Рядом со станцией метро «Бауманская» открылось вегетарианское кафе IWANT Cafe. Оно расположилось в историческом подвале XVI века. Здесь есть зеленый газон, а на стенах — граффити. Внутри заведения 15 посадочных мест. В основе меню — салаты, супы и роллы, а также фреши и смузи. Главная задача кафе, по словам владельцев, — делать вкусную и полезную вегетарианскую еду, которую можно взять с собой.

Кто открыл

Главный ответственный за кухню — Екатерина Петина, которая ведет кулинарный блог и владеет кейтеринговой компанией здорового питания. Владельцем заведения является Яков Радченко.

Цитаты из меню

Сыроедческий торт тирамису — 330 рублей

Ролл с хумусом, авокадо и томатами — 250 рублей

Тыквенный суп на кокосовом молоке — 200 рублей

Салат из свеклы с козьим сыром — 180 рублей