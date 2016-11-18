Ресторан Lucky Souvlaki

АДРЕС

ул. Крымский Вал, 9

ВРЕМЯ РАБОТЫ

с 10:00 до 23:00

СРЕДНИЙ ЧЕК

600 рублей

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На катке в парке Горького открылось стрит-кафе Lucky Souvlaki. В концепции заведения — греческая кухня. Так, в зимний период из короткого меню можно заказать три вида греческих пит с разными начинками: есть пита с куриным шашлыком сувлаки, пита с сыром халуми и пита с печеными баклажанами по-гречески. Lucky Souvlaki расположилось в домике на подиуме фуд-корта катка на центральной аллее.

Кто открыл

Основатели проекта — Сергей и Евгения Доронины.

Цитаты из меню

Пита с куриным шашлыком сувлаки и сыром фета — 250 рублей

Пита с сыром халуми на гриле — 350 рублей

Лепешка на гриле с баклажанами по-гречески — 350 рублей

Горячий шоколад — 190 рублей

Глинтвейн — 200 рублей

Ресторан True Cost Live

АДРЕС

Тверской б-р, 24

ВРЕМЯ РАБОТЫ

с 12:00 до 00:00,

в пятницу и субботу — с 12:00 до 06:00  

СРЕДНИЙ ЧЕК

1 000 рублей

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На Тверском бульваре открылся ресторан True Cost Live. Он стал вторым проектом True Cost. Как и в первом месте, здесь можно заказать блюда по себестоимости. Идея True Cost заключается в том, что гости просто платят за вход, а потом получают все блюда и напитки по себестоимости. Например, цена за вход в будние дни с 12:00 до 16:00 составляет 150 рублей. В остальное время стоимость — 500 рублей. В меню заведения можно найти морепродукты на гриле, стейки, а также гороховый крем-суп с копченостями, цыпленка терияки.

Кто открыл

Как и в первом заведении True Cost, за кухню отвечает шеф-повар Артем Миненков. Главный ответственный за коктейли — Юрий Прохоренко, ученик Александра Кана. Авторами идеи стали владелец баров Motel и Rolling Stone Александр Соркин, Илиодор Марач и Александр Кан, занимающиеся проектами «Никуда  не едем», «Квартира», «Прожектор», K-Town.

Цитаты из меню

Салат с лососем и свекольным мармеладом — 192,78 рубля

Теплый салат из говядины — 137,28 рубля

Деревенский салат с печеным картофелем — 47,10 рубля

Цыпленок терияки с мини-картофелем — 173,26 рубля

Корейка барашка с овощами — 350,05 рубля

Новости ресторанов

Ланчи и доставка в Bao + Bar

Теперь в Bao + Bar по будням готовят ланчи и ежедневно осуществляют доставку блюд из основного меню. Пока что владельцы начали с доставки по району, но уже в ближайшее время запустится и доставка по городу. Заказ можно сделать по телефону +7 (499) 347–30–01 или через официальную страницу в фейсбуке.

Плюс ко всему бренд-шеф и совладелец проекта Тимур Абузяров составил специальное ланч-меню. На бизнес-ланч предлагают бао, подборка которых меняется раз в неделю, а также закуски и супы. Например, закуска, бао и рамен обойдутся гостю в 450 рублей. Предложение действует по будням с 12:00 до 16:00.

Адрес заведения: ул. Садовая-Кудринская, 32/1

Новое меню в Mr. Lee

Ресторан паназиатской кухни Mr. Lee подготовил новое сезонное предложение — блюда на гриле, от классических стейков до камчатского краба. Так, теперь там можно заказать говяжью вырезку (2 500 рублей), каре ягненка (1 700 рублей) с гарниром из запеченных на гриле баклажанов, помидоров и чеснока или, например, дораду (1 900 рублей), большие королевские креветки (1 500 рублей за 100 граммов), а также фаланги камчатского краба (1 500 рублей за 100 граммов).

Адрес заведения: ул. Кузнецкий Мост, 7 

Бранчи в «Героях»

В баре «Герои» теперь предлагают бранчи по выходным — с 14:00 до 18:00. В это время можно попробовать блюда разных регионов мира. Стоит начать с французского тоста с бананами в соленой карамели (310 рублей) или теплого бейгла с риетом из макрели и сливочным сыром (420 рублей). Продолжить бранч можно тартином с лососем, омлетом и  итальянской страчателлой (480 рублей) либо картофельным салатом с испанской чоризо и яйцом пашот (400 рублей). Есть похмельный бургер с говядиной и глазуньей (550 рублей) и стейк-сэндвич с острым чеддером и пивной горчицей (650 рублей). Любителям вегетарианской кухни предложат соленые сырники с восточным свекольным хумусом (320 рублей).

Адрес заведения: ул. Трубная, 23/2

Изображения: обложка – Bao + Bar, 1 – Lucky Souvlaki, 2 – True Cost Live