В I Like Wine 2.0 на улице Тимура Фрунзе открылся пицца-корнер I Like Pizza.

В меню можно найти десять видов пиццы.

Есть пицца с морепродуктами «Туна» и «Пицца с морегадами», а также вегетарианская «Овощи гриль», пицца «Цезарь», «Ростбиф» и вариант с пармской ветчиной и бурратой.

Тесто для пиццы делается по специальному рецепту с добавлением солода и темного эля. Также в меню есть три вида фокаччи: с пармезаном, с травами и чесноком и трюфельным маслом. Пиццу можно взять с собой или заказать доставку.

Кто открыл

Пиццайоло корнера — Денис Карманов, который занимался меню других ресторанов холдинга Perelman People I Like Bar и Beer & Brut.

Цитаты из меню

«Туна» — 670 рублей

«Пицца с морегадами» — 840 рублей

«Овощи гриль» — 620 рублей

«Цезарь» — 580 рублей

Пицца с пармской ветчиной — 820 рублей