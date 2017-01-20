Новости ресторанов

Новый шеф-повар в 15 Kitchen + Bar

В баре 15 Kitchen + Bar появился новый шеф-повар — американец Кристофер Арианес из нью-йоркского Eleven Madison Park, ресторана, у которого целых три звезды Мишлен. Главная идея нового шефа — создать атмосферу Нью-Йорка в Москве, используя гастрономические техники и стиль Eleven Madison Park, но на основе локальных продуктов.

Так, Кристофер будет готовить фирменную утку, используя только свежую фермерскую птицу без всякой заморозки. Также в 15 Kitchen + Bar можно будет попробовать кальмара со сладким перцем и водорослями (650 рублей), буррату с жареной морковью и красной смородиной (700 рублей), ребра ягненка с зеленой фасолью и мятным соусом (930 рублей), а сладкоежкам понравится ананас Piña Colada с кокосовым мороженым (500 рублей).

Адрес заведения: Пожарский пер., 15

Телефон для бронирования столиков: +7 (985) 767–10–66

Горячие роллы в Fumisawa Sushi

В ресторане Fumisawa Sushi — сезонное обновление. Теперь здесь можно заказать горячие роллы от шеф-повара Джуна Кондо. Среди прочего можно выбрать четыре ролла «Японское золото» (1 900 рублей), начиненные крабом и угрем с авокадо, японским майонезом и тобико, или «Цветок лотоса» (те же 1 900 рублей) — это девять выложенных кругом и завернутых в листья шпината роллов с вырезкой Black Angus, крабом, авокадо, огурцом, японским майонезом и нори. Мясо сверху обжигают огнем, дополняют соусом унаги и украшают чипсами из лотоса.

Адрес заведения: ул. Петровка, 5

Телефон для бронирования столиков: +7 (495) 775–19–69

Ужин в четыре руки в ресторане «Турандот»

27 января ресторан «Турандот» предложит гостям погрузиться в мир французской высокой кухни и вин Бургундии. В этот день вместе с бессменным шефом Дмитрием Еремеевым для гостей ресторана будет готовить специально приглашенный шеф-повар из Парижа Алан Жиам. Гостям предложат сет из семи блюд.

Дмитрий Еремеев готовит оригинальное канапе «Оливье» под цветком, корейку ягненка с баклажанами на горячее и десерт — «Мельбу». Алан Жиам, в свою очередь, предложит закуску с фуагра и манго, сибас с черным ризотто, мидии со шпинатом, и в завершение — шоколадное суфле с карамельным мороженым. К ужину будут рекомендованы лучшие вина. Начало ужина — в 20:00. Стоимость сета — 5 900 рублей.

Адрес заведения: Тверской б-р, 26/3

Телефон для бронирования столиков: +7 (495) 739–00–11

Сезонное обновление в Bao + Bar

В ресторане Bao + Bar — сезонное обновление. Небольшое меню проекта расширили восемью новыми блюдами. Список паровых булочек бао пополнился двумя позициями: бао с томленой утиной ножкой под соусом хойсин, хурмой кимчи и кориандром (200 рублей) и бао с камчатским крабом и томатами в кисло-сладком соусе (450 рублей).

Среди закусок появились хурма кимчи в сочетании с копченой уткой и греческим йогуртом (420 рублей) и севиче из морепродуктов с паровым рисом (650 рублей). В раздел раменов добавили вьетнамский фо-бо (450 рублей) и рамен кимчи с томленой свининой и ростками сои (460 рублей). А на горячее теперь предлагают большую порцию лапши из зеленого чая с лососем мисо, шпинатом и устричными грибами и рис с овощами и глазированными говяжьими щечками в перечном соусе (720 рублей).

Адрес заведения: ул. Садовая-Кудринская, 32/1

Телефон для бронирования столиков: +7 (499) 347–30–01