ВРЕМЯ РАБОТЫ с 10:00 до 22:00, в пятницу и субботу с 10:00 до 23:00

На пятом этаже торгового центра «Афимолл» открылось новое место — бар-ресторан Steak It Easy. Меню поделено на семь разделов: «Салаты», «Супы», «Стейки», «Бургеры», «Рыба», «Гарниры» и «Десерты». В каждом из разделов представлено по три блюда.

Как говорят сами представители заведения, такая концепция короткого и понятного меню выбрана из-за близости бизнес-центра и рассчитана на деловой обед. Ежедневно с 18:00 до 24:00 в ресторане действует еще одно шеф-меню а-ля карт, в котором собраны более сложные авторские блюда — например, кекс из манки с маслом из фуа-гра и фаланги краба.

Кто открыл

Заведение стало новым проектом Алексея и Дмитрия Васильчуков и компании Simple. Бренд-шефом проекта назначили австралийца Сэбби Кэньона, который работал в таких заведениях, как Lesartists, «Воронеж», 354 Exclusive Height. За барное меню отвечают бартендеры Роман Портнов и Илья Доронин.

Цитаты из меню

Стейк рибай прайм — 1 600 рублей

Бургер из мраморной говядины — 380 рублей

Суп-пюре из цветной капусты — 170 рублей

Стейк лосося на кедровой доске — 500 рублей

Котлета из щуки — 300 рублей