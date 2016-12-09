ВРЕМЯ РАБОТЫ с 12:00 до 00:00

На Лесной улице открылся ресторан Cheese Connection. В основе меню — сыр и его разнообразные вариации. Меню заведения поделено на три главы, которые называются «Сыр с чем-то», «Что-то с сыром» и «Без сыра вообще». В том числе в меню — авторская буррата.

При ресторане работает сыроварня, на которой производятся сыр халуми, черная страчателла и сладкая моцарелла. В интерьере — грубые формы, бетон, светильники, напечатанные на 3D-принтере, и большие окна. Всего в ресторане 130 посадочных мест.

Кто открыл

Автором концепции стала Ирина Ходзинская. Главный ответственный за кухню — шеф-повар Алексей Айзен. Работу сыроварни контролирует Евгений Золотарев, а винную карту составляла Елена Догузовая.

Цитаты из меню

Ризотто с камамбером, маскарпоне и чипсами из пармезана— 550 рублей

Тартар из говядины с подкопченным сыром и винегретом из белых грибов — 440 рублей

Открытый пирог с тревизо, помидорами и стружкой бастурмы — 540 рублей

Крем-суп из батата со страчателлой и апельсином —

390 рублей

Судак с кенийской фасолью — 690 рублей