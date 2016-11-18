Новости ресторанов

Ланчи и доставка в Bao + Bar

Теперь в Bao + Bar по будням готовят ланчи и ежедневно осуществляют доставку блюд из основного меню. Пока что владельцы начали с доставки по району, но уже в ближайшее время запустится и доставка по городу. Заказ можно сделать по телефону +7 (499) 347–30–01 или через официальную страницу в фейсбуке.

Плюс ко всему бренд-шеф и совладелец проекта Тимур Абузяров составил специальное ланч-меню. На бизнес-ланч предлагают бао, подборка которых меняется раз в неделю, а также закуски и супы. Например, закуска, бао и рамен обойдутся гостю в 450 рублей. Предложение действует по будням с 12:00 до 16:00.

Адрес заведения: ул. Садовая-Кудринская, 32/1

Новое меню в Mr. Lee

Ресторан паназиатской кухни Mr. Lee подготовил новое сезонное предложение — блюда на гриле, от классических стейков до камчатского краба. Так, теперь там можно заказать говяжью вырезку (2 500 рублей), каре ягненка (1 700 рублей) с гарниром из запеченных на гриле баклажанов, помидоров и чеснока или, например, дораду (1 900 рублей), большие королевские креветки (1 500 рублей за 100 граммов), а также фаланги камчатского краба (1 500 рублей за 100 граммов).

Адрес заведения: ул. Кузнецкий Мост, 7

Бранчи в «Героях»

В баре «Герои» теперь предлагают бранчи по выходным — с 14:00 до 18:00. В это время можно попробовать блюда разных регионов мира. Стоит начать с французского тоста с бананами в соленой карамели (310 рублей) или теплого бейгла с риетом из макрели и сливочным сыром (420 рублей). Продолжить бранч можно тартином с лососем, омлетом и итальянской страчателлой (480 рублей) либо картофельным салатом с испанской чоризо и яйцом пашот (400 рублей). Есть похмельный бургер с говядиной и глазуньей (550 рублей) и стейк-сэндвич с острым чеддером и пивной горчицей (650 рублей). Любителям вегетарианской кухни предложат соленые сырники с восточным свекольным хумусом (320 рублей).

Адрес заведения: ул. Трубная, 23/2