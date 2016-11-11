Ramen House

АДРЕс

ул. Льва Толстого, 23/7

ВРЕМЯ РАБОТЫ

с 10:00 до 23:00

СРЕДНИЙ ЧЕК

500 рублей

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На улице Льва Толстого открылась вторая точка сети Ramen House. Основатели заведения начинали с аренды окошка на «Маркете местной еды», после чего трансформировались в поп-ап-проект, задача которого — открыть точки сети со стритфудом по всему городу. Главное в меню лапшичной — супы рамен и суши-ритто. Внутри лапшичной — 38 посадочных мест.

Кто открыл

Заведение основал Дмитрий Носов — он же стал главным по кухне.

Цитаты из меню

Салат с креветками васаби — 350 рублей

Рамен со свининой — 280 рублей

Рамен с овощами — 280 рублей

Суши-ритто с курицей — 180 рублей

Суши-ритто овощи — 180 рублей

Шампанерия Sparkling Dog

АДРЕС

ул. Покровка, 3/7

ТЕЛЕФОН

+ 7 (985) 696–91–08

ВРЕМЯ РАБОТЫ

понедельник — четверг: с 12:00 до 00:00;

пятница — суббота: с 12:00 до последнего посетителя;

воскресенье — с 12:00 до 22:00

СРЕДНИЙ СЧЕТ

700 рублей

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На Покровке открылась шампанерия Sparkling Dog. Ранее бар располагался на дизайн-заводе «Флакон», но летом он покинул прежнее помещение. Концепция заведения сохранилась — здесь подают хот-доги и наливают игристое вино. Теперь шампанерия заняла старинный кирпичный особняк — памятник архитектуры. Места здесь действительно больше.

Кто открыл

Местом владеет телеведущий Иван Васильев вместе с Еленой Снежко и новым партнером Еленой Кох. Последняя раньше стажировалась в мюнхенском ресторане Karner с двумя звездами «Мишлен».

Цитаты из меню

Датский хот-дог — 150 рублей

Чикаго хот-дог — 250 рублей

Breakfast хот-дог — 350 рублей

Российское игристое шампанское — 600 рублей за бутылку

Французское шампанское — 8 тысяч рублей за бутылку

паб O’Donoghue’s

АДРЕС

ул. Пятницкая, 29

ТЕЛЕФОН

+7 (499) 929–00–03

ВРЕМЯ РАБОТЫ

с 12:00 до 23:45

СРЕДНИЙ СЧЕТ

1 500 рублей

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На Пятницкой улице открылось заведение от Pub Life Group (Lion's Head Pub, The Tipsy Pub, Tap & Barrel Pub, Punch & Judy Pub), названный в честь одного из старейших пабов Ирландии, O’Donoghue’s. Здесь предлагают более 25 сортов пива, а из закусок к нему можно заказать глазированные ребра кабана, сырные шарики с креветочным муссом и, например, фиш-энд-чипс. Фасад московского паба повторяет оформление дублинского O’Donoghue’s (для этого пришлось рушить стену и возводить вход заново), а всю мебель и детали интерьера привезли из Ирландии.

Кто открыл

Главный ответственный за кухню в московском O’Donoghue’s — Юрий Нечаев, известный по проектам «Винвуд» и «Дорогая, я перезвоню».

Цитаты из меню

Глазированные ребра кабана — 585 рублей

Бургер с бараниной — 525 рублей

Нежные свиные стейки с домашней икрой из баклажанов — 725 рублей

Филе сибаса с ореховым соусом — 775 рублей

Британские, бельгийские, чешские, голландские сорта пива — от 295 до 455 рублей (за 0,5 литра)

Corner Grill

АДРЕС

Алтуфьевское шоссе, 16

ТЕЛЕФОН

+ 7 (495) 268–09–99

ВРЕМЯ РАБОТЫ

с 11:00 до 00:00

СРЕДНИЙ ЧЕК

1 000–1 200 рублей

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На Алтуфьевском шоссе открылся мясной ресторан Corner Grill холдинга Iconfood. В основе меню — четыре раздела: мясной, рыбный, острый и здоровый. В интерьере заведения одинаково хорошо сочетаются дерево, кожа и металл. Всего в зале 120 посадочных мест. Помимо прочего, здесь подают вино, крафтовое пиво и приготовленные вручную десерты.

Кто открыл

ресторан принадлежит холдингу Iconfood, представленному в Москве сетью кафе UDC, бургер-баром Corner Burger и рестораном Black Market. Главный по кухне — Андрей Аронов. Меню Corner Grill разработали шеф-повара ресторанного холдинга Iconfood Павел Ларионов и Евгений Опенкин.

Цитаты из меню

Говяжьи щечки — 580 рублей

Фахитос с креветками — 670 рублей

Чили-чизбургер — 470 рублей

Брокколи на гриле  — 200 рублей

Овощи вок — 360 рублей

гастробистро Black Code

АДРЕС

ул. Садовническая, 42/1

ТЕЛЕФОН

+7 (905) 520–67–60

ВРЕМЯ РАБОТЫ

ежедневно с 10:00 до 22:00

СРЕДНИЙ СЧЕТ

1 000 рублей

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В пяти минутах ходьбы от «Новокузнецкой» открылось гастробистро Black Code. Заведение позиционирует себя как гастрономическую точку с «честной кухней» и по-домашнему вкусными авторскими блюдами. Совсем скоро планируется запуск меню завтраков, а также специального ланч-меню, которое будет действовать в будни с 12:00 до 16:00.

Кто открыл

Основатель проекта — 28-летний Михаил Шишлянников, он же разрабатывал для заведения меню.

Цитаты из меню

Домашние начос и гуакамоле — 320 рублей

Грудка с пюре и мятным соусом — 420 рублей

Лосось и молодая спаржа — 470 рублей

Бургер с бараниной — 390 рублей

Домашний шоколадный мусс — 220 рублей

кофейня Cofix

АДРЕС

Головинское шоссе, 5/1

ВРЕМЯ РАБОТЫ

c 08:00 до 22:00

СРЕДНИЙ СЧЕт

50 рублей

В торговом центре «Водный» заработало третье кафе Cofix. Кроме кофе и десерта, в кофейне также можно заказать суп дня, салаты, разнообразные сэндвичи и пиццу. Для тех, кто привык завтракать вне дома, в ассортименте заведения есть каша, сырники, нежные блинчики с джемом и свежевыжатый морковный сок. И все это, в соответствии с главной концепцией бренда, предлагается посетителям за 50 рублей.

Кто открыл

Основатель сети кофеен — Ави Кац, известный как владелец сети магазинов «Все по доллару» и несколькими другими компаниями.

Цитаты из меню

Салат «Оливье» — 50 рублей

Пицца «Салями» — 50 рублей

Бутерброд с колбасой — 50 рублей

L'Eclair de Génie

АДРЕС

Ленинградское шоссе, 16а, стр. 4

ВРЕМЯ РАБОТЫ

с 10:00 до 23:00

СРЕДНИЙ СЧЕТ

700 рублей

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В торговом центре «Метрополис» открылась вторая по счету в Москве эклерная L'Eclair de Génie. Эклерная родом из Франции — концепция заведения была разработана именно там, в 2012 году, а в Москве первый корнер открылся в начале октября в универмаге «Цветной». В ассортименте новой эклерной — все осенние вкусы De Génie, включая самые популярные: фисташка-малина, пралине-миндаль, земляничный и карамельный. В том числе в продаже есть шоколад, паста и конфеты.

Кто открыл

Автор идеи — Кристоф Адам, бывший креативный директор дома Fauсhon. Кристоф Адам лично контролирует внешний вид эклеров, а также любит выпускать специальные серии.

Цитаты из меню

Эклер «Карамельный с солью» — 350 рублей

Эклер «Фисташка-малина» — 350 рублей

Эклер «Земляничный» — 350 рублей

Corner Café & Kitchen

АДРЕС

ул. Композиторская, 17

ТЕЛЕФОН

+7 (495) 544–30–57

ВРЕМЯ РАБОТЫ

с 12:00 до 23:00

СРЕДНИЙ СЧЕТ

800 рублей

 FACEBOOK

На Композиторской улице открылся новый паназиатский ресторан Corner Café & Kitchen. Кухню ресторана владельцы определяют как casual fusion — гостей ждет короткое меню, в котором суп фо-бо соседствует с курицей терияки, японские пельмени гёдза — с тайским салатом, а эдамаме — со свининой шого-яки. Небольшой зал рассчитан на 40 посадочных мест. Эклектичный дизайн объединяет в себе элементы стиля модерн конца прошлого века и азиатские акценты.

Кто открыл

Совладельцем и шеф-поваром является Кобаяши Кацухико, ранее успевший поработать в ресторанах Франции со звездами «Мишлен», «Недальнем Востоке» Новикова и Madame Wong Зотова в Москве.

Цитаты из меню

Утиная грудка с соусом бальзамик с апельсином понзу — 380 рублей

Домашние японские пельмени гёдза с тигровыми креветками — 420 рублей

Тайский салат с рисовой лапшой и креветками — 320 рублей

Суп фо-бо с лапшой и говядиной — 380 рублей

Филе зубатки в бульоне умами — 520 рублей

Новости ресторанов

Новое меню в Dizengof99

В ресторане Dizengof99 сезонное обновление меню. Теперь ценители израильской кухни смогут попробовать два новых хумуса: с уткой — в азиатском стиле (390 рублей) и с обжаренной цветной капустой и грецким орехом (265 рублей). Также в меню появился большой и сытный фирменный салат Dizengof99 — с кускусом, папайей, фиником и йогуртом (490 рублей).

Раздел горячих блюд увеличился вдвое. Для начала зимы подойдет половинка цыпленка в томатно-абрикосовом соусе (585 рублей). Стоит заказать и треску с пюре из цветной капусты и соусом «Печеный лук» (460 рублей).

Адрес заведения: 1-й Гончарный пер., 4/2

Chicken Run по вечерам будет превращаться в ресторан 

Теперь кафе самообслуживания по вечерам превращается в ресторан с официантами, а гостям приносят меню, в котором, кроме фермерской курицы, гостям предлагают перепелку, утку, цесарку и страуса — все это доступно для заказа с 18:00.

Адрес заведения: ул. Арбат, 1

Новое меню в Corner Burger

Шеф-повар заведения основательно пересмотрел меню и дополнил его новинками. Ззначительно расширилась линейка мясных блюд. Появились чак-стейк из лопаточной части мраморной говядины, постный фленк-стейк из пашины, стейк тибон на кости из поясничной и центральной части вырезки, медальоны из говядины и томленые говяжьи щечки с кускусом.

Любителям рыбы и морепродуктов придутся по вкусу тартар из тунца с гуакамоле, королевские креветки гриль или на льду, стейк из сочного тунца, кальмары гриль, осьминог с мини-картофелем, стейк из баррамунди с ризотто.

Адрес заведения: ул. Большая Грузинская, 76

Ночной гастрономический рынок The Singleton Night Market

11 ноября в Москве на одну ночь откроется The Singleton Night Market — необычный рынок, где, по словам организаторов, можно будет увидеть и попробовать все самое интересное, что есть сегодня в московской гастрономической жизни. За гастрономическую составляющую отвечают Владимир Чистяков (LavkaLavka на Петровке), Василий Зайцев (Chicha), Антон Ковальков (B.E.R.E.G. DISTRICT), Павел Дзюбло (Roni) и Сергей Душков (Les Artists).

Адрес проведения: ул. Усачева, 26

Фотографии: обложка, 5 – Black Code, 1 – Ramen House, 2 – Sparkling Dog, 3 – O’Donoghue’s, 4 – Corner Grill, 6 – Cofix, 7 – L'Eclair de Génie, 8 – Corner Café & Kitchen