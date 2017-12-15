Новости

Зимнее меню в LavkaLavka

Адрес: ул. Петровка, 21, стр. 2

В ресторане фермерских продуктов обновилось меню. Шеф-повар Елена Савчук представила десяток новых сезонных блюд. В зимнем меню появился форшмак из керченской сельди (320 рублей), салат из камчатского краба (750 рублей), новороссийский пеленгас, маринованный в свекле (550 рублей), сахалинский гребешок (950 рублей), тартар из говядины (550 рублей), оленина (950 рублей) и еще несколько позиций из сезонных продуктов.

Сет игристого в Food Embassy

Адрес: пр-т Мира, 26, стр. 2

В ресторане у «Аптекарского огорода» появился специальный новогодний сет. За 900 рублей теперь можно взять сразу три бокала игристого: сначала подадут бокал просекко, затем бокал розовой испанской кавы, а под конец — французский креман.

Питерский десант в баре Touché

Адрес: ул. Рочдельская, 15, стр. 22

14 и 15 декабря в ресторане Touché пройдут гастроли Романа Киселева, шеф-повара петербургского ресторана «Волна». В меню: паштет из куриной печени, стейк из цветной капусты, тартар из говядины, мороженое из укропа и еще полдесятка авторских блюд.

Гастроли Salute Bar в Margarita Bistro

Когда: 22 декабря

Адрес: ул. Малая Бронная, 28

В пятницу 22 декабря в ресторане Margarita Bistro пройдут гастроли Salute Bar и Imbibe Bar. В гостевом меню четыре коктейля: Oriole — аперитив на основе амаро, специй и черной смородины, Cherry Sbagliato — на вермуте и вишневом пиве, Koske’n Collins — на водке с черникой и можжевельником, а также French 0,75. Стоимость любого коктейля — 600 рублей, с 20:00 и до последнего гостя.

Новое барное меню Pâté & Co

Адрес: ул. Балчуг, 3/2

В ресторане Дмитрия Зотова новый шеф-бариста и новое меню. Карту напитков обновили основательно: нечайный чай «Острая ежевика», «Клубника-розмарин» и «Брусника-мандарин» с корицей и бадьяном. Из кофейных новинок: латте с арахисовой пастой, карамельной нугой и шоколадным батончиком «Ореховая нуга» (360 рублей) и цветной латте ярко-зеленого цвета. Также в меню появились алкогольные кофейные напитки и глинтвейн.