Открытия неделиВегетарианское кафе, очередной гастропаб и ханойский стрит-фуд
Главные гастрономические события недели
Ресторан IWANT Cafe
АДРЕС
Елоховский пр-д, 1/2
ТЕЛЕФОН
+7 (495) 748–87–79
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 12:00 до 21:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
500 рублей
Рядом со станцией метро «Бауманская» открылось вегетарианское кафе IWANT Cafe. Оно расположилось в историческом подвале XVI века. Здесь есть зеленый газон, а на стенах — граффити. Внутри заведения 15 посадочных мест. В основе меню — салаты, супы и роллы, а также фреши и смузи. Главная задача кафе, по словам владельцев, — делать вкусную и полезную вегетарианскую еду, которую можно взять с собой.
Кто открыл
Главный ответственный за кухню — Екатерина Петина, которая ведет кулинарный блог и владеет кейтеринговой компанией здорового питания. Владельцем заведения является Яков Радченко.
Цитаты из меню
Сыроедческий торт тирамису — 330 рублей
Ролл с хумусом, авокадо и томатами — 250 рублей
Тыквенный суп на кокосовом молоке — 200 рублей
Салат из свеклы с козьим сыром — 180 рублей
Rocky’s Kitchen and Bar
АДРЕС
Кудринская пл., 1
ТЕЛЕФОН
+7 (495) 692–14–20
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 12:00 до 23:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
1 500 рублей
В высотке на «Баррикадной» открылся гастрономический паб с авторской кухней Rocky’s Kitchen and Bar. Пространство внутри гастропаба разделено на две части: слева от входа небольшой зал с открытой кухней, зал справа от входа существенно больше — с баром и диджейским пультом. В ресторане 100 посадочных мест. Основное меню гастропаба составляют различные закуски, несколько супов и горячие блюда.
Кто открыл
За гастрономическую составляющую кухни отвечает шеф-повар ресторана Виталий Мильков. Шеф-бармен заведения — Алиса Девиль.
Цитаты из меню
Барабулька кимчи — 480 рублей
Смородиновое севиче из сибаса — 565 рублей
Суп фо-бо — 330 рублей
Ягненок конфи с карамелизированным луком —
675 рублей
Куриный стир-фрай с арахисом — 370 рублей
Pho Bo
АДРЕС Ленинградское ш.,16а/4
ТЕЛЕФОН
+7 (968) 647–36–18
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 10:00 до 23:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
400 рублей
В торговом центре «Метрополис» открылось пятое по счету кафе с вьетнамской кухней Pho Bo. В заведении — 38 посадочных мест. Внутри — открытая кухня. Художники, оформлявшие помещение, Стас Корея и Оксана Тропина, отталкивались от стилистики азиатской мультипликации и стрит-арт-культуры.
Кто открыл
Основатель сети — Нгуен Чи Зунг, ранее запустивший «ВьетКафе».
Цитаты из меню
Фо-бо — 310 рублей
Фо-шот-ванг — 320 рублей
Том-ям — 330 рублей
Фо-чон — 320 рублей
Новости ресторанов
Art party в Ribambelle
27 ноября в обоих клубах-ресторанах Ribambelle пройдет специальная вечеринка Art Party. В программе — анимация, творческие развлечения, шоу и мастер-классы по живописи. Дети попрактикуются в публичном выступлении и смогут посетить художественную выставку. Время проведения: с 15:00 до 17:30, а рекомендуемый возраст детей — от пяти до десяти лет.
Адреса заведений: Кутузовский пр-т, 48; Ботанический пер., 5.
Обновление меню в ресторане «Ц.Д.Л.»
В ресторане «Ц.Д.Л.» обновилось меню. К наступающему холодному сезону бренд-шеф Александр Филин и шеф-повар Сергей Лобачёв решили сделать акцент на плотных супах, мясных блюдах и дичи. Сейчас в ресторане можно будет заказать дальневосточный салат с крабом и щучьей икрой (900 рублей), вяленую оленину с мини-картофелем и пряностями (600 рублей), пельмени с раковыми шейками под соусом биск (600 рублей) или, например, сахалинский деликатесный суп (550 рублей). Изменилась и десертная карта: из 14 представленных десертов — семь новых. Стоит попробовать десерт «от Анны Павловой» (350 рублей), медовик (350 рублей), «Золотой слиток» (450 рублей) или маковый торт (350 рублей).
Адрес заведения: Поварская ул., 50/53
фотографии: обложка – ЦДЛ, 1 – IWANT Cafe, 2 – Rocky’s Kitchen and Bar, 3 – Pho Bo
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