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Служба кейтеринга «Фабрика»

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У ресторанного товарищества «Фабрика» (кафе «Хачапури», «Одесса-мама», «Тажин») запустился сервис оперативного кейтеринга. В меню — десять гастрономических концепций для выездных мероприятий: винная, водочная, морская, кавказская, дачная, барбекю, ближневосточная, детская, вегетарианская и утренняя. Для каждого меню компания также подобрала специальный декор, посуду и музыку. «Фабрика» может обслуживать как банкеты до тысячи персон, так и небольшие мероприятия на 10–20 человек.

Гастроли Спаньярда Бернабеу в «Коробке»

Адрес: ул. Большая Дмитровка, 7/5

7 и 8 декабря в баре «Коробок» пройдут гастроли резидента копенгагенского бара Mash Спаньярда Бернабеу. Два дня бартендер будет мешать коктейли для московских гостей, в репертуаре: Amond Wonda, Pleasantville, Metamorphosis of Narcissus, Le Garçon de pipe и Rocky Mountain, все на основе виски.

Ланчи в KU

Адрес: ул. Смоленская, 8

В рамен-баре с 12:00 до 16:00 теперь подают обеды с раменом за 680 рублей и с рисом за 580 рублей. Все блюда ланча входят в основное меню и подаются в том же объеме, без уменьшения порций. На выбор: салат из моркови или картофельный, три гёдза, тапиока в кокосовом молоке с манго и несколько видов рамена или риса.

Новогодние среды в ресторане «Южане»

Адрес: пр-т Академика Сахарова, 10

В «Южанах» начались новогодние среды, теперь каждую неделю в ресторане готовят специальное новогоднее блюдо. 6 декабря будут готовить гуся, запеченного с яблоками и апельсинами в пяти специях (950 рублей за порцию), 13 декабря будут делать праздничный копченый окорок в медовой глазури (750 рублей), 20 декабря — ягненка на вертеле, а 27 декабря — поросенка с сухофруктами.