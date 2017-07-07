Время работы: вс-чт с 11:00 до 00:00, пт-сб до 01:00

Пирогов в меню действительно много, они самые разные: турецкие лодочки «пиде», киши, пиццы и даже крамблы. Начинки у них тоже всех вариантов: есть и рыбные пироги, и пицца «Четыре сыра», и вариации с морепродуктами, и пирог с куриными потрохами. Все выпекают в дровяной печи. Что касается мяса, то стейки, колбаски и другие блюда на открытой кухне здесь готовят на круглом гриле или в чугуне.

Алкоголя пока нет, можно прийти со своим вином: «пробковый сбор» в ресторане не берут, но важно наличие чека из магазина. С 10 по 23 июля будет действовать скидка в 50 % на все блюда.

На стене разместили 252 панели со встроенными в них часовыми механизмами, которые вращаются с разной скоростью. Похожую инсталляцию A Million Times можно увидеть в музее дизайна Cooper Hewitt в Нью-Йорке.

Кто открыл

ресторан — совместный проект Тахира Холикбердиева («Южане», «Ребро Адама») и его партнера из холдинга Ginza Алексея Губкина.

Цитаты из меню

Пирог с треской в рисовом тесте, с томатами и оливками — 490 рублей

Телячий язык с соусом из жженого перца — 490 рублей

Кукурузный суп с морскими гребешками и хрустящим киноа — 430 рублей

Томленая ножка кролика с перловкой и копчеными грибами — 490 рублей