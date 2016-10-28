В Москве открылся новый, третий по счету проект Тахира Холикбердиева «Краснодар бистро». В меню собраны как мясные, так и рыбные блюда, а также большой выбор закусок. Помимо этого, получилась нетривиальная винная карта. Плюс ко всему владельцы завезли пиво от крафтовых краснодарских пивоварен. Ресторан разместился на двух этажах и рассчитан на не менее чем 80 гостей одновременно. По вечерам, как обещают владельцы, будет играть пианист, а летом заработает веранда.

Кто открыл

Ресторан принадлежит Тахиру Холикбердиеву, владельцу «Южан», «Скотины» и мясной лавки «Ребро Адама». За кухню в новом ресторане отвечает шеф-повар краснодарской «Скотины» Юлия Кравцова.

Цитаты из меню

Пирожок с почками и сладкой картошкой — 250 рублей

Хот-дог с двумя сосисками: нутрия и печень — 350 рублей

Суп из каштанов — 390 рублей

Цыпленок с пряной сливой — 490 рублей

Овсяный кисель с варенцом и цукатами — 350 рублей