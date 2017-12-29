Новости

Новое меню в «Фо Фа»

Адрес: ул. Усачева, 26

Кафе «Фо Фа» обновило позиции в меню. Теперь во вьетнамском стритфуде можно съесть куриные крылья, обжаренные в рыбном соусе (350 рублей), поке с говядиной или лососем (550 рублей), салат с курицей (300 рублей), нэм с тунцом (250 рублей) и еще несколько новых блюд национальной кухни.

Фестиваль Set-о-Mania в ресторане «Фаренгейт»

Адрес: Тверской б-р, 26, стр. 2

Весь январь в ресторане «Фаренгейт» будет идти фестиваль сетов. Новый шеф-повар ресторана Виктор Титов придумал сет из шести блюд, который можно будет попробовать в течение месяца за 1 850 рублей. В сет вошли: фалафель из киноа с начинкой из сыра грюйер, профитроли с тартаром из мраморной говядины, лобстер, сорбет из тыквы с миндальным молоком, митболы из косули с савойской капустой и десерт «Вкус детства» — миниатюрные вафельные трубочки с маскарпоне-начинкой.

Обновленное меню в «Мишель»

Адрес: ул. Красная Пресня, 13

Шеф-повар Сергей Зайцев и Мишель Ленц ввели новые позиции в меню ресторана. Теперь в «Мишель» появились салат с цесаркой и савойской капустой, улитки по-бургундски, велюте из тыквы с йогуртом, говяжьи щечки конфи, фирменный шоколадный макарон с шоколадным ганашем, орехами и малиновым соусом, печеная груша с печеньем сабле и еще десяток блюд французской кухни.