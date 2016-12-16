Открытия неделиСевичерия, кондитерская и еще два новых заведения
Главные гастрономические события недели
Севичерия Latinos
АДРЕС
Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 6
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 12:00 до 02:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
2 000 рублей
На Кутузовском проспекте открылась севичерия Latinos. Основная идея ресторана — объединить в одном заведении бар с большой коллекцией текилы и рома и перуанскую гастрономию. Особое внимание уделено классическому перуанскому блюду севиче — мелко нарезанной сырой рыбе различных сортов, маринованной в соке лайма. Всего в меню можно найти 30 разновидностей севиче. Помимо прочего, для маринадов и соусов из Латинской Америки привезли специальные виды местных соусов.
Кто открыл
Заведение открыл ресторатор Александр Раппопорт.
Цитаты из меню
Никкей-севиче из гребешка с васаби-соусом — 740 рублей
Севиче из лосося с кукурузой канча, бататом, авокадо
и соусом рокот — 540 рублей
Грузинское севиче — киндзмари из каспийской севрюги — 960 рублей
Бразильский пиканья-стейк — 1 200 рублей
Фахитос с креветками — 980 рублей
Бар-ресторан Steak It Easy
АДРЕС
Пресненская наб., 2
ТЕЛЕФОН
+7 (495) 544–53–77
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 10:00 до 22:00,
в пятницу и субботу
с 10:00 до 23:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
1 000 рублей
На пятом этаже торгового центра «Афимолл» открылось новое место — бар-ресторан Steak It Easy. Меню поделено на семь разделов: «Салаты», «Супы», «Стейки», «Бургеры», «Рыба», «Гарниры» и «Десерты». В каждом из разделов представлено по три блюда.
Как говорят сами представители заведения, такая концепция короткого и понятного меню выбрана из-за близости бизнес-центра и рассчитана на деловой обед. Ежедневно с 18:00 до 24:00 в ресторане действует еще одно шеф-меню а-ля карт, в котором собраны более сложные авторские блюда — например, кекс из манки с маслом из фуа-гра и фаланги краба.
Кто открыл
Заведение стало новым проектом Алексея и Дмитрия Васильчуков и компании Simple. Бренд-шефом проекта назначили австралийца Сэбби Кэньона, который работал в таких заведениях, как Lesartists, «Воронеж», 354 Exclusive Height. За барное меню отвечают бартендеры Роман Портнов и Илья Доронин.
Цитаты из меню
Стейк рибай прайм — 1 600 рублей
Бургер из мраморной говядины — 380 рублей
Суп-пюре из цветной капусты — 170 рублей
Стейк лосося на кедровой доске — 500 рублей
Котлета из щуки — 300 рублей
Cupcake Story
АДРЕС
ул. Новый Арбат, 21
ТЕЛЕФОН
+7 (499) 322–00–20
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 12:00 до 00:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
500–700 рублей
На Новом Арбате на территории Food Market 21 открылась кондитерская Cupcake Story. В этой семейной кондитерской делают дизайнерские капкейки и десерты. В меню более чем 50 позиций.
По словам представителей, для приготовления используются натуральные ингредиенты: масло, молоко, йогурт, сливки, фрукты и фруктовые пюре, орехи и ягоды, просеянная мука, шоколад и какао.
Кто открыл
Шеф-кондитером заведения является Маргарита Каламина. Проект запустили певец Сергея Жуков и его жена Регина Бурд.
Цитаты из меню
Пирожное «Трухлявый пень» — 260 рублей
Пирожное «Красный бархат» — 260 рублей
Крем-чиз шоколад — 200 рублей
Пряничный вишневый рулет — 125 рублей
Круассан с шоколадом — 140 рублей
Four Rooms
АДРЕС Камергерский пер., 5/7
ТЕЛЕФОН
+7 (495) 651–08–07
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 10:00 до 00:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
1 000 рублей
В Камергерском переулке открылся новый ресторан Four Rooms. Заведение поделено на четыре зоны: первая комната, в которую вы попадаете, войдя в ресторан, — это кофейня; поднявшись на второй этаж, вы оказываетесь в «кампусе»; этажом выше находится «гостиная», а на минус первом этаже располагается бар. Все коктейли были названы в честь культовых фильмов по аналогии с названием самого ресторана. В основе меню — европейская кухня.
Кто открыл
За кухню в новом проекте отвечает шеф-повар Александр Мишин, ранее работавший в таких проектах, как Carabas и Lesartists.
Цитаты из меню
Брускетта с крабом — 650 рублей
Похлебка из петуха — 490 рублей
Бургер с креветками — 550 рублей
Ризотто с кроликом — 650 рублей
Канноли соленая карамель — 290 рублей
Новости ресторанов
Ужин в «Ц.Д.Л.»
20 декабря в ресторане «Ц.Д.Л.» вновь пройдет ужин «Два поколения», на котором шеф-повара Александр Филин и Сергей Лобачев представят гостям свое праздничное меню. «Два поколения» — это гастрономические ужины, раскрывающие русскую кухню с разных сторон. Начало ужина — в 19:00, стоимость — 2 500 рублей. Из еды гостям предложат молочного поросенка, бочковую селедку с топленым маслом и картофелем в укропе, борщ с паштетом из утки, замороженный пунш из халвы, копченый телячий язык с печеной капустой и гурьевскую кашу.
Адрес заведения: Поварская ул., 50/53
Индийский ужин в «ОбедБуфет»
С 12 декабря каждый вечер c 18:00 в рестомаркете «ОбедБуфет» на «Белорусской» будет работать шеф-повар из Индии (штат Пенджаб) — Маниш Кумар. Он приготовит настоящий индийский ужин: два вида бурьяне — с курицей и с овощами (350 рублей) и кати-ролл (250 рублей).
Адрес заведения: Лесная ул., 9
Комбо-обеды от Уиллиама Ламберти в Porketteria ZIZO
В Porketteria ZIZO обновилось меню, появились комбо-обеды и рождественская поркетта от Уиллиама Ламберти и Бруно Марино. По будням с 12:00 до 15:00 для всех желающих в Porketteria ZIZO стали доступны комбо-обеды за 349 рублей.
Меню комбо-обедов в Porketteria ZIZO зависит от дня недели: так, в понедельник гостям предлагают салат с курицей и десерт за 60 рублей («Муравейник», печенье с джемом, безе малина или шоколад), по вторникам — «Зизо» с курицей и любой из гарниров (картофель со сливками, жареная капуста, фасоль в томатном соусе или картофель фри).
По средам можно заказать куриную поркетту с одним из гарниров, в четверг — «Зизо» с курицей и один из десертов на выбор за 110 рублей (чизкейк, морковный кекс или лимонную тарталетку). По пятницам гостям предлагают «Зизо» со свининой и любой из гарниров.
Адрес заведения: Денисовский пер., 30
фотографии: 1 – Севичерия Latinos, 2 – Steak it easy, 3 – Cupcake Story, 4 – Four Rooms Restaurant
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