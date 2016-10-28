Ресторан «Краснодар бистро»

АДРЕС

ул. Большая Дмитровка, 9, стр. 1

ТЕЛЕФОН

+7 (495) 692–62–95

СРЕДНИЙ ЧЕК

1 500 рублей

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В Москве открылся новый, третий по счету проект Тахира Холикбердиева «Краснодар бистро». В меню собраны как мясные, так и рыбные блюда, а также большой выбор закусок. Помимо этого, получилась нетривиальная винная карта. Плюс ко всему владельцы завезли пиво от крафтовых краснодарских пивоварен. Ресторан разместился на двух этажах и рассчитан на не менее чем 80 гостей одновременно. По вечерам, как обещают владельцы, будет играть пианист, а летом заработает веранда.

Кто открыл

Ресторан принадлежит Тахиру Холикбердиеву, владельцу «Южан», «Скотины» и мясной лавки «Ребро Адама». За кухню в новом ресторане отвечает шеф-повар краснодарской «Скотины» Юлия Кравцова.

Цитаты из меню

Пирожок с почками и сладкой картошкой — 250 рублей

Хот-дог с двумя сосисками: нутрия и печень — 350 рублей

Суп из каштанов — 390 рублей

Цыпленок с пряной сливой — 490 рублей

Овсяный кисель с варенцом и цукатами — 350 рублей

Супная Pho Fighters

АДРЕС

ул. Тверская, 27, стр. 2

ТЕЛЕФОН

+7 (916) 805–58–47

ВРЕМЯ РАБОТЫ

c 10:00 до 23:00

СРЕДНИЙ ЧЕК

400–500 рублей

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22 октября в тестовом режиме на Тверской улице заработал ресторан Pho Fighters. Как уточнили владельцы, главное в новом заведении — возможность быстро, сытно и недорого перекусить. Основное в меню — азиатский стрит-фуд, включая суп фо в нескольких вариантах и лапшу с топпингами. Супная занимает пространство немногим больше десяти квадратных метров.

Кто открыл

Заведение открыли Иван Бубнов-Петросян и Ольга Подстрешная, сестра основателя сети Burger Heroes Игоря Подстрешного.

Цитаты из меню

Лапша с говядиной — 230 рублей

Лапша с курицей карри — 230 рублей

Фо с говядиной — 230 рублей

Фо с курицей — 230 рублей

Фо с раковыми шейками — 330 рублей

Ресторан Kulinari

АДРЕС

Кутузовский пр-т, 57, ТРЦ «Океания»

ТЕЛЕФОН

+7 (495) 287–81–82

ВРЕМЯ РАБОТЫ

с 11:00 до 23:00

СРЕДНИЙ чек

1 000 рублей

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На Кутузовском проспекте открылся ресторан с грузинской кухней Kulinari. Там гостям предлагают национальные грузинские блюда, специи к которым привозят исключительно из самой Грузии. В заведении постарались совместить кафе и кондитерскую-кулинарию, где можно взять уже готовые блюда.

Внутри ресторан поделен на два этажа в традициях «тбилисского дома». На первом этаже разместилась кухня, где готовят хозяева, а на втором находится балкон. Также на втором этаже планируют открыть небольшой зал с диванами, мягкими креслами и старинным пианино. Летом в кафе заработает большая веранда.

Кто открыл

Главный на кухне заведения — Бадри Лемонджава. Отличительная особенность заведения — под его началом работают только грузины. За хинкали отвечают бывший шеф-хинкальщик грузинского ресторанного холдинга MG Group Уча Гиоргберидзе и его сын Борис Гиоргберидзе. Также в их послужном списке ресторан «Оджахури».

Цитаты из меню

Сациви из курицы — 390 рублей

Цыцыла табака — 490 рублей

Чихиртма — 290 рублей

Хинкали с сыром — 50 рублей

Мчади — 130 рублей

Villa Sumosan

АДРЕС

ул. Бурденко, 3

ВРЕМЯ РАБОТЫ

с 12:00 до 00:00

ТЕЛЕФОН

+7 (495) 236–69–53

СРЕДНИЙ ЧЕК

2 500 рублей

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На улице Бурденко открылся ресторан японской и средиземноморской кухни. Оформление заведения разработала Мария Жукова. Внутри элементы японского дизайна сочетаются с натуральным камнем, деревом и бетоном. Ресторан рассчитан на 112 гостей одновременно. Заведение условно поделено на несколько зон: на первом этаже находится открытый суши-бар, а на втором — открытая кухня с японским грилем робата. Ближе к лету планируется открытие веранды с японским садом.

Кто открыл

Заведение открыла команда Sumosan. Главным идейным вдохновителем нового места стал Бубкер Белкхит, бренд-шеф проектов Sumosan. За кухню в заведении отвечает московский шеф-повар Андрей Палесика. Барной картой заведует Владимир Колганов.

Цитаты из меню

Стейк из палтуса — 1 250 рублей

Краб камчатский — 990 рублей

Шаварма (фарш из говядины и баранины с соусом) — 990 рублей

Рыбный кебаб — 890 рублей

Креветки-попкорн — 690 рублей

Ресторан OVO by Carlo Cracco

АДРЕС

Новинский б-р, 8, стр. 2

ТЕЛЕФОН

+7 (495) 287–05–15

ВРЕМЯ РАБОТЫ

пн.-пт.: 12.00–22.30, сб.: 18.00–22:30, вс. — выходной

СРЕДНИЙ ЧЕК

2 500+ рублей

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В Lotte Hotel Moscow на втором этаже заработал ресторан OVO by Carlo Cracco. В основе концепции заведения — авторские блюда с акцентом на итальянской кухне от шеф-повара. 

Кто открыл

В ресторане и на кухне главный по еде и концепции — бренд-шеф Карло Кракко, ведущий «Адской кухни» и обладатель двух звезд Michelin. Шеф-повар ресторана — Эмануэле Поллини.

Цитаты из меню

Ассорти сырых и маринованных морепродуктов — 2 850 рублей

Равиоли с домашним сыром, грибами и ароматическими травами — 1 800 рублей

Суп из топинамбура с петрушкой и копченым мягким сыром — 950 рублей

Хрустящая грудинка молодого поросенка, маринованная в темном пиве с листьями цикория и горькими травами — 2 100 рублей

Грунтовые овощи, приготовленные разными способами — 1 700 рублей

Кофейня Cofix

АДРЕС

Павелецкий вокзал (3-й подъезд)

В Москве появилась вторая точка израильской сети Cofix. На этот раз кофейня заняла место в здании Павелецкого вокзала. Стоимость любого блюда прежняя — 50 рублей. Всего в России в ближайшие пять лет планируется запустить тысячу кофеен — уже в 2017 году Cofix появится не только в Москве, но и в регионах.

Кто открыл

Заведение основано известным бизнесменом Ави Кацем. Первый Сofix открылся в Тель-Авиве в 2013 году. За первый год открылось 50 кофеен.

Цитаты из меню

Булгур с овощами — 50 рублей

Сэндвич с курицей — 50 рублей

Бутерброд с колбасой — 50 рублей

Сырники с джемом или сметаной — 50 рублей

Банановый капучино — 50 рублей

Новости ресторанов

Фестиваль хачапури-бургеров в «Вай Мэ!»

С 26 октября в ресторанах «Вай Мэ!» пройдет фестиваль хачапури-бургеров авторства Хатуны Колбаи и продлится до 26 ноября. На фестивале будут представлены пять оригинальных хачапури-бургеров с разными начинками: с ветчиной, с острым маринованным перцем, с запеченным яйцом, а также для вегетарианцев — с чечевичной котлетой и для любителей классики — с сыром сулугуни и свежим томатом. Стоить все бургеры будут по 160 рублей.

Адрес заведения: Мясницкая ул., 11

Новое меню в «Даблби»

В сети кофеен «Даблби» сезонное обновление. Теперь там можно будет заказать согревающие осенне-зимние напитки. Например, стоит попробовать «Шоколадный раф» с посыпкой из сушеной клюквы (350 рублей), «Кофейный чай» с нотами кумквата и лайма (350 рублей), «Латте шалфей» со сливочной карамелью (350 рублей) или, например, «Чай шарлотка» с добавлением ванили и грейпфрутового сока (350 рублей).

Адрес заведения: Милютинский пер., 3

Гастрономические ужины в ресторане «Ц.Д.Л.»

С ноября в ресторане «Ц.Д.Л.» начинается серия гастрономических ужинов под названием «Два поколения». В рамках ужинов президент Гильдии шеф-поваров России Александр Филин и его внук, шеф-повар ресторана Сергей Лобачев будут готовить для своих гостей сет из шести подач. В его основе — наглядная демонстрация особенностей гастрономических тенденций образца 2016 года и советского периода. Ужины будут проводится один-два раза в месяц по четвергам. Первый состоится 3 ноября, сбор гостей в 19:00, стоимость — 2 500 рублей. Сет включит в себя вяленую семгу с подкопченными блинами, голубцы с кремом из савойской капусты, замороженный пунш, киевскую котлету и сладкие шахматы.

Адрес заведения: ул. Поварская, 50/53

Перезапуск бара «Лисица»

Бар «Лисица» объявил о своем перезапуске — теперь, по словам владельцев, шумные вечеринки сменят уютные вечера у камина с авторскими коктейлями и блюдами из нового меню: особое внимание стоит обратить на стейки. Теперь ответственный за них и за всю кухню заведения — шеф-повар Сергей Федосеев. Посадочных мест стало вдвое больше, а новую мебель сделали специально на заказ из дуба. В залах также собраны антикварные столы и кресла, за которыми хозяева «Лисицы» ездили в Петербург.

Адрес заведения: Театральный пр., 3/3

фотографии: обложка – OVO by Carlo Cracco, 1 – «Краснодар бистро», 2 – Pho Fighters, 3 – Kulinari, 4 – Villa Sumosan, 5 – OVO by Carlo Cracco, 6 – cofix