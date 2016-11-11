На улице Льва Толстого открылась вторая точка сети Ramen House. Основатели заведения начинали с аренды окошка на «Маркете местной еды», после чего трансформировались в поп-ап-проект, задача которого — открыть точки сети со стритфудом по всему городу. Главное в меню лапшичной — супы рамен и суши-ритто. Внутри лапшичной — 38 посадочных мест.

Кто открыл

Заведение основал Дмитрий Носов — он же стал главным по кухне.

Цитаты из меню

Салат с креветками васаби — 350 рублей

Рамен со свининой — 280 рублей

Рамен с овощами — 280 рублей

Суши-ритто с курицей — 180 рублей

Суши-ритто овощи — 180 рублей