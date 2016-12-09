Открытия неделиПиццерия, сырный ресторан, хинкальная и еще четыре новых места
Главные гастрономические события недели
Ресторан «Есть хинкали, пить вино»
АДРЕС
ул. Пятницкая, 6/1, стр. 1
ТЕЛЕФОН
+7 (495) 975–55–35, доб. 2
ВРЕМЯ РАБОТЫ С 11:00 до 00:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
500 рублей
Вторая хинкальная «Есть хинкали, пить вино» открылась поблизости от расположенного на Пятницкой улице кафе-пекарни «Хачапурия». Интерьер нового кафе придумали сами создательницы — Лика Льюин и Арда Тужба. Помещение, которое будет занимать новое кафе, — объект культурного наследия и вмещает 50 посадочных мест.
Кто открыл
Заведение принадлежит создателям Лике Льюин и Арде Тужбе. Главная по кухне — Ирма Малания. По словам владельцев, она будет контролировать качество и добавлять новые акценты.
Цитаты из меню
Пхали — 350 рублей
Мчади — 150 рублей
Хинкали — от 60 рублей
Домашние соленья — 370 рублей
Аджапсандал — 370 рублей
Кофейня Hype
АДРЕС
ул. Новая Басманная, 16/8
ТЕЛЕФОН
+7 (977) 744–64–06
ВРЕМЯ РАБОТЫ c 11:00 до 22:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
300 рублей
В саду имени Баумана открылась кофейня Hype. Главное в концепции заведения — постоянная смена меню и обжарка зерен для кофе раз в два дня. В меню есть чайно-молочные напитки «лампы», готовящиеся для гостей на смесях от David Rio. В заведении действует система ограниченного тиража блюд. Так, сейчас в кофейне есть 30 порций смузи в пакетиках и около 100 порций салатов на основе кукурузных чипсов начос. Потом в меню появятся новые позиции. В зоне кофейни — восемь посадочных мест.
Кто открыл
Идея заведения принадлежат Александру Елфимову. Приготовлением напитков руководит Евгения Бойко.
Цитаты из меню
«Лампа» — 300 рублей
«Мятный лакей» — 300 рублей
«Хеллкап» — 350 рублей
Ананасовый экспресс — 300 рублей
Какао — 200 рублей
Кофейня «8/25»
АДРЕС
ул. Большая Новодмитровская, 36 (рядом со стр. 1)
ТЕЛЕФОН
+7 (977) 685–49–89
ВРЕМЯ РАБОТЫ с понедельника по пятницу — с 08:00 до 21:00, в субботу и воскресенье — с 11:00 до 21:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
200–300 рублей
В районе метро «Дмитровская» на дизайн-заводе «Флакон» открылась кофейня «8/25». Как говорят создатели, идея в том, чтобы готовить не только стандартные виды кофе, но кофе и другие напитки по новым рецептам для тех гостей, которые «не боятся экспериментировать и ищут что-то новое». В том числе здесь будут предлагать «напиток месяца», все вырученные деньги от продажи которого будут перечислены в фонд «Нужна помощь».
Кто открыл
Основателями проекта стали сертифицированные бариста SCAE Елена и Стас Шеряковы. До этого они управляли кофейным корнером в магазине Frihet.
Цитаты из меню
Кофе раф — 150 рублей
Имбирный чай — 150 рублей
Печенья — 50 рублей
Маффины — 50 рублей
Круассаны — 70 рублей
Meating и «7 сэндвичей»
АДРЕС
Нижний Сусальный пер., 5/2
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с понедельника по пятницу — с 07:30 до 23:00, в субботу и воскресенье с — 09:00 до 23:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
600 рублей
На заводе «Арма» появилась совместная точка проектов Meating и «7 сэндвичей». Площадка стала флагманским кафе, в котором объединены два проекта — «7 сэндвичей» и Meating. В меню представлено то же самое, что предлагают в других точках сетей: около десяти видов сэндвичей, а также несколько супов и салатов, которые меняются каждый день. Через некоторое время меню дополнят мясом на гриле. Нам интерьером работало архитектурное бюро Archelp.
Кто открыл
Место принадлежит Алексею Лукину.
Цитаты из меню
Сэндвич с курицей, запеченными овощами и сыром —
200 рублей
Сэндвич с индейкой, сыром и свежими томатами —
200 рублей
Сэндвич с ростбифом, луковым конфитюром и сыром —
250 рублей
Ресторан Сapichi Pinza&Coffee
АДРЕС Ленинградское ш., 16а, стр. 4, ТЦ «Метрополис»
ТЕЛЕФОН
+ 7 (965) 383–30–16
ВРЕМЯ РАБОТЫ c 10:00 до 23:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
500 рублей
В торговом центре «Метрополис» появилась пиццерия Capichi. Ее открыли создатели сети бургерных BB&Burgers. Особенность заведения — в ключевом блюде меню, итальянской пинце. Это блюдо появилось раньше известной всем пиццы. Отличием от приготовления обычной пиццы является то, что предварительно выпекается пышная хрустящая лепешка и только потом на нее выкладывается начинка. Пинца готовится в особой печи, которую привезли специально для заведения из Италии.
Кто открыл
Авторы меню — команда BB&Burgers. Шеф-повар пинцерии — Максим Батарин, который является шефом производственного комплекса BB&Burgers.
Цитаты из меню
«Маргарита» — 240 рублей
«5 сыров» — 340 рублей
«Курица-руккола» — 340 рублей
«Нью-Йорк» (мясная) — 340 рублей
«Шпинат-яйцо» — 340 рублей
Ресторан Cheese Connection
АДРЕС
ул. Лесная, 9
ТЕЛЕФОН
+7 (495) 780–75–85
ВРЕМЯ РАБОТЫ с 12:00 до 00:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
2 000 рублей
На Лесной улице открылся ресторан Cheese Connection. В основе меню — сыр и его разнообразные вариации. Меню заведения поделено на три главы, которые называются «Сыр с чем-то», «Что-то с сыром» и «Без сыра вообще». В том числе в меню — авторская буррата.
При ресторане работает сыроварня, на которой производятся сыр халуми, черная страчателла и сладкая моцарелла. В интерьере — грубые формы, бетон, светильники, напечатанные на 3D-принтере, и большие окна. Всего в ресторане 130 посадочных мест.
Кто открыл
Автором концепции стала Ирина Ходзинская. Главный ответственный за кухню — шеф-повар Алексей Айзен. Работу сыроварни контролирует Евгений Золотарев, а винную карту составляла Елена Догузовая.
Цитаты из меню
Ризотто с камамбером, маскарпоне и чипсами из пармезана— 550 рублей
Тартар из говядины с подкопченным сыром и винегретом из белых грибов — 440 рублей
Открытый пирог с тревизо, помидорами и стружкой бастурмы — 540 рублей
Крем-суп из батата со страчателлой и апельсином —
390 рублей
Судак с кенийской фасолью — 690 рублей
Новости ресторанов
Доставка в Dr. Живаго
Начиная с 7 декабря в ресторане Dr. Живаго работает доставка еды. Все заказы принимают в приложении или на сайте сервиса Foodfox. Зона доставки — в радиусе 2,5 километра от ресторана. Ограничений на минимальную сумму заказа нет, к тому же отдельно за доставку плата не взимается. Блюда обещают привозить в течение 45 минут.
Адрес заведения: Моховая, 15/1, стр. 1
Выходные в 15 Kitchen + Bar
11 декабря в ресторане 15 Kitchen + Bar Педро Стаурино Баргеро, шеф-повар 15 Kitchen + Bar, и вся команда проекта устраивают праздник с традиционными аргентинскими блюдами с 12:00 до 18:00. Заказать можно будет блюда из специального меню: например, фокаччу с говядиной и томатами (560 рублей), яйцо пашот с красным перцем и копченым беконом (520 рублей) или, допустим, говяжьи ребра с картофельным салатом и домашним майонезом (890 рублей).
Адрес заведения: Пожарский пер., 15
Новый шеф-повар в «Остерии Бьянка»
В «Остерии Бьянка» с декабря официально начинает работать новая команда итальянских поваров. Возглавляет кухню вернувшийся в России Мирко Калдино, он же обновил ресторанное меню. Из нового меню шеф рекомендует попробовать севиче из сибаса с красным луком, лаймом и кинзой (620 рублей), пармскую ветчину с моцареллой (650 рублей), татаки-тунец с красным луком и фасолью каннелини (830 рублей), крем-суп из тыквы с артишоками и сыром страчателла (450 рублей), цуппа ди маре — насыщенный тосканский суп из рыбы и морепродуктов (1 050 рублей).
Адрес заведения: Бутырский вал, 10
фотографии: обложка, 1 – «Есть хинкали, пить вино», 2 – Hype, 3 – «8/25», 4 – «7 сэндвичей», 5 – Сapichi pinza&coffee, 6 – Cheese Connection
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