 10:00 до 23:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
400–500 рублей
22 октября в тестовом режиме на Тверской улице заработал ресторан Pho Fighters. Как уточнили владельцы, главное в новом заведении — возможность быстро, сытно и недорого перекусить. Основное в меню — азиатский стрит-фуд, включая суп фо в нескольких вариантах и лапшу с топпингами. Супная занимает пространство немногим больше десяти квадратных метров.
Кто открыл
Заведение открыли Иван Бубнов-Петросян и Ольга Подстрешная, сестра основателя сети Burger Heroes Игоря Подстрешного.
Цитаты из меню
Лапша с говядиной — 230 рублей
Лапша с курицей карри — 230 рублей
Фо с говядиной — 230 рублей
Фо с курицей — 230 рублей
Фо с раковыми шейками — 330 рублей
Ресторан Kulinari
АДРЕС
Кутузовский пр-т, 57, ТРЦ «Океания»
ТЕЛЕФОН
+7 (495) 287–81–82
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 11:00 до 23:00
СРЕДНИЙ чек
1 000 рублей
На Кутузовском проспекте открылся ресторан с грузинской кухней Kulinari. Там гостям предлагают национальные грузинские блюда, специи к которым привозят исключительно из самой Грузии. В заведении постарались совместить кафе и кондитерскую-кулинарию, где можно взять уже готовые блюда.
Внутри ресторан поделен на два этажа в традициях «тбилисского дома». На первом этаже разместилась кухня, где готовят хозяева, а на втором находится балкон. Также на втором этаже планируют открыть небольшой зал с диванами, мягкими креслами и старинным пианино. Летом в кафе заработает большая веранда.
Кто открыл
Главный на кухне заведения — Бадри Лемонджава. Отличительная особенность заведения — под его началом работают только грузины. За хинкали отвечают бывший шеф-хинкальщик грузинского ресторанного холдинга MG Group Уча Гиоргберидзе и его сын Борис Гиоргберидзе. Также в их послужном списке ресторан «Оджахури».
Цитаты из меню
Сациви из курицы — 390 рублей
Цыцыла табака — 490 рублей
Чихиртма — 290 рублей
Хинкали с сыром — 50 рублей
Мчади — 130 рублей
Villa Sumosan
АДРЕС
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 12:00 до 00:00
ТЕЛЕФОН
+7 (495) 236–69–53
СРЕДНИЙ ЧЕК
2 500 рублей
На улице Бурденко открылся ресторан японской и средиземноморской кухни. Оформление заведения разработала Мария Жукова. Внутри элементы японского дизайна сочетаются с натуральным камнем, деревом и бетоном. Ресторан рассчитан на 112 гостей одновременно. Заведение условно поделено на несколько зон: на первом этаже находится открытый суши-бар, а на втором — открытая кухня с японским грилем робата. Ближе к лету планируется открытие веранды с японским садом.
Кто открыл
Заведение открыла команда Sumosan. Главным идейным вдохновителем нового места стал Бубкер Белкхит, бренд-шеф проектов Sumosan. За кухню в заведении отвечает московский шеф-повар Андрей Палесика. Барной картой заведует Владимир Колганов.
Цитаты из меню
Стейк из палтуса — 1 250 рублей
Краб камчатский — 990 рублей
Шаварма (фарш из говядины и баранины с соусом) — 990 рублей
Рыбный кебаб — 890 рублей
Креветки-попкорн — 690 рублей
Ресторан OVO by Carlo Cracco
АДРЕС
ТЕЛЕФОН
+7 (495) 287–05–15
ВРЕМЯ РАБОТЫ
пн.-пт.: 12.00–22.30, сб.: 18.00–22:30, вс. — выходной
СРЕДНИЙ ЧЕК
2 500+ рублей
В Lotte Hotel Moscow на втором этаже заработал ресторан OVO by Carlo Cracco. В основе концепции заведения — авторские блюда с акцентом на итальянской кухне от шеф-повара.
Кто открыл
В ресторане и на кухне главный по еде и концепции — бренд-шеф Карло Кракко, ведущий «Адской кухни» и обладатель двух звезд Michelin. Шеф-повар ресторана — Эмануэле Поллини.
Цитаты из меню
Ассорти сырых и маринованных морепродуктов — 2 850 рублей
Равиоли с домашним сыром, грибами и ароматическими травами — 1 800 рублей
Суп из топинамбура с петрушкой и копченым мягким сыром — 950 рублей
Хрустящая грудинка молодого поросенка, маринованная в темном пиве с листьями цикория и горькими травами — 2 100 рублей
Грунтовые овощи, приготовленные разными способами — 1 700 рублей
Кофейня Cofix
АДРЕС
Павелецкий вокзал (3-й подъезд)
В Москве появилась вторая точка израильской сети Cofix. На этот раз кофейня заняла место в здании Павелецкого вокзала. Стоимость любого блюда прежняя — 50 рублей. Всего в России в ближайшие пять лет планируется запустить тысячу кофеен — уже в 2017 году Cofix появится не только в Москве, но и в регионах.
Кто открыл
Заведение основано известным бизнесменом Ави Кацем. Первый Сofix открылся в Тель-Авиве в 2013 году. За первый год открылось 50 кофеен.
Цитаты из меню
Булгур с овощами — 50 рублей
Сэндвич с курицей — 50 рублей
Бутерброд с колбасой — 50 рублей
Сырники с джемом или сметаной — 50 рублей
Банановый капучино — 50 рублей
Новости ресторанов
Фестиваль хачапури-бургеров в «Вай Мэ!»
С 26 октября в ресторанах «Вай Мэ!» пройдет фестиваль хачапури-бургеров авторства Хатуны Колбаи и продлится до 26 ноября. На фестивале будут представлены пять оригинальных хачапури-бургеров с разными начинками: с ветчиной, с острым маринованным перцем, с запеченным яйцом, а также для вегетарианцев — с чечевичной котлетой и для любителей классики — с сыром сулугуни и свежим томатом. Стоить все бургеры будут по 160 рублей.
Адрес заведения: Мясницкая ул., 11
Новое меню в «Даблби»
В сети кофеен «Даблби» сезонное обновление. Теперь там можно будет заказать согревающие осенне-зимние напитки. Например, стоит попробовать «Шоколадный раф» с посыпкой из сушеной клюквы (350 рублей), «Кофейный чай» с нотами кумквата и лайма (350 рублей), «Латте шалфей» со сливочной карамелью (350 рублей) или, например, «Чай шарлотка» с добавлением ванили и грейпфрутового сока (350 рублей).
Адрес заведения: Милютинский пер., 3
Гастрономические ужины в ресторане «Ц.Д.Л.»
С ноября в ресторане «Ц.Д.Л.» начинается серия гастрономических ужинов под названием «Два поколения». В рамках ужинов президент Гильдии шеф-поваров России Александр Филин и его внук, шеф-повар ресторана Сергей Лобачев будут готовить для своих гостей сет из шести подач. В его основе — наглядная демонстрация особенностей гастрономических тенденций образца 2016 года и советского периода. Ужины будут проводится один-два раза в месяц по четвергам. Первый состоится 3 ноября, сбор гостей в 19:00, стоимость — 2 500 рублей. Сет включит в себя вяленую семгу с подкопченными блинами, голубцы с кремом из савойской капусты, замороженный пунш, киевскую котлету и сладкие шахматы.
Адрес заведения: ул. Поварская, 50/53
Перезапуск бара «Лисица»
Бар «Лисица» объявил о своем перезапуске — теперь, по словам владельцев, шумные вечеринки сменят уютные вечера у камина с авторскими коктейлями и блюдами из нового меню: особое внимание стоит обратить на стейки. Теперь ответственный за них и за всю кухню заведения — шеф-повар Сергей Федосеев. Посадочных мест стало вдвое больше, а новую мебель сделали специально на заказ из дуба. В залах также собраны антикварные столы и кресла, за которыми хозяева «Лисицы» ездили в Петербург.
Адрес заведения: Театральный пр., 3/3
фотографии: обложка – OVO by Carlo Cracco, 1 – «Краснодар бистро», 2 – Pho Fighters, 3 – Kulinari, 4 – Villa Sumosan, 5 – OVO by Carlo Cracco, 6 – cofix
КомментарииПодписаться