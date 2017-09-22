Китайскую лапшичную «Чихо» Анны Акулич в Кривоколенном переулке после пожара восстанавливали общими усилиями. За две недели кафе удалось полностью отремонтировать, и теперь «Чихо» работает в обычном режиме. В меню появились несколько новых позиций, а в подвале заработал коктейльный бар, составлять карту для которого позвали Кеннана Ассаба, известного по своей работе в баре «Антикварный». После пожара владелица заведения обнаружила с одной стороны старые окна, а с другой — кованые ворота, которые теперь стали частью интерьера нового «Чихо». В меню — спринг-роллы, лапша, жареный рис, попкорн из креветок, баклажаны в кисло-сладком соусе и еще более десятка позиций. Средний чек по-прежнему составляет около 500–700 рублей.