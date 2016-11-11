Открытия неделиШампанерия Sparkling Dog, вторая эклерная L'Eclair de Génie и еще 7 открытий
Главные гастрономические события недели
Ramen House
АДРЕс
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 10:00 до 23:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
500 рублей
На улице Льва Толстого открылась вторая точка сети Ramen House. Основатели заведения начинали с аренды окошка на «Маркете местной еды», после чего трансформировались в поп-ап-проект, задача которого — открыть точки сети со стритфудом по всему городу. Главное в меню лапшичной — супы рамен и суши-ритто. Внутри лапшичной — 38 посадочных мест.
Кто открыл
Заведение основал Дмитрий Носов — он же стал главным по кухне.
Цитаты из меню
Салат с креветками васаби — 350 рублей
Рамен со свининой — 280 рублей
Рамен с овощами — 280 рублей
Суши-ритто с курицей — 180 рублей
Суши-ритто овощи — 180 рублей
Шампанерия Sparkling Dog
АДРЕС
ТЕЛЕФОН
+ 7 (985) 696–91–08
ВРЕМЯ РАБОТЫ
понедельник — четверг: с 12:00 до 00:00;
пятница — суббота: с 12:00 до последнего посетителя;
воскресенье — с 12:00 до 22:00
СРЕДНИЙ СЧЕТ
700 рублей
На Покровке открылась шампанерия Sparkling Dog. Ранее бар располагался на дизайн-заводе «Флакон», но летом он покинул прежнее помещение. Концепция заведения сохранилась — здесь подают хот-доги и наливают игристое вино. Теперь шампанерия заняла старинный кирпичный особняк — памятник архитектуры. Места здесь действительно больше.
Кто открыл
Местом владеет телеведущий Иван Васильев вместе с Еленой Снежко и новым партнером Еленой Кох. Последняя раньше стажировалась в мюнхенском ресторане Karner с двумя звездами «Мишлен».
Цитаты из меню
Датский хот-дог — 150 рублей
Чикаго хот-дог — 250 рублей
Breakfast хот-дог — 350 рублей
Российское игристое шампанское — 600 рублей за бутылку
Французское шампанское — 8 тысяч рублей за бутылку
паб O’Donoghue’s
АДРЕС
ТЕЛЕФОН
+7 (499) 929–00–03
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 12:00 до 23:45
СРЕДНИЙ СЧЕТ
1 500 рублей
На Пятницкой улице открылось заведение от Pub Life Group (Lion's Head Pub, The Tipsy Pub, Tap & Barrel Pub, Punch & Judy Pub), названный в честь одного из старейших пабов Ирландии, O’Donoghue’s. Здесь предлагают более 25 сортов пива, а из закусок к нему можно заказать глазированные ребра кабана, сырные шарики с креветочным муссом и, например, фиш-энд-чипс. Фасад московского паба повторяет оформление дублинского O’Donoghue’s (для этого пришлось рушить стену и возводить вход заново), а всю мебель и детали интерьера привезли из Ирландии.
Кто открыл
Главный ответственный за кухню в московском O’Donoghue’s — Юрий Нечаев, известный по проектам «Винвуд» и «Дорогая, я перезвоню».
Цитаты из меню
Глазированные ребра кабана — 585 рублей
Бургер с бараниной — 525 рублей
Нежные свиные стейки с домашней икрой из баклажанов — 725 рублей
Филе сибаса с ореховым соусом — 775 рублей
Британские, бельгийские, чешские, голландские сорта пива — от 295 до 455 рублей (за 0,5 литра)
Corner Grill
АДРЕС
ТЕЛЕФОН
+ 7 (495) 268–09–99
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 11:00 до 00:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
1 000–1 200 рублей
На Алтуфьевском шоссе открылся мясной ресторан Corner Grill холдинга Iconfood. В основе меню — четыре раздела: мясной, рыбный, острый и здоровый. В интерьере заведения одинаково хорошо сочетаются дерево, кожа и металл. Всего в зале 120 посадочных мест. Помимо прочего, здесь подают вино, крафтовое пиво и приготовленные вручную десерты.
Кто открыл
ресторан принадлежит холдингу Iconfood, представленному в Москве сетью кафе UDC, бургер-баром Corner Burger и рестораном Black Market. Главный по кухне — Андрей Аронов. Меню Corner Grill разработали шеф-повара ресторанного холдинга Iconfood Павел Ларионов и Евгений Опенкин.
Цитаты из меню
Говяжьи щечки — 580 рублей
Фахитос с креветками — 670 рублей
Чили-чизбургер — 470 рублей
Брокколи на гриле — 200 рублей
Овощи вок — 360 рублей
гастробистро Black Code
АДРЕС
ТЕЛЕФОН
+7 (905) 520–67–60
ВРЕМЯ РАБОТЫ
ежедневно с 10:00 до 22:00
СРЕДНИЙ СЧЕТ
1 000 рублей
В пяти минутах ходьбы от «Новокузнецкой» открылось гастробистро Black Code. Заведение позиционирует себя как гастрономическую точку с «честной кухней» и по-домашнему вкусными авторскими блюдами. Совсем скоро планируется запуск меню завтраков, а также специального ланч-меню, которое будет действовать в будни с 12:00 до 16:00.
Кто открыл
Основатель проекта — 28-летний Михаил Шишлянников, он же разрабатывал для заведения меню.
Цитаты из меню
Домашние начос и гуакамоле — 320 рублей
Грудка с пюре и мятным соусом — 420 рублей
Лосось и молодая спаржа — 470 рублей
Бургер с бараниной — 390 рублей
Домашний шоколадный мусс — 220 рублей
кофейня Cofix
АДРЕС
ВРЕМЯ РАБОТЫ
c 08:00 до 22:00
СРЕДНИЙ СЧЕт
50 рублей
В торговом центре «Водный» заработало третье кафе Cofix. Кроме кофе и десерта, в кофейне также можно заказать суп дня, салаты, разнообразные сэндвичи и пиццу. Для тех, кто привык завтракать вне дома, в ассортименте заведения есть каша, сырники, нежные блинчики с джемом и свежевыжатый морковный сок. И все это, в соответствии с главной концепцией бренда, предлагается посетителям за 50 рублей.
Кто открыл
Основатель сети кофеен — Ави Кац, известный как владелец сети магазинов «Все по доллару» и несколькими другими компаниями.
Цитаты из меню
Салат «Оливье» — 50 рублей
Пицца «Салями» — 50 рублей
Бутерброд с колбасой — 50 рублей
L'Eclair de Génie
АДРЕС
Ленинградское шоссе, 16а, стр. 4
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 10:00 до 23:00
СРЕДНИЙ СЧЕТ
700 рублей
В торговом центре «Метрополис» открылась вторая по счету в Москве эклерная L'Eclair de Génie. Эклерная родом из Франции — концепция заведения была разработана именно там, в 2012 году, а в Москве первый корнер открылся в начале октября в универмаге «Цветной». В ассортименте новой эклерной — все осенние вкусы De Génie, включая самые популярные: фисташка-малина, пралине-миндаль, земляничный и карамельный. В том числе в продаже есть шоколад, паста и конфеты.
Кто открыл
Автор идеи — Кристоф Адам, бывший креативный директор дома Fauсhon. Кристоф Адам лично контролирует внешний вид эклеров, а также любит выпускать специальные серии.
Цитаты из меню
Эклер «Карамельный с солью» — 350 рублей
Эклер «Фисташка-малина» — 350 рублей
Эклер «Земляничный» — 350 рублей
Corner Café & Kitchen
АДРЕС
ТЕЛЕФОН
+7 (495) 544–30–57
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 12:00 до 23:00
СРЕДНИЙ СЧЕТ
800 рублей
На Композиторской улице открылся новый паназиатский ресторан Corner Café & Kitchen. Кухню ресторана владельцы определяют как casual fusion — гостей ждет короткое меню, в котором суп фо-бо соседствует с курицей терияки, японские пельмени гёдза — с тайским салатом, а эдамаме — со свининой шого-яки. Небольшой зал рассчитан на 40 посадочных мест. Эклектичный дизайн объединяет в себе элементы стиля модерн конца прошлого века и азиатские акценты.
Кто открыл
Совладельцем и шеф-поваром является Кобаяши Кацухико, ранее успевший поработать в ресторанах Франции со звездами «Мишлен», «Недальнем Востоке» Новикова и Madame Wong Зотова в Москве.
Цитаты из меню
Утиная грудка с соусом бальзамик с апельсином понзу — 380 рублей
Домашние японские пельмени гёдза с тигровыми креветками — 420 рублей
Тайский салат с рисовой лапшой и креветками — 320 рублей
Суп фо-бо с лапшой и говядиной — 380 рублей
Филе зубатки в бульоне умами — 520 рублей
Новости ресторанов
Новое меню в Dizengof99
В ресторане Dizengof99 сезонное обновление меню. Теперь ценители израильской кухни смогут попробовать два новых хумуса: с уткой — в азиатском стиле (390 рублей) и с обжаренной цветной капустой и грецким орехом (265 рублей). Также в меню появился большой и сытный фирменный салат Dizengof99 — с кускусом, папайей, фиником и йогуртом (490 рублей).
Раздел горячих блюд увеличился вдвое. Для начала зимы подойдет половинка цыпленка в томатно-абрикосовом соусе (585 рублей). Стоит заказать и треску с пюре из цветной капусты и соусом «Печеный лук» (460 рублей).
Адрес заведения: 1-й Гончарный пер., 4/2
Chicken Run по вечерам будет превращаться в ресторан
Теперь кафе самообслуживания по вечерам превращается в ресторан с официантами, а гостям приносят меню, в котором, кроме фермерской курицы, гостям предлагают перепелку, утку, цесарку и страуса — все это доступно для заказа с 18:00.
Адрес заведения: ул. Арбат, 1
Новое меню в Corner Burger
Шеф-повар заведения основательно пересмотрел меню и дополнил его новинками. Ззначительно расширилась линейка мясных блюд. Появились чак-стейк из лопаточной части мраморной говядины, постный фленк-стейк из пашины, стейк тибон на кости из поясничной и центральной части вырезки, медальоны из говядины и томленые говяжьи щечки с кускусом.
Любителям рыбы и морепродуктов придутся по вкусу тартар из тунца с гуакамоле, королевские креветки гриль или на льду, стейк из сочного тунца, кальмары гриль, осьминог с мини-картофелем, стейк из баррамунди с ризотто.
Адрес заведения: ул. Большая Грузинская, 76
Ночной гастрономический рынок The Singleton Night Market
11 ноября в Москве на одну ночь откроется The Singleton Night Market — необычный рынок, где, по словам организаторов, можно будет увидеть и попробовать все самое интересное, что есть сегодня в московской гастрономической жизни. За гастрономическую составляющую отвечают Владимир Чистяков (LavkaLavka на Петровке), Василий Зайцев (Chicha), Антон Ковальков (B.E.R.E.G. DISTRICT), Павел Дзюбло (Roni) и Сергей Душков (Les Artists).
Адрес проведения: ул. Усачева, 26
Фотографии: обложка, 5 – Black Code, 1 – Ramen House, 2 – Sparkling Dog, 3 – O’Donoghue’s, 4 – Corner Grill, 6 – Cofix, 7 – L'Eclair de Génie, 8 – Corner Café & Kitchen
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