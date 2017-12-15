Открытия неделиЦентральный рынок, «Колбасный цех» в Шереметьеве и еще одна кофейня Skuratov
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Центральный рынок
Адрес: Рождественский б-р, 1
Часы работы: 08:00–23:00
15 декабря на Рождественском бульваре открывается Центральный рынок. Теперь в самом центре Москвы можно будет купить свежие продукты, овощи, фрукты, мясо, сыры, а также пообедать в зоне фуд-корта, которую займут более двух десятков разных проектов.
«Колбасный цех» в аэропорту Шереметьево
АДРЕС: аэропорт Шереметьево, Терминал Е
Часы работы: круглосуточно
Средний чек: 2 500 рублей
В начале октября на Бадаевском заводе заработал ресторан «Колбасный цех» Аркадия Новикова. На этой неделе вторую точку ресторатор открыл в аэропорту Шереметьево. В меню: ремесленные колбасы, ветчины, копчености и сосиски, а также салаты с молодыми сырами из «Сыроварни», фирменные сэндвичи и большое меню завтраков — каши, сырники, запеканки и блюда из яиц.
Verde в отеле Hartwell
Адрес: Садовая-Кудринская ул., 21, стр. 5
Часы работы: 07:00–23:00
Средний чек: 1 500 рублей
В отеле Hartwell заработал ресторан Verde. Несмотря на название, ресторан не имеет отношения к Verde Cafe на Кутузовском проспекте. Шеф-повар заведения — Марина Лубская, кухня — преимущественно европейская. С 07:00 до 11:00 по будням и до полудня в выходные подают завтраки. Также в ресторане внушительная винная карта, а интерьером заведения занималась барселонская студия Ample.
Десятая кофейня Skuratov
Адрес: Кутузовский пр-т, 36, стр. 39
Часы работы: 06:55–22:05
Средний чек: 700 рублей
На территории бизнес центра «Завод Казакова» заработала десятая кофейня омских обжарщиков Skuratov Coffee. Здесь же сделали открытое обжарочное производство. Как и в других точках сети, здесь варят напитки на основе эспрессо, а также альтернативу, к кофе можно взять печенье и свежую выпечку.
«Азбука фермы»
Адрес: пр-т Мира, 211, корп. 2
Часы работы: 10:00–22:00
На первом этаже ТЦ «Золотой Вавилон Ростокино» в субботу откроется новая сеть рынков «Азбука фермы». Кроме точек с продуктами, свежими овощами, фруктами и мясными лавками, на площадке будут работать ресторанные корнеры. Сейчас на площадке уже представлены рыбный гриль-бар «Песнь моряка», кулинарная лавка с грузинской едой «Оджахури», паста ручной работы Fiorella Pasta Fresca, мясная лавка «Баран-баран» и еще несколько кафе.
Три проекта Тимура Ланского в «Авиапарке»
Адрес: Ходынский б-р, 4, ТЦ «Авиапарк», 4-й этаж
Часы работы: пн.-чт., вс.: 10:00–23:00; пт.-сб.: 10:00–00:00
Средний чек: 1 000 рублей
В ТЦ «Авиапарк» открылись сразу три проекта Тимура Ланского: «Чайхона №1», UFO Pizza и Kebab Lab. В меню «Чайхоны» классические позиции сети: шашлыки, плов, кебабы, кутабы и другие традиционные блюда. Kebab Lab предлагает быстрый перекус по низким ценам, а в UFO Pizza можно заказать несколько десяток видов пиццы, как целиком, так и по кускам.
Мороженое Cream Station
Адрес: Кутузовский пр-т, 57, ТЦ «Океания»
Часы работы: пн.-пт.: 10:00–22:00; сб.-вс.: 10:00–23:00
Средний чек: 500 рублей
В торговом центре «Океания» появилась точка Cream Station. Кафе специализируется на дымящемся мороженом и сладкой вате. Здесь можно попробовать мороженое с маршмеллоу, попкорном, сладкой ватой, бананом на гриле, а также взять с собой домашние лимонады.
«Праймбиф бар» на Усачевском рынке
Адрес: ул. Усачева, 26
Часы работы: 10:00–21:00
Средний чек: 1 000 рублей
На Усачевском рынке появился мясной бар «Праймбиф» Андрея Ниценко. Кроме того, что бар работает как мясная лавка, здесь можно выбрать любой кусок мяса с витрины, а повар обжарит его на месте. В баре также есть небольшое меню фирменных блюд и гарниров: бургеры, купаты, салаты, овощи на гриле, картофель фри или по-деревенски и сезонные новинки.
Новости
Зимнее меню в LavkaLavka
Адрес: ул. Петровка, 21, стр. 2
В ресторане фермерских продуктов обновилось меню. Шеф-повар Елена Савчук представила десяток новых сезонных блюд. В зимнем меню появился форшмак из керченской сельди (320 рублей), салат из камчатского краба (750 рублей), новороссийский пеленгас, маринованный в свекле (550 рублей), сахалинский гребешок (950 рублей), тартар из говядины (550 рублей), оленина (950 рублей) и еще несколько позиций из сезонных продуктов.
Сет игристого в Food Embassy
Адрес: пр-т Мира, 26, стр. 2
В ресторане у «Аптекарского огорода» появился специальный новогодний сет. За 900 рублей теперь можно взять сразу три бокала игристого: сначала подадут бокал просекко, затем бокал розовой испанской кавы, а под конец — французский креман.
Питерский десант в баре Touché
Адрес: ул. Рочдельская, 15, стр. 22
14 и 15 декабря в ресторане Touché пройдут гастроли Романа Киселева, шеф-повара петербургского ресторана «Волна». В меню: паштет из куриной печени, стейк из цветной капусты, тартар из говядины, мороженое из укропа и еще полдесятка авторских блюд.
Гастроли Salute Bar в Margarita Bistro
Когда: 22 декабря
Адрес: ул. Малая Бронная, 28
В пятницу 22 декабря в ресторане Margarita Bistro пройдут гастроли Salute Bar и Imbibe Bar. В гостевом меню четыре коктейля: Oriole — аперитив на основе амаро, специй и черной смородины, Cherry Sbagliato — на вермуте и вишневом пиве, Koske’n Collins — на водке с черникой и можжевельником, а также French 0,75. Стоимость любого коктейля — 600 рублей, с 20:00 и до последнего гостя.
Новое барное меню Pâté & Co
Адрес: ул. Балчуг, 3/2
В ресторане Дмитрия Зотова новый шеф-бариста и новое меню. Карту напитков обновили основательно: нечайный чай «Острая ежевика», «Клубника-розмарин» и «Брусника-мандарин» с корицей и бадьяном. Из кофейных новинок: латте с арахисовой пастой, карамельной нугой и шоколадным батончиком «Ореховая нуга» (360 рублей) и цветной латте ярко-зеленого цвета. Также в меню появились алкогольные кофейные напитки и глинтвейн.
Фотографии: обложка, 5 – Азбука фермы, 1 – Aleksandar Mijatovic – adobe.stock.com, 2 – Yeko Photo Studio – adobe.stock.com, 3 – Verde, 4 – Skuratov, 6 – «Чайхона №1», UFO Pizza, Kebab Lab, 7 – Cream Station, 8 – «Праймбиф бар»
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