На Преображенской площади открылось новое место — бургерная Bear Burgers.

В меню их девять видов. По словам владельца, всю подготовку к открытию он провел сам, начиная с проработки меню, поиска поставщиков и заканчивая покраской грифельной краской стены под меню.

Кто открыл

Все идеи и рецепты принадлежат открывшему заведение Игорю Никулину. На кухне всем заправляет тоже он как шеф-повар, а помогает ему Лола Захидова.

Цитаты из меню

Бургер «Свит Рэд» — 350 рублей

Бургер «Сумасшедшая креветка» — 400 рублей

Чизбургер — 250 рублей

Картофель фри — 100 рублей

Dr Pepper — 100 рублей