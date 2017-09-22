Открытия неделиOsteria & Pizzeria Bolognetta, третий Coffee & Books и завтраки на Остоженке
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Osteria & Pizzeria Bolognetta
Адрес: ТРЦ «Европейский», третий этаж (рядом с «Формула Кино Prime»), пл. Киевского Вокзала, 2
Часы работы: 12:00–00:00
Средний чек: 2 500 рублей
Владельцы Semifreddo Group открыли в «Европейском» остерию с уклоном в Сицилийскую кухню. Как и в ресторане Semifreddo, бренд-шефом в Bolognetta выступает Нино Грациано, шефом проекта стал Андреа Галли, а для важной работы пиццайоло позвали Стефано Просперини. В меню более 15 видов пиццы (от 480 рублей), тесто для которой по желанию приготовят из ржаной муки с отрубями, а также паста, салаты, супы и большая витрина с десертами: здесь можно найти канноли, тирамису, домашнее мороженое и даже эскимо.
Обновленный после пожара «Чихо Noodle Bar 2.0»
Адрес: Кривоколенный пер., 12, стр. 10
Часы работы: 11:00–23:00
Средний чек: 700 рублей
Китайскую лапшичную «Чихо» Анны Акулич в Кривоколенном переулке после пожара восстанавливали общими усилиями. За две недели кафе удалось полностью отремонтировать, и теперь «Чихо» работает в обычном режиме. В меню появились несколько новых позиций, а в подвале заработал коктейльный бар, составлять карту для которого позвали Кеннана Ассаба, известного по своей работе в баре «Антикварный». После пожара владелица заведения обнаружила с одной стороны старые окна, а с другой — кованые ворота, которые теперь стали частью интерьера нового «Чихо». В меню — спринг-роллы, лапша, жареный рис, попкорн из креветок, баклажаны в кисло-сладком соусе и еще более десятка позиций. Средний чек по-прежнему составляет около 500–700 рублей.
Кондитерская Short Mondays в Конькове
Адрес: ул. Профсоюзная, 126, корп. 3
Часы работы: 08:30–22:00
Средний чек: 500 рублей
На «Экомаркете» в Конькове открылась семейная кондитерская Short Mondays Виктории Дубыниной и Александра Лисина. Сначала Виктория просто увлекалась выпечкой в свободное от офисной работы время, а затем решила полностью посвятить себя кондитерскому делу. Идеей Виктория поделилась с другом семьи Александром, который поддержал ее и помог запустить производство. В основе меню американские десерты — торты, капкейки, маффины, кукис и милкшейки. Владельцы уверяют, что в производстве используют только натуральные ингредиенты. Один капкейк или чизкейк орео обойдется в 200 рублей, банановый маффин — в 120 рублей, а коробка из четырех зефирин — в 250 рублей.
Кафе с абхазской кухней «Ача-Чача»
Адрес: ул. Пятницкая, 82/34, стр. 2
Часы работы: 12:00–00:00
Средний чек: 1 000 рублей
В двухэтажном особняке на Пятницкой заработал второй ресторан «Ача-Чача» (первый находится на Ленинградском проспекте). Бренд-шефом здесь стала Эка Джикия, ранее работавшая в «Кавказской пленнице» и «Сам пришел». В меню: традиционные для кавказской кухни блюда — свежие овощные салаты, хачапури, хинкали, шашлыки, а также классические позиции абхазской кухни, например, абыста (региональная мамалыга) или густая кукурузная каша с сулугуни — аиладжь. Как и в «Ача-Чача» на Ленинградском, дизайном ресторана занимались Вера Татаринова и Татьяна Макавчик: в интерьере использовано много дерева, а также кирпич и теплые тона, а главная гордость «Ача-Чача» на Пятницкой — функционирующий камин.
Coffee & Books в ТЦ «Мега Химки»
Адрес: Химки, микрорайон IKEA, корп. 2, магазин «Республика»
Часы работы: 10:00–23:00
Средний чек: 500 рублей
Третья по счету кофейня Coffee & Books открылась в книжном магазине «Республика» в ТЦ «Мега Химки». Кофейными корнерами в книжных занимаются Анастасия Годунова и Александра Ломакина, варят на зерне московских обжарщиков Coffee Owl. В меню: кофейные напитки на основе эспрессо от Годуновой и свежая выпечка от кондитерской Milló, в корнере действует акция — по карточке постоянного гостя каждый шестой кофе здесь заварят бесплатно.
Бар Beer Gik
Адрес: ул. Мясницкая, 22/2, стр. 1 (вход с Банковского пер.)
Часы работы: 12:00–23:00
На Мясницкой открылся новый небольшой бар с крафтовым пивом; ранее на этом месте находился одноименный магазин. Со слов владельца бара Артема Евграфова, в первую очередь, открывая заведение, хотелось уйти от уже привычных концепций крафтовых баров. Акцент здесь делают на большом ассортименте бутылочного пива, а разливных кранов всего пять — стараются закупать эксклюзивные сорта. Интерьером бара занимались самостоятельно, всю мебель делали на заказ в столярной мастерской «Ника». Из закусок в баре сейчас есть сыр, оливки и маслины, в ближайшее время появятся хамон и прошутто.
Завтраки в «Жеральдин»
В «Жеральдин» на Остоженке начали подавать завтраки. С 08:00 до 12:00 в ресторане действует утреннее меню: помимо классических позиций вроде сырников и омлетов, в «Жеральдин» можно попробовать несколько видов каш — например, гурьевскую, несладкую рисовую кашу со сливочным сыром или гречотто из пророщенной зеленой гречки с белыми грибами. В меню также есть пастрами, киш лорен с грудинкой, бриошь со шпинатом и угрем, сладкая земляничная страчателла, жареный камамбер с кремом из глазированных фиников и еще более десятка утренних позиций.
Адрес
ул. Остоженка, 27, корп. 2
ЧАСЫ РАБОТЫ
с 08:00 до 12:00
Средний чек
1 000 рублей
Фотографии: обложка, 4 – «Ача-Чача», 1 – Osteria & Pizzeria Bolognetta, 2 – «Чихо Noodle Bar 2.0», 3 – Short Mondays, 5 – Coffee & Books, 6 – Beer Gik
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