Бургерная Bear Burgers

АДРЕС
Преображенская пл., 12

ТЕЛЕФОН
+7 (985) 264–64–17

ВРЕМЯ РАБОТЫ 09:00–21:00

СРЕДНИЙ ЧЕК
450 рублей

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На Преображенской площади открылось новое место — бургерная Bear Burgers.
В меню их девять видов. По словам владельца, всю подготовку к открытию он провел сам, начиная с проработки меню, поиска поставщиков и заканчивая покраской грифельной краской стены под меню.

Кто открыл

Все идеи и рецепты принадлежат открывшему заведение Игорю Никулину. На кухне всем заправляет тоже он как шеф-повар, а помогает ему Лола Захидова.

Цитаты из меню

Бургер «Свит Рэд» — 350 рублей

Бургер «Сумасшедшая креветка» — 400 рублей

Чизбургер — 250 рублей

Картофель фри — 100 рублей

Dr Pepper — 100 рублей

Кофейня OneBucks Coffee

АДРЕС
ул. Автозаводская, 13/1

ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 08:00 до 21:00

СРЕДНИЙ ЧЕК
1 доллар по текущему курсу

На Автозаводской улице открылось новое заведение — первая кофейня сети OneBucks Coffee, где посетителям предлагают купить кофе за 1 доллар по текущему валютному курсу. Причем каждый день курс обновляется на бегущей строке под меню. Кофейня рассчитана на формат «кофе с собой», поэтому посадочных мест в заведении не предусмотрено.

Кто открыл

За кофе в заведении отвечает операционный директор сети OneBucks Coffee Игорь Емельянов.

Цитаты из меню

Эспрессо — 1 доллар

Капучино — 1 доллар за 250 миллилитров

Американо — 1 доллар за 250 миллилитров

Латте — 1 доллар за 250 миллилитров

Allfoods

АДРЕС
Пресненская наб., 8/3

ТЕЛЕФОН
+7 (495) 691–48–90

ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 09:00 до 22:00

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На Пресненской набережной, в бизнес-центре «Москва-Сити», открылся продуктовый магазин Allfoods «Овощи, фрукты и другие продукты». Allfoods находится на первом этаже башни «Город столиц» бизнес-центра. В продаже — свежие фрукты, овощи, ягоды, зелень, сухофрукты и крупы.

Помимо этого, здесь можно найти посуду, книги по кулинарии, товары для дома, бытовую химию, игрушки и подарки. Также в магазине варят кофе, делают смузи и выжимают соки. Овощи и фрукты стоят от 50 рублей за килограмм, ягоды — от 150 рублей, полуфабрикаты — от 200 рублей.

Кто открыл

совладелец магазина — Ginza Project. Первый магазин Allfoods работает в Спиридоньевском переулке, 10а.

Zest Coffee & Wine

АДРЕС
Ленинградское ш., 16а, стр. 4

ТЕЛЕФОН
+ 7 (495) 771–67–60

ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 10:00 до 23:00

СРЕДНИЙ ЧЕК
500 рублей

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В торговом центре «Метрополис» на втором этаже открылось заведение Zest Coffee & Wine. Главное в концепции заведения — объединение двух напитков, кофе и вина. Кофе варят из бразильской арабики и бленда арабики и робусты. В меню собраны как классические кофейные напитки, так и вариации на тему: например, здесь можно попробовать раф с лавандой, пионом и базиликом или кофе на песке. Вино в заведении — из Италии, Аргентины и Чили. Из еды много выпечки, а также сладких и несладких тартов.

Кто открыл

Автор винной карты — шеф-бармен холдинга «Тигрус», ресторанов Bar BQ Cafe и Osteria Mario Георгий Максимов. Главных же по кофе двое: Анастасия Сорока, которая отвечает за классический кофе, и Мария Хюппенен, ответственная за альтернативные виды. Тарты, паи и киши для заведения делает PiePoint, эклеры — «Эклерная Клер», а остальные десерты — «Шоколадное ателье».

Кофейня «Даблби»

АДРЕС
пр-т Мира, 26/1

ВРЕМЯ РАБОТЫ
пн.-пт.: 08:00–22:00, сб.-вс.: 10:00–22:00

СРЕДНИЙ ЧЕК
350 рублей

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В Аптекарском огороде открылась новая кофейня «Даблби». В кафе, помимо того что можно выпить кофе, предлагают приобрести кофе в зернах разных сортов, травяные чаи и аксессуары для приготовления кофе альтернативными способами. В будни с 08:00 до 11:00 в кофейне действует акция: черный кофе стоит 100 рублей, капучино — 150 рулей, флэт уайт — 200 рублей.

Кто открыл

Заведение открыла генеральный директор сети «Даблби» Анна Цфасман.

Цитаты из меню

Лавандовый раф — 350 рублей

Харио — 150 рублей

Ежевичный чай — 350 рублей

Круассан — 150 рублей

Рогалик с вишней — 150 рублей

Ресторан Hell’s Pizza

АДРЕС
ул. Маросейка, 8

ТЕЛЕФОН
+ 7 (916) 774–20–68

ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 11:00 до 00:00

СРЕДНИЙ ЧЕК
300–400 рублей

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В эту субботу, 5 ноября, на Маросейке открывается первая стационарная пиццерия Hell’s Pizza. Отличительная черта заведения — каждый вид пиццы, супа или напитка назван в честь музыкального исполнителя или группы. Классические «Пепперони» и «Маргарита» — это The Rolling Stones и Blondie, а визитной карточкой является Motörhead  — «Пепперони» на фирменном черном тесте. Есть и довольно экстравагантная пицца Bowie — с сочетанием карамелизированного лука, вымоченной в вине груши и маринованной индейки.

Кто открыл

сооснователь проекта — Елена Штец. Шеф-поваром проекта выступает Вика Боярская, в прошлом работавшая в Delicatessen, «БутерБро» и «Дарах природы».

Цитаты из меню

Пицца Blondie — 100 рублей (за кусок)

Пицца Nirvana — 135 рублей (за кусок)

RHCP chili con carne — 200 рублей (за кусок)

Облепиховый лимонад — 80 рублей (за кусок)

Копченый томатный сок с колбасками и сельдереем —
150 рублей (за кусок)

Ресторан Schneider

АДРЕС
Большой Путинковский пер., 5

ТЕЛЕФОН
+ 7(495) 699–22–28

ВРЕМЯ РАБОТЫ
12:00–00:00

СРЕДНИЙ ЧЕК
1 200–1 500 рублей

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Рядом с Пушкинской площадью, в Большом Путинковском переулке, открылся большой пивной ресторан Schneider. В основе концепции — традиционная немецкая кухня. 

Кто открыл

Заведение принадлежит Дмитрию Зотову и Сергею Крылову. Сергей разработал и винную карту. Кухня находится под руководством баварца Йозефа Наглера, который уже более 20 лет является шеф-поваром мюнхенского Schneider Weisse Bräuhaus. В московском «Шнайдере» кухней управляет шеф-повар Павел Кириллов.

Цитаты из меню

«Леберкезе», мясной хлеб с медовой горчицей —
380 рублей

Салат из свежих огурцов с домашним йогуртом и травами — 340 рублей

Запеченные мозговые косточки — 360 рублей

Пирог с ягненком — 320 рублей

Баварский яблочный пирог — 320 рублей

Новости ресторанов

Новое меню в Dewar's Powerhouse

Вместе с новым шеф-поваром Кимом Еруновым в ресторане появилось и новое меню. Теперь, благодаря новинкам вроде традиционного куриного супа «кокки-ликки» и классического десерта кранахан заведение превращается в полноценный гастробар. Появилось и меню с вегетарианскими блюдами. Например, теперь в Dewar's Powerhouse подают попкорн из мидий (250 рублей), рыбные наггетсы (350 рублей), шотландское яйцо с хумусом из батата (390 рублей) и бейгл с пастрами (450 рублей).

Адрес заведения: ул. Гончарная, 7/4 

Фестиваль в «Хлеб и вино»

С 19 октября во всех винных барах «Хлеб и вино» начался большой эногастрономический фестиваль — Mamma Italia. Шеф-повара Илья Пампуха и Алексей Мартынов приготовили подборку традиционных итальянских блюд. Можно заказать салат «Вителло тоннато» (600 рублей), брускетту «Капрезе» (400 рублей), спагетти «Карбонара» (500 рублей), спагетти «Помодоро» (400 рублей) и феттучини с лососем (500 рублей). Любители более плотных блюд наверняка оценят лазанью «Болоньезе» (400 рублей), а также запеченного осьминога (600 рублей), которого готовят с овощным соте в мешочке из пергамента.

Адрес заведения: ул. Маросейка, 15

Завтраки в ObedBufet

Теперь в будни с 08:00  до 11:30, а в выходные с 10:00 до 13:30 во всех четырех рестомаркетах сети можно позавтракать новыми кашами или же взять их с собой на работу в фирменных боксах. Среди них — сладкие каши (тыква с цедрой лимона, 148 рублей), шоколадная с бананом и изюмом (148 рублей), дыня с кокосовой стружкой (148 рублей) и сытные (курица с овощами на воке, 108 рублей), с беконом, кабачками и брусничным взваром (148 рублей), с фетой, шампиньонами и яйцом сувид (158 рублей).

Адрес заведения: Новый Арбат, 15

Бранчи в Bao + Bar

Теперь каждые выходные с 12:00 до 17:00 в Bao + Bar готовят бранчи. Меню небольшое и включает в себя пять позиций. В его основе — паровые булочки бао. В бранч-меню есть бао с классическим азиатским вкусом — омлет и копченый угорь, а есть авторская интерпретация под названием «Бао бенедикт» с тамбовской ветчиной или лососем на выбор. Затем в меню идет рисовая каша на кокосовом молоке и брянская говядина с мини-картофелем. В баре разливают пиво (16 кранов и 100 бутылок) и вино (12 позиций по бокалам и бутылкам).

Адрес заведения: ул. Садовая-Кудринская, 32/1

Бранч в Table

Теперь в Table на «Белорусской» есть меню бранчей выходного дня. С 10:00 до 16:00 в субботу и воскресенье в кафе можно заказать тост с авокадо (300 рублей), сэндвич с ростбифом, сыром, беконом и картофельным салатом (550 рублей), оладьи с муссом из хурмы (300 рублей), яйцо бенедикт на бриоши со шпинатом и лососем (400 рублей).

Адрес заведения: ул. Лесная, 45

фотографии: обложка, 7 – Schneider, 1 – Bear Burgers, 2 – OneBucks Coffee, 3 – Allfoods, 4 – Zest Coffee & Wine, 5 – Кофейня «Даблби», 6 – Hell’s Pizza