«Пирог мясника»

Адрес: ул. Новый Арбат, 17

Время работы: вс-чт с 11:00 до 00:00, пт-сб до 01:00

Средний чек: 1 500 рублей

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Пирогов в меню действительно много, они самые разные: турецкие лодочки «пиде», киши, пиццы и даже крамблы. Начинки у них тоже всех вариантов: есть и рыбные пироги, и пицца «Четыре сыра», и вариации с морепродуктами, и пирог с куриными потрохами. Все выпекают в дровяной печи. Что касается мяса, то стейки, колбаски и другие блюда на открытой кухне здесь готовят на круглом гриле или в чугуне.

Алкоголя пока нет, можно прийти со своим вином: «пробковый сбор» в ресторане не берут, но важно наличие чека из магазина. С 10 по 23 июля будет действовать скидка в 50 % на все блюда.

На стене разместили 252 панели со встроенными в них часовыми механизмами, которые вращаются с разной скоростью. Похожую инсталляцию A Million Times можно увидеть в музее дизайна Cooper Hewitt в Нью-Йорке.

Кто открыл

ресторан — совместный проект Тахира Холикбердиева («Южане», «Ребро Адама») и его партнера из холдинга Ginza Алексея Губкина.

Цитаты из меню

Пирог с треской в рисовом тесте, с томатами и оливками — 490 рублей

Телячий язык с соусом из жженого перца — 490 рублей

Кукурузный суп с морскими гребешками и хрустящим киноа — 430 рублей

Томленая ножка кролика с перловкой и копчеными грибами — 490 рублей

«Жеральдин»

Адрес: ул. Остоженка, 27, корп. 2, вход со стороны Коробейникова переулка

Время работы: с 12:00 до 23:00

Средний чек: 1 500 рублей

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Ресторан открыли в 2004 году братья Павел и Владимир Познеры, назвав его в честь своей матери. В этом году заведение перезапустили с участием ресторатора Александра Раппопорта, обновив меню и интерьер. Теперь это необистро, в котором «техника французской кухни соединяется с интернациональными мотивами»: есть и азиатские блюда, и переосмысленные европейские вроде салата «Цезарь» с кейлом, и русские. В гости ждут и жителей Остоженки, и студентов.

Кто открыл

Кухней в ресторане руководит Алексей Берзин — ранее занимавшийся другими ресторанами Раппопорта: Cook'kareku и «Гранд европейский экспресс».

Цитаты из меню

Луковый суп — 380 рублей

Просто зеленый салат — 420 рублей

Чилийский сибас — 1 800 рублей

Крем-брюле из маракуйи — 390 рублей

I Like Bar 2.0

Адрес: ул. Марксистская, 7

Время работы: с 12:00 до 00:00

Средний чек: 1 500 рублей

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Новое заведение открыли на месте ресторана «Чайка», оно занимает два этажа. Фокаччу, пирожки и пиццу готовят в дровяной печи. В меню, кроме них, — микс блюд самых разных кухонь мира: паста, роллы, устрицы, борщ, том-ям, бабагануш и форшмак — проще спросить, чего здесь нет. Со среды по субботу в ресторане играет живая музыка.

Кто открыл

ресторан принадлежит холдингу Perelman People Владимира Перельмана (его большое интервью о бизнесе и жизни читайте здесь). За кухню отвечает бренд-шеф Дмитрий Париков, шеф-повар этого заведения — Владимир Девятайкин (ранее работал в I Like Grill).

Цитаты из меню

Бабагануш — 390 рублей

Ролл с лососем — 650 рублей

Котлеты из щуки с икрой — 640 рублей

Адыгейский сыр с томатами — 720 рублей

Лаборатория десертов Ladurée

Адрес: ул. Малая Бронная, 27/14

Время работы: с 09:00 до 22:00

Средний чек: 800 рублей

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В кондитерской Ladurée на Малой Бронной заработала «Лаборатория десертов», которая занимает тысячу квадратных метров. Лаборатория будет производить кондитерские изделия для кондитерских сети в Москве: венскую выпечку, мороженое, птифуры, печенье, классические французские десерты и торты. Здесь не изготавливают пирожные макарон, так как по стандартам качества компании они импортируются из Франции. Все кондитерские изделия делают вручную, ингредиенты для них поставляют из Европы.

Кто открыл

Ladurée — сеть французских кондитерских. Десерты готовит команда из 20 человек под руководством шеф-кондитера Реми Толье.

Цитаты из меню

Шоколадное печенье — 490 рублей

Круассан классический — 230 рублей

Шоколадный эклер — 380 рублей

Лимонная тарталетка — 410 рублей

Фотографии: обложка, 2 – «Жеральдин», 1 – «Пирог мясника», 3 – I Like Bar 2.0, 3 –Лаборатория десертов Ladurée