Открытия недели Smorrebrod, винный бар на «Винзаводе» и кофейни в химчистках
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Smorrebrod на Цветном
Адрес: Цветной б-р, 20/1
Часы работы: 12:00–23:00
Средний чек: 700 рублей
На Цветном бульваре появилось кафе с нордическим уклоном от основателей бара Moments Кати Плотниковой и Александра Бурбыги. В меню: десяток смёрребрёдов, например с ростбифом (390 рублей) или с малосольным лососем (400 рублей), два супа, в том числе финский сливочный (350 рублей), тефтели, решти с гравлаксом из лосося, запеченный картофель и десерт, который меняется каждый день. В Smorrebrod также большой выбор пива, фруктовые чаи, сидр и свежевыжатые соки. Идеальное место для правильного перекуса или обеда.
Винный бар Barrel
Адрес: 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 6
Часы работы: 11:00–23:00
Средний чек: 1 000 рублей
На «Винзаводе» открылся винный бар Barrel Алексея Воречука. Во время «раскопок» на территории кластера было найдено подвальное помещение, предназначенное для хранения вина, именно на его месте и решили построить Barrel. Интерьер в баре сделали аутентичным, стараясь сохранить исторический облик. Средняя цена бутылки вина — 2–3 тысячи рублей, а цены на бокалы начинаются от 150 рублей. Винные позиции планируется регулярно обновлять; кроме классики, в Barrel можно найти вина Нового Света, например из Словении, Австралии, Новой Зеландии и Аргентины. Среди закусок — брускетты по 150 рублей, оливки, артишоки, вяленые томаты, а также мясной (300 рублей) и сырный (250 рублей) сеты.
«Caxap.Bakery» в LES
Адрес: ул. Покровка, 9
Часы работы: 09:00–22:00
Средний чек: 500 рублей
В кофейне LES на Покровке открылась кондитерская «Сахар». Теперь в кофейне можно купить свежую выпечку, чизкейк в банках, шоколадный десерт, банановый пудинг, а по выходным еще и пончики. Ассортимент постоянно пополняется и обновляется, а к Новому году здесь можно купить подарочный набор с кексом, печеньем, соленой карамелью и грейпфрутовым вареньем.
R Champagne Bar by SAVVA
Адрес: Театральный пр-д, 2
Часы работы: 12:00–00:00
Средний чек: 1 500 рублей
В ресторане SAVVA открылся pop-up шампань-бар. В меню блюда от шеф-повара Андрея Шмакова: карпаччо из лангустинов, гребешок, запеченный краб и лосось, вишисуаз из жареной картошки и, конечно, шампанское — 950 рублей и 1 350 рублей за бокал Ruinart. Интерьер бара сделали в стиле Upside Down, созданном японским бюро Nendo, а зал украшают парящие в воздухе перевернутые бутылки шампанского.
Dos Tacos на Даниловском
Адрес: ул. Мытная, 74
Часы работы: 09:00–21:00
Средний чек: до 500 рублей
На Даниловском рынке открылась такерия Dos Tacos. Бренд-шеф кафе мексиканец Герардо Гарсиа готовит традиционные мексиканские блюда, в первую очередь, конечно, тако из различных регионов Мексики: креветка с сальсой из манго родом из нижней Калифорнии, говядина чили кон карне из традиционной техасско-мексиканской кухни и нежная свинина с ананасом «аль Пастор» — хит классической мексиканской кухни. Кроме того, в меню представлена традиционная кукуруза элотес, а в разделе «Напитки» — рисовое молоко орчата и гибискус с лаймом.
Три новых кафе Black Star
Адрес: пл. Киевского Вокзала, 2
Часы работы: 11:00–23:00
Средний чек: 700 рублей
Команда Black Star с рэпером Тимати во главе открывают сразу три новых кафе: еще один Black Star Burger, Black Star Burger Prime и Black Star Burger Ice Cream. В первом по-прежнему фирменные бургеры и черные перчатки, в новом ресторане Prime (шефом в котором выступил совладелец Юрий Левитас) будут готовить дорогое и редкое мраморное мясо из Японии, но обещают держать демократичные цены. Black Star Burger Ice Cream полностью отдан под десерты — бельгийские вафли и мороженое.
Кофейни Bianca
Адрес: Ананьевский пер., 4/2, стр. 1
Большая Грузинская ул., 57, стр. 1
Часы работы: 10:00–23:00
Средний чек: 500 рублей
При химчистках Bianca заработали одноименные кофейни. Теперь здесь можно выпить кофе в ожидании заказа или просто зайти перед работой за капучино или американо. Пока что кофейни есть только по двум адресам, но в планах — открыть их во всех точках сети.
Новости
Служба кейтеринга «Фабрика»
У ресторанного товарищества «Фабрика» (кафе «Хачапури», «Одесса-мама», «Тажин») запустился сервис оперативного кейтеринга. В меню — десять гастрономических концепций для выездных мероприятий: винная, водочная, морская, кавказская, дачная, барбекю, ближневосточная, детская, вегетарианская и утренняя. Для каждого меню компания также подобрала специальный декор, посуду и музыку. «Фабрика» может обслуживать как банкеты до тысячи персон, так и небольшие мероприятия на 10–20 человек.
Гастроли Спаньярда Бернабеу в «Коробке»
Адрес: ул. Большая Дмитровка, 7/5
7 и 8 декабря в баре «Коробок» пройдут гастроли резидента копенгагенского бара Mash Спаньярда Бернабеу. Два дня бартендер будет мешать коктейли для московских гостей, в репертуаре: Amond Wonda, Pleasantville, Metamorphosis of Narcissus, Le Garçon de pipe и Rocky Mountain, все на основе виски.
Ланчи в KU
Адрес: ул. Смоленская, 8
В рамен-баре с 12:00 до 16:00 теперь подают обеды с раменом за 680 рублей и с рисом за 580 рублей. Все блюда ланча входят в основное меню и подаются в том же объеме, без уменьшения порций. На выбор: салат из моркови или картофельный, три гёдза, тапиока в кокосовом молоке с манго и несколько видов рамена или риса.
Новогодние среды в ресторане «Южане»
Адрес: пр-т Академика Сахарова, 10
В «Южанах» начались новогодние среды, теперь каждую неделю в ресторане готовят специальное новогоднее блюдо. 6 декабря будут готовить гуся, запеченного с яблоками и апельсинами в пяти специях (950 рублей за порцию), 13 декабря будут делать праздничный копченый окорок в медовой глазури (750 рублей), 20 декабря — ягненка на вертеле, а 27 декабря — поросенка с сухофруктами.
Фотографии: обложка, 2 – Barrel, 1 – fahrwasser – adobe.stock.com, 3 – «Caxap.Bakery», 4 – R Champagne Bar by SAVVA, 5 – Dos Tacos, 6 – Black Star, 7 – zimmytws – adobe.stock.com
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