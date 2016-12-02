Открытия неделиВременное кафе и кондитерская в «Цветном» и еще три новых заведения
Главные гастрономические события недели
Ресторан I Like Grill
АДРЕс
ТЕЛЕФОн
+7 (903) 253–41–41
ВРЕМЯ РАБОТЫ
пн.-чт.: с 08:00 до 00:00, пт.: с 08:00 до 06:00, сб.: с 12:00 до 06:00, вс.: с 12:00 до 00:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
1 500 рублей
Недалеко от метро «Парк культуры» открылся ресторан I Like Grill. Ресторан входит в холдинг Perelman People. В основе меню заведения — мясные блюда, приготовленные разными способами (копчением, томлением, запеканием и поджариванием). Основатели ресторана соединили в одном месте два проекта: стритфуд-зону I Like Grill Daily и ресторанную I Like Grill.
Над дизайном I Like Grill работал архитектор и декоратор холдинга Perelman People Евгений Пожарский. Главным объектом интерьера стала открытая жаровня диаметром пять метров, выполненная из массивного металлокаркаса и 589 пластин.
Кто открыл
Главный по кухне — бренд-шеф ресторанного холдинга Дмитрий Париков. Шеф-поварами I Like Grill стали Игорь Савин и Владимир Девятайкин. За винную карту отвечают два сомелье: Лена Лебедева и Андрей Абрамов. Баром занимается Евгений Кателли.
Цитаты из меню
Салат из нута с финиками и сельдереем — 470 рублей
Салат из маринованных огурцов и маслят — 390 рублей
Похлебка с бычьими хвостами — 430 рублей
Филе горной форели с пюре из цветной капусты — 870 рублей
Стейк из курицы с брокколи и миндалем — 690 рублей
Кафе «Телебистро»
АДРЕС
ВРЕМЯ РАБОТы
c 09:00 до 22:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
800 рублей
В Никитском переулке открылось кафе «Телебистро». Главное в меню заведения — пицца с разными начинками, завтраки, супы и пасты. В обед действует специальная скидка и подают бесплатные напитки. По словам представителей заведения, кафе рассчитано на быстрое обслуживание днем и возможность уютно посидеть с друзьями вечером.
Кто открыл
Автор меню — бренд-шеф заведения Александр Прошенков, который также является шеф-поваром Saxon + Parole. Совладельцем заведения стал Алексей Лукин, которому принадлежит закусочная «7 сэндвичей».
Цитаты из меню
Суп с индейкой — 280 рублей
Чаудер — 360 рублей
Пицца «Страчателла» — 490 рублей
Феттуччине с грибным рагу — 460 рублей
Домашний йогурт — 340 рублей
Кафе «Человек и пароход» и кондитерская Injir
АДРЕС
ТЕЛЕФОН
+7 (495) 73–777–73
ВРЕМЯ РАБОТЫ
пн.-сб.: 10:00–22:00, вс.: 11:00–22:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
500 рублей
«Человек и пароход»
FACEBOOK Injir
По случаю новогоднего базара в универмаге «Цветной» открылась кофейня «Человек и пароход», которая работает вместе с кондитерской Injir. Единый корнер для двух заведений расположился на минус 1-м этаже универмага и проработает там до 7 января. В кафе действует выездное меню с разными видами кофе и десертами — тартами, кексами и панна-коттой. Также здесь можно заказать какао и чайные миксы от «Чайной высоты». Специально для «Цветного» кондитерская Injir сделала новинку — маково-лимонный тарт с заварным кремом и лимончелло на творожном корже с ванилью и маком, украшенный свекольными чипсами.
Кто открыл
Основатель «Человека и парохода» — Николай Чистяков. Ирина Букреева и Антон Кудяков — владельцы Injir.
Цитаты из меню «Человека и парохода»
Эспрессо — 140 рублей
Американо — 150 рублей
Флэт уайт — 150 рублей
Цитаты из меню Injir
Маково-лимонный тарт — 250 рублей
Кекс — 100 рублей
Панна-котта — 150 рублей
Ресторан Vice Burgers
АДРЕС
ТЕЛЕФОН
+7 (926) 111–72–89
ВРЕМЯ РАБОТЫ
11:00–23:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
500 рублей
Недалеко от станции метро «Бауманская» открылась вторая по счету бургерная Vice Burgers. На выбор здесь предлагается девять вариантов бургеров, представленных, помимо классических вариаций, авторскими рецептами, среди которых — бургер с персиками и копченым сулугуни, а также бургер Downtown с голубым сыром и сладким карамелизированным соусом. В бургерах используется мясо бычков породы Aberdeen Angus, выращенных в Пензенской области.
Кто открыл
Владелец — Станислав Станин, бывший работник банковской сферы. Это его второе заведение под брендом Vice Burgers. Первая точка с апреля работает на Крымском Валу.
Цитаты из меню
Бургер Classic Vice — 300 рублей
Бургер Downtown с голубым сыром и карамелизированным соусом — 350 рублей
Бургер Kendall с сулугуни и персиком — 350 рублей
Крафтовые лимонады — 120 рублей за 0,3 литра; 180 рублей за 0,5 литра
Новости ресторанов
SoupMe запустили доставку
У кафе SoupMe, расположенном в Малом Сухаревском переулке, заработал сервис доставки еды. До этого заказать супы можно было через сервис DeliveryClub. Теперь доставка осуществляется в радиусе 1,5 километра от кафе, однако в будущем ее зону планируют расширить. Минимальная сумма заказа — 400 рублей. Среднее время доставки — 25–30 минут. Оформить заказ можно по телефону +7 (916) 459–85–33 или через сайт Soupme.ru.
Адрес заведения: Малый Сухаревский пер., 9/1
Кейтеринг Burger Heroes
Сеть Burger Heroes запустила службу кейтеринга, она работает со средними и большими заказами с бюджетом от 50 тысяч рублей. Ассортимент кейтеринговых блюд состоит из «фингер-фудов» — маленьких холодных закусок. Сейчас в меню есть больше десяти видов брускетт, салаты и десерты. Со временем планируют запустить кейтеринг и на меньшие суммы, для мероприятий на 5–10 человек. Заказать кейтеринг можно по телефону +7 (919) 997–94–72 или через группу в Facebook.
Доставка #FARШ
У бургерной #FARШ скоро появится доставка. С 15 декабря можно будет заказать на дом бургеры и другую еду из меню заведения. Заказы принимаются в приложении или на сайте сервиса Foodfox. Сделать заказ можно будет с 09:00 до 23:00 в любой день недели. В зону доставки входят кварталы в радиусе 2,5 километра от адреса бургерной.
Адрес заведения: ул. Никольская, 12
Зимние напитки в «Brasserie Мост»
К наступающим холодам в меню «Brasserie Мост» появляются авторские горячие коктейли. Так, можно заказать крепкий и пряный коктейль Aurevoir, Madame (750 рублей), который готовится на основе темного рома с добавлением апельсинового ликера, черносмородинового морса и домашнего сиропа со вкусом лаванды, или, например, безалкогольный «Прованский кофе» (350 рублей) с шапкой сливочно-лавандовой пены.
Адрес заведения: ул. Кузнецкий Мост, 6/3, стр. 3
Фотографии: обложка, 1 – I Like Grill, 2 – Кафе «Телебистро», 3 – Injir, 4 – Vice Burgers
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