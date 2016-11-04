Открытия неделиHell's Pizza на Маросейке, кофе по доллару в OneBucks Coffee и Allfoods в «Москва-Сити»
Главные гастрономические события этой недели
Бургерная Bear Burgers
ТЕЛЕФОН
+7 (985) 264–64–17
ВРЕМЯ РАБОТЫ 09:00–21:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
450 рублей
На Преображенской площади открылось новое место — бургерная Bear Burgers.
В меню их девять видов. По словам владельца, всю подготовку к открытию он провел сам, начиная с проработки меню, поиска поставщиков и заканчивая покраской грифельной краской стены под меню.
Кто открыл
Все идеи и рецепты принадлежат открывшему заведение Игорю Никулину. На кухне всем заправляет тоже он как шеф-повар, а помогает ему Лола Захидова.
Цитаты из меню
Бургер «Свит Рэд» — 350 рублей
Бургер «Сумасшедшая креветка» — 400 рублей
Чизбургер — 250 рублей
Картофель фри — 100 рублей
Dr Pepper — 100 рублей
Кофейня OneBucks Coffee
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 08:00 до 21:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
1 доллар по текущему курсу
На Автозаводской улице открылось новое заведение — первая кофейня сети OneBucks Coffee, где посетителям предлагают купить кофе за 1 доллар по текущему валютному курсу. Причем каждый день курс обновляется на бегущей строке под меню. Кофейня рассчитана на формат «кофе с собой», поэтому посадочных мест в заведении не предусмотрено.
Кто открыл
За кофе в заведении отвечает операционный директор сети OneBucks Coffee Игорь Емельянов.
Цитаты из меню
Эспрессо — 1 доллар
Капучино — 1 доллар за 250 миллилитров
Американо — 1 доллар за 250 миллилитров
Латте — 1 доллар за 250 миллилитров
Allfoods
ТЕЛЕФОН
+7 (495) 691–48–90
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 09:00 до 22:00
На Пресненской набережной, в бизнес-центре «Москва-Сити», открылся продуктовый магазин Allfoods «Овощи, фрукты и другие продукты». Allfoods находится на первом этаже башни «Город столиц» бизнес-центра. В продаже — свежие фрукты, овощи, ягоды, зелень, сухофрукты и крупы.
Помимо этого, здесь можно найти посуду, книги по кулинарии, товары для дома, бытовую химию, игрушки и подарки. Также в магазине варят кофе, делают смузи и выжимают соки. Овощи и фрукты стоят от 50 рублей за килограмм, ягоды — от 150 рублей, полуфабрикаты — от 200 рублей.
Кто открыл
совладелец магазина — Ginza Project. Первый магазин Allfoods работает в Спиридоньевском переулке, 10а.
Zest Coffee & Wine
АДРЕС
Ленинградское ш., 16а, стр. 4
ТЕЛЕФОН
+ 7 (495) 771–67–60
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 10:00 до 23:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
500 рублей
В торговом центре «Метрополис» на втором этаже открылось заведение Zest Coffee & Wine. Главное в концепции заведения — объединение двух напитков, кофе и вина. Кофе варят из бразильской арабики и бленда арабики и робусты. В меню собраны как классические кофейные напитки, так и вариации на тему: например, здесь можно попробовать раф с лавандой, пионом и базиликом или кофе на песке. Вино в заведении — из Италии, Аргентины и Чили. Из еды много выпечки, а также сладких и несладких тартов.
Кто открыл
Автор винной карты — шеф-бармен холдинга «Тигрус», ресторанов Bar BQ Cafe и Osteria Mario Георгий Максимов. Главных же по кофе двое: Анастасия Сорока, которая отвечает за классический кофе, и Мария Хюппенен, ответственная за альтернативные виды. Тарты, паи и киши для заведения делает PiePoint, эклеры — «Эклерная Клер», а остальные десерты — «Шоколадное ателье».
Кофейня «Даблби»
АДРЕС
пр-т Мира, 26/1
ВРЕМЯ РАБОТЫ
пн.-пт.: 08:00–22:00, сб.-вс.: 10:00–22:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
350 рублей
В Аптекарском огороде открылась новая кофейня «Даблби». В кафе, помимо того что можно выпить кофе, предлагают приобрести кофе в зернах разных сортов, травяные чаи и аксессуары для приготовления кофе альтернативными способами. В будни с 08:00 до 11:00 в кофейне действует акция: черный кофе стоит 100 рублей, капучино — 150 рулей, флэт уайт — 200 рублей.
Кто открыл
Заведение открыла генеральный директор сети «Даблби» Анна Цфасман.
Цитаты из меню
Лавандовый раф — 350 рублей
Харио — 150 рублей
Ежевичный чай — 350 рублей
Круассан — 150 рублей
Рогалик с вишней — 150 рублей
Ресторан Hell’s Pizza
АДРЕС
ул. Маросейка, 8
ТЕЛЕФОН
+ 7 (916) 774–20–68
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 11:00 до 00:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
300–400 рублей
В эту субботу, 5 ноября, на Маросейке открывается первая стационарная пиццерия Hell’s Pizza. Отличительная черта заведения — каждый вид пиццы, супа или напитка назван в честь музыкального исполнителя или группы. Классические «Пепперони» и «Маргарита» — это The Rolling Stones и Blondie, а визитной карточкой является Motörhead — «Пепперони» на фирменном черном тесте. Есть и довольно экстравагантная пицца Bowie — с сочетанием карамелизированного лука, вымоченной в вине груши и маринованной индейки.
Кто открыл
сооснователь проекта — Елена Штец. Шеф-поваром проекта выступает Вика Боярская, в прошлом работавшая в Delicatessen, «БутерБро» и «Дарах природы».
Цитаты из меню
Пицца Blondie — 100 рублей (за кусок)
Пицца Nirvana — 135 рублей (за кусок)
RHCP chili con carne — 200 рублей (за кусок)
Облепиховый лимонад — 80 рублей (за кусок)
Копченый томатный сок с колбасками и сельдереем —
150 рублей (за кусок)
Ресторан Schneider
АДРЕС
Большой Путинковский пер., 5
ТЕЛЕФОН
+ 7(495) 699–22–28
ВРЕМЯ РАБОТЫ
12:00–00:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
1 200–1 500 рублей
Рядом с Пушкинской площадью, в Большом Путинковском переулке, открылся большой пивной ресторан Schneider. В основе концепции — традиционная немецкая кухня.
Кто открыл
Заведение принадлежит Дмитрию Зотову и Сергею Крылову. Сергей разработал и винную карту. Кухня находится под руководством баварца Йозефа Наглера, который уже более 20 лет является шеф-поваром мюнхенского Schneider Weisse Bräuhaus. В московском «Шнайдере» кухней управляет шеф-повар Павел Кириллов.
Цитаты из меню
«Леберкезе», мясной хлеб с медовой горчицей —
380 рублей
Салат из свежих огурцов с домашним йогуртом и травами — 340 рублей
Запеченные мозговые косточки — 360 рублей
Пирог с ягненком — 320 рублей
Баварский яблочный пирог — 320 рублей
Новости ресторанов
Новое меню в Dewar's Powerhouse
Вместе с новым шеф-поваром Кимом Еруновым в ресторане появилось и новое меню. Теперь, благодаря новинкам вроде традиционного куриного супа «кокки-ликки» и классического десерта кранахан заведение превращается в полноценный гастробар. Появилось и меню с вегетарианскими блюдами. Например, теперь в Dewar's Powerhouse подают попкорн из мидий (250 рублей), рыбные наггетсы (350 рублей), шотландское яйцо с хумусом из батата (390 рублей) и бейгл с пастрами (450 рублей).
Адрес заведения: ул. Гончарная, 7/4
Фестиваль в «Хлеб и вино»
С 19 октября во всех винных барах «Хлеб и вино» начался большой эногастрономический фестиваль — Mamma Italia. Шеф-повара Илья Пампуха и Алексей Мартынов приготовили подборку традиционных итальянских блюд. Можно заказать салат «Вителло тоннато» (600 рублей), брускетту «Капрезе» (400 рублей), спагетти «Карбонара» (500 рублей), спагетти «Помодоро» (400 рублей) и феттучини с лососем (500 рублей). Любители более плотных блюд наверняка оценят лазанью «Болоньезе» (400 рублей), а также запеченного осьминога (600 рублей), которого готовят с овощным соте в мешочке из пергамента.
Адрес заведения: ул. Маросейка, 15
Завтраки в ObedBufet
Теперь в будни с 08:00 до 11:30, а в выходные с 10:00 до 13:30 во всех четырех рестомаркетах сети можно позавтракать новыми кашами или же взять их с собой на работу в фирменных боксах. Среди них — сладкие каши (тыква с цедрой лимона, 148 рублей), шоколадная с бананом и изюмом (148 рублей), дыня с кокосовой стружкой (148 рублей) и сытные (курица с овощами на воке, 108 рублей), с беконом, кабачками и брусничным взваром (148 рублей), с фетой, шампиньонами и яйцом сувид (158 рублей).
Адрес заведения: Новый Арбат, 15
Бранчи в Bao + Bar
Теперь каждые выходные с 12:00 до 17:00 в Bao + Bar готовят бранчи. Меню небольшое и включает в себя пять позиций. В его основе — паровые булочки бао. В бранч-меню есть бао с классическим азиатским вкусом — омлет и копченый угорь, а есть авторская интерпретация под названием «Бао бенедикт» с тамбовской ветчиной или лососем на выбор. Затем в меню идет рисовая каша на кокосовом молоке и брянская говядина с мини-картофелем. В баре разливают пиво (16 кранов и 100 бутылок) и вино (12 позиций по бокалам и бутылкам).
Адрес заведения: ул. Садовая-Кудринская, 32/1
Бранч в Table
Теперь в Table на «Белорусской» есть меню бранчей выходного дня. С 10:00 до 16:00 в субботу и воскресенье в кафе можно заказать тост с авокадо (300 рублей), сэндвич с ростбифом, сыром, беконом и картофельным салатом (550 рублей), оладьи с муссом из хурмы (300 рублей), яйцо бенедикт на бриоши со шпинатом и лососем (400 рублей).
Адрес заведения: ул. Лесная, 45
фотографии: обложка, 7 – Schneider, 1 – Bear Burgers, 2 – OneBucks Coffee, 3 – Allfoods, 4 – Zest Coffee & Wine, 5 – Кофейня «Даблби», 6 – Hell’s Pizza
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