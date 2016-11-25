Ресторан IWANT Cafe

АДРЕС
Елоховский пр-д, 1/2

ТЕЛЕФОН
+7 (495) 748–87–79

ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 12:00 до 21:00

СРЕДНИЙ ЧЕК
500 рублей

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Рядом со станцией метро «Бауманская» открылось вегетарианское кафе IWANT Cafe. Оно расположилось в историческом подвале XVI века. Здесь есть зеленый газон, а на стенах — граффити. Внутри заведения 15 посадочных мест. В основе меню — салаты, супы и роллы, а также фреши и смузи. Главная задача кафе, по словам владельцев, — делать вкусную и полезную вегетарианскую еду, которую можно взять с собой.

Кто открыл

Главный ответственный за кухню — Екатерина Петина, которая ведет кулинарный блог и владеет кейтеринговой компанией здорового питания. Владельцем заведения является Яков Радченко.  

Цитаты из меню

Сыроедческий торт тирамису — 330 рублей

Ролл с хумусом, авокадо и томатами — 250 рублей

Тыквенный суп на кокосовом молоке — 200 рублей

Салат из свеклы с козьим сыром — 180 рублей

Rocky’s Kitchen and Bar

АДРЕС
Кудринская пл., 1

ТЕЛЕФОН
+7 (495) 692–14–20

ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 12:00 до 23:00

СРЕДНИЙ ЧЕК
1 500 рублей

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В высотке на «Баррикадной» открылся гастрономический паб с авторской кухней Rocky’s Kitchen and Bar. Пространство внутри гастропаба разделено на две части: слева от входа небольшой зал с открытой кухней, зал справа от входа существенно больше — с баром и диджейским пультом. В ресторане 100 посадочных мест. Основное меню гастропаба составляют различные закуски, несколько супов и горячие блюда.

Кто открыл

За гастрономическую составляющую кухни отвечает шеф-повар ресторана Виталий Мильков. Шеф-бармен заведения — Алиса Девиль.

Цитаты из меню

Барабулька кимчи — 480 рублей

Смородиновое севиче из сибаса — 565 рублей

Суп фо-бо — 330 рублей

Ягненок конфи с карамелизированным луком —
675 рублей

Куриный стир-фрай с арахисом — 370 рублей

Pho Bo

АДРЕС Ленинградское ш.,16а/4

ТЕЛЕФОН
+7 (968) 647–36–18

ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 10:00 до 23:00

СРЕДНИЙ ЧЕК
400 рублей

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В торговом центре «Метрополис» открылось пятое по счету кафе с вьетнамской кухней Pho Bo. В заведении — 38 посадочных мест. Внутри — открытая кухня. Художники, оформлявшие помещение, Стас Корея и Оксана Тропина, отталкивались от стилистики азиатской мультипликации и стрит-арт-культуры.

Кто открыл

Основатель сети — Нгуен Чи Зунг, ранее запустивший «ВьетКафе».

Цитаты из меню

Фо-бо — 310 рублей

Фо-шот-ванг — 320 рублей

Том-ям — 330 рублей

Фо-чон — 320 рублей

Новости ресторанов

Art party в Ribambelle

27 ноября в обоих клубах-ресторанах Ribambelle пройдет специальная вечеринка Art Party. В программе — анимация, творческие развлечения, шоу и мастер-классы по живописи. Дети попрактикуются в публичном выступлении и смогут посетить художественную выставку. Время проведения: с 15:00 до 17:30, а рекомендуемый возраст детей — от пяти до десяти лет.

Адреса заведений: Кутузовский пр-т, 48; Ботанический пер., 5.

Обновление меню в ресторане «Ц.Д.Л.»

В ресторане «Ц.Д.Л.» обновилось меню. К наступающему холодному сезону бренд-шеф Александр Филин и шеф-повар Сергей Лобачёв решили сделать акцент на плотных супах, мясных блюдах и дичи. Сейчас в ресторане можно будет заказать дальневосточный салат с крабом и щучьей икрой (900 рублей), вяленую оленину с мини-картофелем и пряностями (600 рублей), пельмени с раковыми шейками под соусом биск (600 рублей) или, например, сахалинский деликатесный суп (550 рублей). Изменилась и десертная карта: из 14 представленных десертов — семь новых. Стоит попробовать десерт «от Анны Павловой» (350 рублей), медовик (350 рублей), «Золотой слиток» (450 рублей) или маковый торт (350 рублей).

Адрес заведения: Поварская ул., 50/53

фотографии: обложка – ЦДЛ, 1 – IWANT Cafe, 2 – Rocky’s Kitchen and Bar, 3 – Pho Bo