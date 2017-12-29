Открытия неделиFarina Divina, карри на месте Untitled и винный бар
Все открытия недели в регулярной подборке The Village
Wine and Brew
Адрес: ул. Садовая-Кудринская, 20
Часы работы: 10:00–23:00
Средний чек: 1 500 рублей
На «Баррикадной» открылся винный бар Влада Рогова Wine and Brew. За кухню в ресторане отвечает Шарь Виссер, ранее занимавший должность шеф-повара Dellos Catering. В меню: блюда на гриле, пицца и большая винная карта из более чем 100 этикеток от больших производителей до локальных виноделов. Дизайном ресторана занималось бюро Argentostyle. Ранее на этом месте находилось кафе Айзека Корреа Corner Burger, и интерьер оставили почти нетронутым.
Farina Divina
Адрес: Мичуринский пр-т, 16
Часы работы: 12:00–23:00
Средний чек: 1 000 рублей
На Мичуринском проспекте заработало кафе домашней итальянской кухни Ирины и Максима Поповых. Бренд-шефом заведения стал Себастьян Альберто, который придумал для ресторана небольшое меню из 12 видов пиццы, пасты, закусок и десертов. Дизайн-проект для Farina разрабатывал архитектор Михаил Симонов, который соединил стиль лофт с винтажными элементами, деревом и яркой мебелью.
StrEAT
Адрес: Ленинская Слобода, 26
Часы работы: 10:00–00:00
Средний чек: 1 000 рублей
На бывшем заводе «Динамо» открылась гастрономическая улица StrEAT, объединяющая под одной крышей разные кафе, рестораны и винотеки. Уже сейчас свои корнеры открыли: индийская кухня Kurkuma, кофейня «Человек и пароход», утиное кафе Duck it, вьетнамский Bo Moscow, мороженое «Джелатерия», французская кондитерская «Кондитер» из Парижа, греческая «Кухня Кипра», точка с морепродуктами Seafood Factory, израильский The Hummus, чайная «Шиншилла Чай» и еще десяток новых кафе.
INSIDER
Адрес: Орликов пер., 6
Часы работы: чт.-сб.: 18:00–03:00
Средний чек: 1 000 рублей
В районе «Красных Ворот» открылся небольшой бар Insider. Чтобы найти бар, нужно искать серую дверь под лифтом, затем лестницу и только потом уже сам бар. В меню — 21 напиток, а также несколько позиций закусок: парма с запеченной грушей, бастурма, рисовые чипсы с крем-чизом и икрой палтуса, куриный паштет на тостах и шоколадные трюфели. Интерьер сделали минималистичным, в отделке использовали латунь, дерево и много зеркал.
Мясной бутик «Праймбиф»
Адрес: Смоленский б-р, 17
Часы работы: 10:00–22:00
Средний чек:
На Смоленском бульваре открылся мясной бутик от производителя «Праймбиф». Здесь можно купить свежее мясо, курицу, индейку, а также вино и хлеб. За рибай или филе-миньон просят от 3 500 рублей за килограмм, «мачете» и «денвер» обойдется в сумму от 1 600 рублей за килограмм. Также в бутике можно купить бекон, колбасы, пельмени, ростбиф, брезаолу и другие деликатесы. Дизайн интерьера сделали светлым и лаконичным, а пятиметровую витрину для магазина делали на заказ.
«Ку-ку карри»
Адрес: ул. Петровка, 15, стр. 1
Часы работы: 13:00–00:00
Средний чек: 700 рублей
Владельцы бара Untitled переформатировали бар в дневное кафе с всевозможными видами карри, а сам бар будет работать на том же месте в ночное время. Меню маленькое: шесть видов карри, тыквенный крем-суп и суп из батата с чечевицей и курагой, пряный морковный пирог с кремом из кокосового молока и лайма, панна-котта с чиа и манговым пюре. За кухню отвечает Евгения Шассаньяр, вдохновителем проекта стал индиец Куку Кушав Кунал. В обеденное время на все меню действует скидка 20 %.
«Мясо & рыба» в ТРЦ «Ривьера»
Адрес: ул. Автозаводская, 18, ТРЦ «Ривьера», 3-й этаж
Часы работы: 10:00–00:00
Средний чек: 1 500–2 000 рублей
Третий ресторан «Мясо & рыба» открылся в торговом центре «Ривьера». Меню построено вокруг мясных и рыбных продуктов российского производства: тартар из дикого лосося и краба с авокадо (890 рублей), тартар из говядины со страчателлой, анчоусами и желтком (590 рублей), говяжьи щечки (960 рублей), стейк из дикого лосося (1 390 рублей), фаланги камчатского краба с кокосовым молоком и сыром (1 960 рублей) и еще более 50 блюд. За кухню отвечают Сергей Миронов, владелец сети, и шеф-повар Сергей Лобачев, а также кондитер Елена Анурина, ранее работавшая в White Rabbit.
Новости
Новое меню в «Фо Фа»
Адрес: ул. Усачева, 26
Кафе «Фо Фа» обновило позиции в меню. Теперь во вьетнамском стритфуде можно съесть куриные крылья, обжаренные в рыбном соусе (350 рублей), поке с говядиной или лососем (550 рублей), салат с курицей (300 рублей), нэм с тунцом (250 рублей) и еще несколько новых блюд национальной кухни.
Фестиваль Set-о-Mania в ресторане «Фаренгейт»
Адрес: Тверской б-р, 26, стр. 2
Весь январь в ресторане «Фаренгейт» будет идти фестиваль сетов. Новый шеф-повар ресторана Виктор Титов придумал сет из шести блюд, который можно будет попробовать в течение месяца за 1 850 рублей. В сет вошли: фалафель из киноа с начинкой из сыра грюйер, профитроли с тартаром из мраморной говядины, лобстер, сорбет из тыквы с миндальным молоком, митболы из косули с савойской капустой и десерт «Вкус детства» — миниатюрные вафельные трубочки с маскарпоне-начинкой.
Обновленное меню в «Мишель»
Адрес: ул. Красная Пресня, 13
Шеф-повар Сергей Зайцев и Мишель Ленц ввели новые позиции в меню ресторана. Теперь в «Мишель» появились салат с цесаркой и савойской капустой, улитки по-бургундски, велюте из тыквы с йогуртом, говяжьи щечки конфи, фирменный шоколадный макарон с шоколадным ганашем, орехами и малиновым соусом, печеная груша с печеньем сабле и еще десяток блюд французской кухни.
Фотографии: обложка, 1 – Wine and Brew, 2 – Farina Divina, 3 – StrEAT, 4 – INSIDER, 5 – «Праймбиф», 6 – «Ку-ку карри», 7 – «Мясо & рыба»
КомментарииПодписаться