Открытия неделиРаки на Тишинке, рыба со всей России в «Волне» и новый шеф-повар в 15 Kitchen + Bar
Главные гастрономические события этой недели
Ресторан «Раковая на Тишинке»
Адрес
Время рабты
С 12:00 до 01:00
Средний чек
1 500 рублей
В центре Москвы открылась «Раковая на Тишинке» — пивная гастрономия в русских традициях, как характеризуют заведение его представители. По их словам, вдохновением для создания нового места послужили гастрономические традиции южных городов России с их раковыми.
Здесь используют преимущественно местные продукты, при этом рецептура блюд представляет собой современное прочтение старинных русских (и не только) рецептов.
Кто открыл
За кухню «Раковой на Тишинке» отвечает Антон Широков.
Цитаты из меню
Чипсы из корнеплодов, сладкий бекон — 350 рублей
Гуляш фирменный — 380 рублей
Раки в пиве — 1 000 рублей (за 500 грамм)
Раки фирменные (мед, яблоки, приправы) — 1 000 рублей (за 500 грамм)
Раки по-луизиански — 1 000 рублей (за 500 грамм)
Ресторан «Волна»
Адрес
Время работы
С 12:00 до 00:00
Средний чек
2 500–3 000 рублей
Компания Maison Dellos открыла ресторан русской рыбы «Волна». В центре зала установлен оббитый медью прилавок, на котором в ледяных боксах выложены креветки, устрицы и рыба, а повара сервируют быстрые блюда.
Рыба на кухню ресторана прибывает со всей страны. Из северных рек — омуль, таймень, дикая арктическая стерлядь, нельма, нерка, муксун, кумжа, чавыча.
С Балтики едут нарвские миноги и копченые угри. Черное море представляют барабулька, ставрида, мидии, хамса, калкан, рапаны; Русский Север — дикий мурманский лосось и палтус, Дальний Восток — креветки и крабы.
В основе меню — рыбацкие рецепты, позволяющие сохранить свежесть и вкус продукта. Для строганины, например, берут рыбу подледного вылова — она не только считается самой жирной, но и моментально замораживается прямо у проруби.
Кто открыл
Бренд-шефом ресторана стал Андрей Махов (бессменный шеф-повар «Кафе Пушкинъ»), его правой рукой и шеф-поваром «Волны» — Денис Филь.
Цитаты из меню
Салат с жареной черноморской ставридкой — 750 рублей
Форшмак из олюторской селедки с баклажаном — 490 рублей
Брускетта с печенью трески, яйцом и зеленым луком — 390 рублей
Сагудай из омуля — 495 рублей
Мидии в сливочном соусе или в белом вине — 790 рублей
Новости ресторанов
Новый шеф-повар в 15 Kitchen + Bar
В баре 15 Kitchen + Bar появился новый шеф-повар — американец Кристофер Арианес из нью-йоркского Eleven Madison Park, ресторана, у которого целых три звезды Мишлен. Главная идея нового шефа — создать атмосферу Нью-Йорка в Москве, используя гастрономические техники и стиль Eleven Madison Park, но на основе локальных продуктов.
Так, Кристофер будет готовить фирменную утку, используя только свежую фермерскую птицу без всякой заморозки. Также в 15 Kitchen + Bar можно будет попробовать кальмара со сладким перцем и водорослями (650 рублей), буррату с жареной морковью и красной смородиной (700 рублей), ребра ягненка с зеленой фасолью и мятным соусом (930 рублей), а сладкоежкам понравится ананас Piña Colada с кокосовым мороженым (500 рублей).
Адрес заведения: Пожарский пер., 15
Телефон для бронирования столиков: +7 (985) 767–10–66
Горячие роллы в Fumisawa Sushi
В ресторане Fumisawa Sushi — сезонное обновление. Теперь здесь можно заказать горячие роллы от шеф-повара Джуна Кондо. Среди прочего можно выбрать четыре ролла «Японское золото» (1 900 рублей), начиненные крабом и угрем с авокадо, японским майонезом и тобико, или «Цветок лотоса» (те же 1 900 рублей) — это девять выложенных кругом и завернутых в листья шпината роллов с вырезкой Black Angus, крабом, авокадо, огурцом, японским майонезом и нори. Мясо сверху обжигают огнем, дополняют соусом унаги и украшают чипсами из лотоса.
Адрес заведения: ул. Петровка, 5
Телефон для бронирования столиков: +7 (495) 775–19–69
Ужин в четыре руки в ресторане «Турандот»
27 января ресторан «Турандот» предложит гостям погрузиться в мир французской высокой кухни и вин Бургундии. В этот день вместе с бессменным шефом Дмитрием Еремеевым для гостей ресторана будет готовить специально приглашенный шеф-повар из Парижа Алан Жиам. Гостям предложат сет из семи блюд.
Дмитрий Еремеев готовит оригинальное канапе «Оливье» под цветком, корейку ягненка с баклажанами на горячее и десерт — «Мельбу». Алан Жиам, в свою очередь, предложит закуску с фуагра и манго, сибас с черным ризотто, мидии со шпинатом, и в завершение — шоколадное суфле с карамельным мороженым. К ужину будут рекомендованы лучшие вина. Начало ужина — в 20:00. Стоимость сета — 5 900 рублей.
Адрес заведения: Тверской б-р, 26/3
Телефон для бронирования столиков: +7 (495) 739–00–11
Сезонное обновление в Bao + Bar
В ресторане Bao + Bar — сезонное обновление. Небольшое меню проекта расширили восемью новыми блюдами. Список паровых булочек бао пополнился двумя позициями: бао с томленой утиной ножкой под соусом хойсин, хурмой кимчи и кориандром (200 рублей) и бао с камчатским крабом и томатами в кисло-сладком соусе (450 рублей).
Среди закусок появились хурма кимчи в сочетании с копченой уткой и греческим йогуртом (420 рублей) и севиче из морепродуктов с паровым рисом (650 рублей). В раздел раменов добавили вьетнамский фо-бо (450 рублей) и рамен кимчи с томленой свининой и ростками сои (460 рублей). А на горячее теперь предлагают большую порцию лапши из зеленого чая с лососем мисо, шпинатом и устричными грибами и рис с овощами и глазированными говяжьими щечками в перечном соусе (720 рублей).
Адрес заведения: ул. Садовая-Кудринская, 32/1
Телефон для бронирования столиков: +7 (499) 347–30–01
Фотографии: обложка, 1 – «Раковая на Тишинке», 2 – «Волна»
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