Недалеко от метро «Парк культуры» открылся ресторан I Like Grill. Ресторан входит в холдинг Perelman People. В основе меню заведения — мясные блюда, приготовленные разными способами (копчением, томлением, запеканием и поджариванием). Основатели ресторана соединили в одном месте два проекта: стритфуд-зону I Like Grill Daily и ресторанную I Like Grill.

Над дизайном I Like Grill работал архитектор и декоратор холдинга Perelman People Евгений Пожарский. Главным объектом интерьера стала открытая жаровня диаметром пять метров, выполненная из массивного металлокаркаса и 589 пластин.

Кто открыл

Главный по кухне — бренд-шеф ресторанного холдинга Дмитрий Париков. Шеф-поварами I Like Grill стали Игорь Савин и Владимир Девятайкин. За винную карту отвечают два сомелье: Лена Лебедева и Андрей Абрамов. Баром занимается Евгений Кателли.

Цитаты из меню

Салат из нута с финиками и сельдереем — 470 рублей

Салат из маринованных огурцов и маслят — 390 рублей

Похлебка с бычьими хвостами — 430 рублей

Филе горной форели с пюре из цветной капусты — 870 рублей

Стейк из курицы с брокколи и миндалем — 690 рублей