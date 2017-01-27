Открытия неделиРусские деликатесы, пицца-корнер и вино на все случаи жизни
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Ресторан «Белуга»
АДРЕС
ул. Моховая, 15/1, стр. 1
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 12:00 до 00:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
2 500 рублей
В гостинице «Националь» открылся ресторан русских деликатесов «Белуга» ресторатора Александра Раппопорта. В заведении предлагают несколько десятков видов икры, которую сервируют в сетах и на бутербродах с маслом. Все продукты — из фермерских и охотничьих хозяйств.
Интерьером занималась Анастасия Панибратова, работавшая с ресторанами «Dr. Живаго», Black Thai и «Блок».
Кто открыл
Место принадлежит ресторатору Александру Раппопорту. За кухню в заведении отвечает шеф-повар Евгений Мещеряков.
Цитаты из меню
Ржаная бриошь с паштетом из подкопченной стерляди с черной икрой — 1 150 рублей
Смёрребрёд со свежей печенью трески — 1 100 рублей
Яйцо пашот с черной икрой и раковым биском —
1 340 рублей
Картофельные ньокки со сливочным шпинатом и лососевой икрой — 480 рублей
Салат «Береза» с севрюгой и щучьей икрой — 520 рублей
Корнер I Like Pizza
ВРЕМЯ РАБОТЫ
пн.-чт.: 12:00–00:00; пт.: 12:00–02:00; сб.: 10:00–02:00; вс.: 10:00–00:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
1 500 рублей
В I Like Wine 2.0 на улице Тимура Фрунзе открылся пицца-корнер I Like Pizza.
В меню можно найти десять видов пиццы.
Есть пицца с морепродуктами «Туна» и «Пицца с морегадами», а также вегетарианская «Овощи гриль», пицца «Цезарь», «Ростбиф» и вариант с пармской ветчиной и бурратой.
Тесто для пиццы делается по специальному рецепту с добавлением солода и темного эля. Также в меню есть три вида фокаччи: с пармезаном, с травами и чесноком и трюфельным маслом. Пиццу можно взять с собой или заказать доставку.
Кто открыл
Пиццайоло корнера — Денис Карманов, который занимался меню других ресторанов холдинга Perelman People I Like Bar и Beer & Brut.
Цитаты из меню
«Туна» — 670 рублей
«Пицца с морегадами» — 840 рублей
«Овощи гриль» — 620 рублей
«Цезарь» — 580 рублей
Пицца с пармской ветчиной — 820 рублей
Бар Magnum
АДРЕС
ул. Лесная, 5б
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 12:00 до 00:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
1 500 рублей
На Лесной улице открылся винный бар Magnum. Основная посадка насчитывает 50 мест, также есть места за баром, который вмещает восьмерых человек. Первый раздел винной карты — «Вино на каждый день»: доступные по цене позиции, которые идеально впишутся в будни. Следом за ним — раздел «Вино по поводу и без» с позициями дороже и разнообразнее по вкусу. Третий раздел — «Вино для гурманов»: редкие сорта белого, красного и розового вина.
Кто открыл
Владельцами заведения являются Антон Лялин и Кирилл Мартыненко (рестораны Torro Grill и Boston Seafood). Кирилл, в свою очередь, выступает шеф-поваром проекта.
Цитаты из меню
Печенье из баклажанов с козьим сыром, вялеными сицилийскими томатами и мятой — 380 рублей
Тартар из дикого оленя с жареными боровиками и лесными ягодами — 590 рублей
Гравлакс с нотками лайма и лемонграсса — 650 рублей
Тирадито из филе морского волка, гребешка и креветок — 650 рублей
Сыры с трюфельным горным медом — 990 рублей
Seeds
АДРЕС
Киевское ш., 6/1
ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 08:30 до 19:00
СРЕДНИЙ ЧЕК
350 рублей
В новом бизнес-центре ComCity, расположенном недалеко от станции метро «Румянцево», открылось первое кафе правильного и быстрого питания Seeds’ Cafe. Меню состоит из салатов, супов, горячих блюд, сэндвичей, десертов.
Все ингредиенты можно рассмотреть на ледяной витрине и скомпоновать самостоятельно либо выбрать из предложенных вариантов постоянного меню. Каждый день (кроме выходных) посетители могут позавтракать с 08:30 до 12:00 кашей, мюсли — или же выбрать омлет с грибами, заказать свежевыжатые соки и кофе с собой, а в обед прийти за полноценным ланчем, состоящим из горячего супа и салата с рыбой или мясом, и вернуться за смузи на полдник.
В завершение рабочего дня, чтобы сэкономить силы, все понравившиеся блюда можно взять с собой в герметичной и экологичной упаковке.
Цитаты из меню
Сэндвич с куриной грудкой на злаковом хлебе —
260 рублей
Ролл с запеченным мясом — 300 рублей
Чечевичный суп с розмарином — 100 рублей
Рагу из индейки с зеленым яблоком с чечевицей, тушенной с морковью и гранатом — 280 рублей
Сэндвич с куриной грудкой и тыквой — 360 рублей
Новости ресторанов
Обновленное меню в ресторане Cutfish
После новогодних праздников в ресторане Cutfish появилось много новинок. Например, теперь в меню есть раздел «Новый стиль», из которого стоит попробовать карпаччо из лосося с трюфелем (790 рублей), сашими из сибаса с юзу и мисо (690 рублей), тартар из тунца блюфин с пюре из авокадо (720 рублей).
Расширились разделы «Сашими» и «Ручные роллы». А в «Салатах» появились листья шпината c запеченной тыквой и кунжутной заправкой, татаки из тунца с гречневой лапшой, огурцом, эдамаме и шисо.
В разделе «Блюда на гриле» можно заказать кальмары гриль с имбирным соусом и карри-чипсами (690 рублей), чесночные креветки с ростками бамбука и заправкой вафу (690 рублей), жареный тофу с креветками и теплым соусом вафу (590 рублей), а также мини-кукурузу с итальянским трюфелем, соей и бальзамиком (690 рублей).
Адрес заведения: Большой Козихинский пер., 17
Телефон для бронирования столиков: +7 (926) 936–78–76
Ужин из четырех блюд в Buono
Шеф-повар Франческо Пистаккио разработал эксклюзивное гастрономическое предложение Krug Chef Table — ужин, который включает в себя сет-меню из четырех блюд. Начинается ужин с рулета из сибаса, фаршированного тигровой креветкой с пюре из лука порей и фенхеля. Продолжить ужин Франческо рекомендует ароматным ризотто с кремом из лангустина. Основное блюдо из сет-меню — молочная телятина на кости. В завершение ужина гостям подают неаполитанский пирог с рикоттой и английским соусом и бокал Krug Grande Cuvée. Шеф в этот вечер будет готовить только для вас, присутствуя на ужине лично. Стоимость сета с бокалом шампанского Krug Grande Cuvée на одного человека — 6 500 рублей, и требует предварительного бронирования.
Адрес заведения: Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1
Телефон для бронирования столиков: +7 (495) 229–83–08
Зимнее обновление в Touché
Шеф-повар винного бара Touché Тарас Кириенко сразу после новогодних каникул приступил к переработке меню, оставив наиболее популярные блюда из прошлого осеннего предложения. Тем, кому нравится сочетание вина и сыра, стоит попробовать нежную домашнюю рикотту с сальса верде из фисташек (450 рублей) или буррату с теплой свеклой и свежими помидорами (680 рублей).
Ценителям рыбы и морепродуктов шеф рекомендует вариацию на тему севиче — слегка маринованную макрель с пряным соусом из кокосового молока, красным луком и огурцами (450 рублей), гравлакс из форели с табуле из киноа с пряным йогуртом с заатаром (500 рублей) или интерпретацию салата «Нисуаз» с добавлением киноа и спаржи (700 рублей). Из мясных закусок появились горячая печень кролика в горчичном соусе, которая идеально сочетается с красным вином (450 рублей), и фирменный паштет Touché (370 рублей).
Адрес заведения: ул. Рочдельская, 15/22
Телефон для бронирования столиков: +7 (495) 798–78–28
фотографии: обложка, 2 – I Like Pizza, 1 – «Белуга», 3 – Magnum, 4 – Seeds
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